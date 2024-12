Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Mont-Blanc vs Meudon 5 - 6 (1-2 1-1 3-2 0-1) Après prolongation Le 04/12/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Meudon ] Les Comètes résistent au froid Meudon était en Haute-Savoie ce mercredi soir pour y affronter les Yétis du Mont-Blanc sous le toit de la patinoire de Saint-Gervais. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 05/12/2024 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



530 spectateurs Arbitres : MM. Germaneaud et Rommevaux assistés de MM. Salicio et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 01.59 Mathis Chatellard (ass Artem Hrebenyk et Egor Kalin) ; 39.41 Ilya Altybarmakyan ; 40.57 Artem Hrebenyk ; 49.50 Ilya Altybarmakyan (ass Mathis Chatellard et Matthias Terrier) ; 51.53 Ilya Altybarmakyan (ass Matthias Terrier et Egor Kalin)

Meudon : ; 12.05 Nikita Shatski (ass Kévin Lorcher et Elliot Lorraine) ; 12.27 Dominik Rudl (ass Matteo Mahieu et Alex Pisarik) ; 23.18 Yoanne Lacheny ; 50.31 Nikita Shatski (ass Alex Pisarik et Dominik Rudl) ; 54.18 Pontus Eklof (ass Kévin Lorcher et Antoine Mony) ; 62.17 Pontus Eklof (ass Albin Torstensson) Pénalités 16 minutes contre Mont-Blanc 18 minutes contre Meudon Battus samedi dernier à Chambéry, les Yétis ont payé le prix fort de 3 minutes de flottement qui auront réduit à néant le début de match pourtant très cohérant du groupe haut-savoyard à Buisson Rond. Une défaite dommageable pour des joueurs de Saint-Gervais/Megève qui semblaient pourtant capables d’empocher les unités promises aux vainqueurs dans ce court déplacement vers la Savoie. Ce mercredi, les joueurs de Romain Sadoine et Étienne Croz affrontent les Comètes de Meudon, une formation des Hauts-de-Seine qui les talonnait directement au classement. Un contingent meudonnais qui, de son côté, s’est offert une victoire de prestige à domicile 3 buts à 2 aux tirs aux buts face aux Corsaires de Nantes et qui tentera de venir dépasser son adversaire du soir au ranking national, au bénéfice de la rencontre disputée à Saint-Gervais !



Meudon plus efficace



Boudet prenait la place de titulaire et faisait face à Blazek côté meudonnais. Un début de partie marqué par deux premières séquences locales intéressantes. Léger tout d’abord en débordement, puis Valer Croz en solo face à Blazek, testaient la défensive visiteuse. Les joueurs de Saint-Gervais/Megève sont en verve et c’est le capitaine qui montrait finalement la voie. Mathis Chatellard reprenait un service de Hrebenyk permettant aux siens de prendre le lead, 1-0 à 1’59. Deux minutes plus tard, nouvelle séquence offensive des joueurs de Sadoine. Chatellard prenait son shoot, Altybarmakyan en embuscade était proche de doubler la mise, mais Meudon sortait sans plus de frais de ce momentum local, conclut un peu plus tard par un tir de Guer plein axe dont le portier disposait encore pour éviter un début de match difficile aux hommes d’Arrault. Les Comètes réagissaient après plus d’une demi-douzaine de minutes difficiles. Le premier bloc mettait la pression, mais Boudet captait proprement le caoutchouc. Les visiteurs sont en grande souffrance défensivement et la donne se confirme quelques secondes plus tard. Léger en a une bonne à négocier, mais Blazek détournait de nouveau de la botte, avant que Thibaut Chatellard ne s’essaye à son tour sur un tir malheureusement trop axial et dirigé sur le portier. Le premier dix est excellent pour les locaux qui se montrent dangereux à chacune de leurs montées. Meudon résiste tant bien que mal et peut déjà ériger une statue à l’endroit de son portier, sans qui le match aurait déjà été bien difficile à négocier, tant la domination alpine semblait sans partage jusqu’à lors. Après douze premières minutes complexes, les joueurs en blanc refont surface avec un froid réalisme. Shatskiy est au retour de Lorcher, 1-1 à 12’05. Et bientôt prendront les commandes de la partie sur un but de Dominik Rudl, 22 secondes plus tard, 1-2 à 12’27. Alexandre JUILLET Meudon passe devant Ces deux unités rapprochées galvanisent les visiteurs pourtant mal embarqués et Boudet est contraint à un arrêt réflexe sur sa ligne sur un tir à bout portant pour éviter une nouvelle réalisation francilienne dans une période d’errance défensive qui n’était pas sans rappeler celle vécue de manière fatale, à Chambéry, quelques jours plus tôt. Après des débuts locaux, le vent a tourné et les Comètes disposent d’une séquence de supériorité numérique pour une faute de Terrier en fin de période. Cette dernière se transformera en double-infériorité pour la troupe locale, avant que Meudon ne soit également pris par la patrouille pour une charge avec la crosse de Lorcher dans le dos de Guer en zone offensive. La partie a désormais laissé place à un flot de punitions incessant qui renvoyait les deux équipes aux vestiaires sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de visiteurs, plus réalistes.



