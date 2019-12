Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Mont-Blanc vs Dunkerque 2 - 4 (2-1 0-2 0-2) Le 07/12/2019 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Dunkerque ] Le Corsaire chasse le Yéti Les Yétis du HC Mont-Blanc, au sortir d’une victoire importante face à Nantes accueillaient ce samedi les Corsaires de Dunkerque pour le compte de la 13ème journée du Championnat de France de Division 1.Face à un adversaire toujours difficile à appréhender, les joueurs de Guimard avaient à cœur de rendre une propre copie devant leur public. Rencontre importante à plus d’un titre, ce samedi soir à Saint-Gervais. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A.Juillet | Photos : Y.Coppel / M.Richier le 10/12/2019 à 09:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



421 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Fauvel et Torribio Buts :

Mont-Blanc : 10.41 Jérémy Arès (ass Yoann Chauviere) ; 19.04 Arthur Coulon (ass Ville Vepsalainen et Mikulas Bicha)

Dunkerque : ; 17.09 Francis Ballet (ass Marek Mikusovic et Vit Budinsky ) ; 33.59 Kevin Altidor (ass Francis Ballet) ; 39.05 Dominik Simcak (ass Vit Budinsky ) ; 58.28 Marek Mikusovic (ass Vit Budinsky ) Pénalités 18 minutes dont 10 à Devouassoux contre Mont-Blanc 14 minutes contre Dunkerque Mont-Blanc compte double



Le début de rencontre est engagé. Goy est déjà obligé de s’employer dans la première paire de minutes de jeu sur une échappée d’Altidor. Mont-Blanc répond aux sollicitations de son adversaire du soir en venant à son tour apporter de la pression sur le but de Duquenne. Aimonetto est le plus dangereux sur un service venu de la gauche d’Arthur Cocar. Les actions s’enchaînent et le tempo est bon dans une entame de qualité de part et d’autres. Devouassoux lance le 2 contre 1 et sert Masson, qui manquait le puck en reprise. Mont-Blanc domine à la mi-tiers. Dunkerque se rend auteur d’une bévue en sortie de zone, Chauvière coupe la passe et transmet astucieusement dans le dos pour Arès qui trompait Duquenne d’une belle feinte, 1-0 à 10’41. M. Richier Mont-Blanc ouvre son compteur Quelques instants plus tard, sur un bon temps dunkerquois, le turnover change de camp. Budinsky manque l’opportunité. Les Yétis sont pénalisés à 5 minutes du terme de l’acte 1. Devouassoux écope d’un 2’+10’ pour une vilaine charge contre la bande dans l’arrondie. La formation nordiste profite de l’offrande pour revenir dans la partie. Le puck descend jusqu’à Ballet à la bleue, le Corsaire arme un bon tir du poignet sous la barre de Goy, 1-1 à 17’09 [5-4]. La partie est intense et disputée. Alors qu’une pénalité est appelée contre un joueur nordiste, le jeu se poursuit. Bicha est séché contre la bande par Altidor, le jeu se poursuit et Mont-Blanc trouve la faille à 6 contre 5 sur une déviation dans le slot de Coulon, 2-1 à 19’04. Fin du premier tiers, les Corsaires tirent de l’arrière 2 buts à 1.



Mont-Blanc en souffrance



L’entame du tiers médian est également de bonne facture en terme d’intensité. Dunkerque pousse fort pour revenir, mais les Yétis les acculent sur leur but après 5 minutes plus douloureuses. Les situations vont une nouvelle fois d’un but à l’autre, et il faut d’ailleurs deux bonnes interventions de Goy et Duquenne pour repousser les assauts. Aimonetto distillait tout un service pour Bicha dans les minutes qui suivaient. Le Tchèque esseulé côté gauche manquait de peu de conclure le dernier geste. La pression revient sur la cage montblanaise, mais Goy se débat pour maintenir le score. Le jeu des punitions se met en place et profite à Dunkerque, qui égalisait à 6 minutes de la fin de ce deuxième acte par Altidor, 2-2 à 33’59. A.Juillet Aimonetto butte sur Duquenne Une aubaine pour le club du Nord qui allait profiter de ce but à 4 contre 4 pour repartir en jeu de puissance 14 secondes plus tard. Situation sans conséquence pour les locaux, qui demeurent à égalité jusqu’en fin de deuxième période, dans une rencontre disputée. Pourtant, une erreur individuelle à 55 secondes du terme du vingt vient punir les locaux. Le puck est perdu dans l’arrondi droit par un défenseur. Simcak, parfaitement servi par Budinsky apporte le 3ème but à l’effectif Corsaire, laissant Goy sans réaction, 2-3 à 39’05. Mont-Blanc est mené d’une longueur en fin de 2, après vingt minutes délicates sur le plan défensif.



Le manque d’efficacité profite aux visiteurs



Le début de troisième est à l’avantage des Yétis, qui après un coup sur le casque en fin de 2ème période, comptaient revenir avec des intentions plus offensives. L’efficacité fuyait la troupe du capitaine Vepsalainen. Bicha était accroché sur le côté du but et les rouges partaient en supériorité numérique. Le powerplay ne donnait rien et Mont-Blanc poursuivait son bon travail en zone offensive, sans parvenir à revenir dans le match, la faute à de nombreuses occasions non-conclues. Les assauts sont nombreux, mais les Yétis pêchent dans le dernier geste. M. Richier La défense impeccable des Corsaires Dans une période de temps fort, Mont-Blanc est repris pour surnombre à moins de 8 minutes de la sirène finale. Les locaux poussent, mais la défense visiteuse est héroïque devant un très bon Duquenne. Un 5 contre 3 se présente pour plus d’une minute côté Yéti. Les esprits s’échauffent dans une rencontre explosive au suspens toujours intact à 5 minutes du terme. Mont-Blanc obtient une bonne occasion sur un powerplay en fin de match, mais le missile de Roberts s’écrasait à quelques centimètres du poteau dans la bande arrière. Guimard jouait son va-tout et sortait son gardien à l’entame la dernière minute quarante. Sanction immédiate, l’engagement est perdu et Dunkerque signe un succès sur la glace de Saint-Gervais en cage vide, 2-4 à 58’28.



Victoire des Corsaires de Dunkerque 4 buts à 2 face aux Yétis du Mont-Blanc. Solidaires en défensive et comptants sur un excellent Duquenne, les Corsaires enregistrent un succès important acquis avec caractère par la troupe d’Antoine Richer. Nouveau coup d’arrêt pour des Yétis volontaires, mais qui auront eu toutes les peines du monde à trouver la cible, manquant d’efficacité offensive, de promptitude et de réussite en powerplay. Dunkerque a su profiter de son temps fort en deuxième période pour inverser la tendance et conserver le lead dans l’acte final de cette rencontre disputée. Prochain rendez-vous pour ces deux équipes, la semaine prochaine, à Raffoux, pour la revanche.

A.Juillet Duquenne, précieux devant son filet







