Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 3 - 5 (2-0 1-4 0-1) Le 06/12/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] Le Bison charge ! Ce samedi, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient le leader, les Bisons de Neuilly sur Marne. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 07/12/2025 à 10:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



427 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Barcelo assistés de MM. Donat-Magnin et Ugolini Buts :

Mont-Blanc : 05.36 Mathis Chatellard (ass Jonathan Mercier et Andreas Fleutot) ; 14.13 Arslan Yamalov (ass Vitali Teslenko et Cyriac Trollet) ; 25.45 Arslan Yamalov (ass Denis Tsyganov et Vladimir Dzhig)

Neuilly/Marne : ; 24.21 Pavel Makarenko (ass Romans Nekludovs et Noah Wendling) ; 28.07 William Filteau (ass Cullen McLean et Pierre Chauvel) ; 36.25 Raphael Cacheux (ass Romans Nekludovs et Pavel Makarenko) ; 39.44 Romans Nekludovs (ass Pavel Makarenko et Bruno Baldris Valls) ; 44.06 Romans Nekludovs (ass Emilien Lochu) Pénalités 29 minutes dont 5+10 à Céret contre Mont-Blanc 56 minutes dont 10 à Raposo dont 5+10 à Filteau et 5+10 à Mc Lean contre Neuilly/Marne



Après une bonne performance malgré une défaite en prolongation du côté de Cholet, les hommes de Sadoine et Croz recevaient le leader avec la ferme intention de montrer le même visage combattif que lors de son dernier déplacement. De leur côté, les joueurs de Radek Mika n’en finissent plus de gagner et trustent les sommets du classement de la Division 1.

Opération Teddy Bears ce samedi ! Une pluie de peluches sera lancée au premier but local. Cette rencontre voyait les premiers coups de patins du jeune Cyriac Trollet (17 ans) en D1 et la première sous ses nouvelles couleurs pour Emil Oksanen, attaquant finlandais de 27 ans.



Entame locale solide, gare aux punitions



La première belle situation est montblanaise. Le capitaine Chatellard tentait d’ouvrir la voie aux siens en reprise depuis le slot, mais ne parvenait pas à déjouer Pawelek en dernier rempart. Les nocéens répondaient d’un contre et d’une position gauche très menaçante de Mac Lean, mais le canadien n’attrapait pas le cadre. Le début de partie est rythmé. Fleutot décalait Mercier. Le suisse envoyait un tir tendu alors que Mathis Chatellard avait contourné le filet avant de se réaxer pour dévier le puck et battre le cerbère visiteur, 1-0 à 5’36. Maxime Richier Chatellard ouvre le score, les peluches pleuvent Les peluches tombaient et le Mont-Blanc menait. Les locaux sont plutôt en vue dans ce début de confrontation, mais une pénalité tombe après un peu moins de 8’ disputées. Charlie Robert élevait trop haut son bâton qui frappait un Bison au visage. Grabko sortait un arrêt énorme devant Doyle qui s’était dégagé du marquage. Quel arrêt du portier américain pour éviter le retour au score ! Mont-Blanc résiste, mais écope d’une autre punition quasiment directement après le retour au complet. Neuilly repart en jeu de puissance suite à un nouveau bâton levé signifié contre Gouttry, sans conséquence au score. Les locaux peuvent alors reprendre leur marche en avant. Servi par Teslenko, Arslan Yamalov temporise, s’ouvre un espace et touche la partie supérieure, breakant des nocéens qui ne l’avaient pas conservé pendant le mercato estival avec une célébration qui en disait long, 2-0 à 14’13. Les Yétis sont plus entreprenants et plus rapides. Cyriac Trollet, pour sa première en D1 jouait sans pression sur un tour de cage que Pawelek contenait et la tension monte à l’approche de la fin du premier acte. Mercier est chassé pour cinglage et filait au banc des pénalités du côté des Yétis. La situation passe sans dommage, mais en voilà une dirigée contre Mathis Chatellard, pour avoir fait trébucher. Malgré 4 jeux de supériorités numériques, les Bisons tirent pour l’instant de l’arrière. Mont-Blanc mène 2 buts à 0.