1-1 en deuxième



La deuxième reprenait en supériorité pour les visiteurs qui ne profitaient pas de l’occasion pour s’échapper. Les meudonnais restent concernés et profitent d’une erreur locale pour prendre un peu plus d’avance dans ce match. Dzhig était contré en milieu de glace, le contre s’amorçait et Lacheny concluait sans trembler face à Boudet, 1-3 à 23’18. Les montblanais encaissent un but évitable, mais glanent une supériorité quelques secondes plus tard. Mezentzeff est chassé pour charge avec la crosse et les Yétis en powerplay pour tenter de réduire l’écart. Comme avec leurs opposants en première période, c’est à 5 contre 3 qu’attaquait Mont-Blanc quelques secondes plus tard. Dans l’exercice, un jeu en triangle astucieux offre à Terrier une situation de shoot. Le français la prenait, Blazek en obstacle la détournait et conservait l’écart des siens sauf, à 5/3 puis à 5/4. Alexandre JUILLET Blazek veille ! La situation s’inversait quelques secondes plus tard. Mont-Blanc est envoyé à l’infamie : Gouttry pour avoir accroché son adversaire. Pas de but et une rencontre qui conservait son rythme la mi-match passée. Dzhig testait Blazek qui en deux temps parvenait à bloquer. Une nouvelle supériorité est au crédit des locaux un peu plus tard. Là encore, pas d’unité dans l’escarcelle. Le score tient toujours à deux buts d’avance pour la troupe meudonnaise. Le deuxième vingt touche à sa fin et les deux équipes poursuivaient leur incessant ballet de pénalités. Chernyuk touchait le poteau à 1’25 de la sirène et une vingtaine de secondes avant le retour au vestiaire, c’est un autre russe, Ilya Altybarmakyan qui allait mettre le feu à l’Arena. Le #71 s’emparait du disque et après une feinte magistrale gauche-droite, envoyait un missile du poignet dans la lucarne droite pour relancer les siens avant la pause, 2-3 à 39’41. Mont-Blanc garde l’espoir sauf après quarante minutes de jeu et devra mettre les bouchées doubles pour tenter de s’imposer.



On ne se lâche plus !



Il ne fallait pas arriver en retard à son banc en 3ème pour assister à l’un des moments forts de cette partie. Hrebenyk récupérait le disque à la médiane pleine vitesse, débordait son vis-à-vis et allait coller le disque dans la lucarne droite de Blazek sur un geste parfait de la conception à la réalisation, 3-3 à 40’57. Les Yétis revenaient avec les meilleures intentions. Meudon avait une réplique sur un palet dans le slot, mais ce sont bien les joueurs du Mont-Blanc qui auront une action dangereuse à disposition, en avantage numérique après 3’30 de jeu. Léger écrasait son palet sur le poteau, le public se lève, mais à vitesse réelle, très difficile de dire si oui ou non le palet avait franchi la ligne. Mont-Blanc est menaçant face à des visiteurs qui tentaient d’exploiter les possibilités de contres. A 12’ du terme, c’est un jeu de puissance que devaient gérer les hommes de Sadoine et Croz. Les Comètes défendaient crânement leur boxplay face à des montblanais moins inspirés que sur les précédents, pourtant, sortant de nulle part à 3 secondes du terme de ce PP, Altybarmakyan prenait un lancer qui trouvait un trou de souris, 4-3 à 49’50 [5-4]. Joie de très courte durée puisqu’il était dit que rien ne serait facile pour les joueurs de Saint-Gervais/Megève. Meudon en contre revenait sur un décalage de Pisarik à Shatskiy à 40 secondes plus tard, 4-4 à 50’31. La partie s’emballe. Mont-Blanc repart à l’offensive et sur un jeu parfaitement préparé par Terrier, qui avait trouvé Altybarmakyan, le russe venait régaler une nouvelle fois le public pour le triplé sur un enchainement contrôle feinte pour coucher le portier, puis revers à raz-glace, 5-4 à 51’53. Alexandre JUILLET Altybarmakyan, 3 buts, a été exceptionnel ce mercredi Ce match est totalement fou ! Meudon posait son temps-mort, avant d’obtenir quelques secondes plus tard une nouvelle supériorité numérique pour une projection contre la bande de Thibaut Chatellard. Il reste alors 7’21 à faire dans le temps réglementaire. Mont-Blanc en a 2 à négocier malgré le jeu à 4 contre 5. Léger, puis M. Chatellard, pouvaient tuer le match, mais Blazek était déterminant à ce moment capital pour éviter au score de se creuser. Un arrêt salvateur qui allait se confirmer quelques secondes plus tard. A 5 contre 4, Eklof décochait depuis la gauche et permettait aux siens de recoller dans une fin de match hitchcockienne, 5-5 à 54’18 [5-4]. Les ultimes minutes s’égrènent. Boudet régalait le public d’une mitaine circulaire à 40 secondes de la fin sur un shoot puissant de Lorcher. Pas de vainqueur, la partie filaient en prolongation.



Meudon tranche !



Une occasion est à signifier de chaque côté. Boudet devait réaliser un arrêt décisif sur une occasion qui avait approché sa zone technique, avant que M. Chatellard, totalement seul, ne s’offre une situation énorme en un contre un, manquant de donner la victoire aux siens face à un Blazek encore déterminant. Le chassé-croisé reprenait, et les Comètes allaient faire exploser la troupe locale sur un contre. Torstensson mettait le disque à la cage, Eklof, homme du match côté meudonnais, le reprenait de volée après que Boudet l’ait détourné, et rabattait le disque derrière la ligne de but, 5-6 à 62’13.



Victoire des Comètes de Meudon au bout d’une rencontre haletante et riche en buts 6 buts à 5 ! Jusqu’à l’ultime seconde de cette partie, le suspens aura été insoutenable.

Si Mont-Blanc a dominé et même surdominé au chapitre des lancers, les meudonnais ont su se montrer réalistes aux moments opportuns. Une défensive et une formation locale qui a parfois fait preuve d’un peu de naïveté dans les moments importants, manquant des occasions de tuer le match à plusieurs reprises, notamment en troisième période.

Côté meudonnais, le contrat est rempli. Portés par un Blazek précieux et par un Pontus Eklof souvent dans les bons coups, la troupe de Kévin Arrault empoche 2 unités supplémentaires au classement, passant provisoirement son adversaire du soir au ranking de la Division 1.



Prochains rendez-vous pour ces deux équipes : samedi à Courchevel face au HCMP pour les Yétis, à domicile face à Valenciennes pour les Comètes.