Neuilly retourne la partie



Le retour des vestiaires impose une minute de résistance aux locaux, toujours en infériorité. Les visiteurs, à 5 contre 4 avaient une occasion de se rapprocher, mais ne parvenaient pas à s’installer en zone offensive. Le Mont-Blanc est de retour à 5 et bien proche de tripler la mise sur une reprise plein slot de Tsyganov. Le russe envoyait sa reprise trop à droite. Neuilly s’amène à son tour à l’attaque. En deux temps et après un tour de cage, Makarenko parvient à propulser le disque dans les filets et à réduire l’écart, 2-1 à 24’21. Une première pénalité tombe contre les franciliens. Lochu est chassé pour obstruction. Les visiteurs sont proches de l’égalisation suite à une sortie et un dégagement hasardeux de Grabko, mais Oksanen sauvait les haut-savoyards plongeant pour dégager le palet qui prenait la direction du but. Le powerplay repart à l’autre bord. Tsyganov décalait Yamalov. Le russe au casque d’or contrôlait et envoyait un plomb à mi-hauteur pour son 2ème but de la soirée, 3-1 à 25’45 [5-4]. Maxime Richier Yamalov double la mise Un double avantage que les joueurs de Saint-Gervais/Megève ne conserveront pas longtemps. Mac Lean depuis l’arrière trouvait Filteau plein slot pour la réduction de l’écart, 3-2 à 28’07. Un but, qui dans le scénario de cette rencontre, s’imposera comme le tournant de la rencontre. Dès cet instant, les Bisons sont galvanisés, plus précis et se sont remis à y croire alors qu’approche la mi-match. Les visiteurs sont plus tranchants depuis quelques minutes et reviennent au score. Après un excellent travail de Nekludovs et Wendling, ce dernier décalait Cacheux qui trouvait un tir puissant et précis sous la barre de Grabko pour ramener les siens à hauteur, 3-3 à 36’25. Les Yétis réagissent par Oksanen servi par une transversale précise, mais Pawelek réalisait un arrêt décisif pour éviter au score de revenir aux locaux. Cet arrêt sera d’autant plus salvateur que les Bisons vont trouver l’ouverture pour prendre une première fois le lead dans cette partie. Au cœur de l’ultime minute, Baldris lançait Makarenko qui profitait de sa bonne vitesse de patinage pour devancer son vis-à-vis et servir Nekludovs au second poteau face à un filet ouvert, 3-4 à 39’44. Fin du deuxième acte. Neuilly après avoir concédé un break de retard, a totalement inversé la tendance en un quart d’heure au prix d’une belle débauche d’énergie.



Les Bisons prennent les points



La première situation du 3ème acte est aux hommes de Mika. Mac Lean, très souvent dans les bons coups, s’amenait seul devant Grabko et allumait le montant sur un tir puissant. Le puck s’envolait et retombait sur l’aire de jeu sans offrir d’unité supplémentaire à la troupe francilienne. Malgré un démarrage timide et une période d’acclimatation, les Bisons, menés de deux longueurs sont revenus très forts en deuxième période. Ils sont les plus menaçants et la récompense vient. Nekludovs sort de derrière le filet, temporise et trouve un espace entre le bras et le poteau du portier, 3-5 à 44’06. Les Yétis ont perdu leur aura du début de match, mais un jeu de puissance est à négocier après une faute dans l’arrondi sur Marius Céret. Une occasion d’effectuer un petit bout du chemin pour les locaux, qui négocieront très mal cette séquence et passeront même proches du but du K.O. Sur des contres par deux fois, le portier montblanais évitait au score de prendre plus d’ampleur malgré la supériorité numérique locale. En face, Neuilly est admirable défensivement et se jette sur tous les palets. L’unité spéciale ne donne rien, et elle s’inverse. Le HCNM est en avantage numérique alors qu’il reste 12 minutes, M. Chatellard ayant été pénalisé. Les Bisons poussent en PP et le 6ème est très proche de venir dans une tension qui allait grandissante. Filteau et Yamalov filaient en prison. Pas de but et un dernier dix qui démarrait avec ce break d’avance en faveur de nocéens très solides depuis le milieu de match. Les Yétis produisent un effort notable pour revenir dans le match. Tsyganov déboule côté gauche et servait en retrait Oksanen, dont le tir était bloqué par Pawelek, très intéressant sur sa ligne ce samedi. Maxime Richier Pawelek très précieux en fin de match La fin de partie est électrique et une échauffourée démarre devant la cage du Mont-Blanc. Les arbitres sont au rapport et les pénalités distribuées. Filteau et Mac Lean recevaient des punitions côté visiteur, accompagnés de Céret et M. Chatellard chez les locaux. Au bilan, les Yétis allaient disposer de 5 minutes sur les 6’28 restantes pour revenir sur la pénalité majeure. Fleutot mettait le feu mais le portier le contrariait au dernier instant. Neuilly résistait très fort. Guer après un rebond accordé frappait le plastron d’un Pawelek au four et au moulin malgré une situation de 6 contre 4 aux Yétis avec la sortie de Grabko. Dzhig avait lui aussi une opportunité avec 52 secondes restantes au powerplay et 2’20 à la pendule, mais le biélorusse envoyait un tir encore trop central sur le cerbère qui résistera jusqu’à la sirène finale.



Victoire des Bisons de Neuilly 5 buts à 3 face aux Yétis du Mont-Blanc. Dans un match que les locaux avaient attaqué de belle manière, menant même de deux longueurs avant la mi-match, les hommes de Sadoine et Croz ont été rejoints par des Bisons extrêmement accrocheurs et combattifs. Les nocéens guerriers après le 2ème but inscrit en milieu de match ont changé de visage et imposé leur loi avec une efficacité clinique dans leur quart d’heure de temps fort. Du côté local, l’on regrettera encore ces trop nombreuses punitions, mais également les efforts réduits à partir de la 25ème minute et qui ont permis aux visiteurs de reprendre espoir alors que le Mont-Blanc comptait un break d’avance. Il faudra plus désormais rapidement trouver les clés pour gagner en discipline et en régularité sur 60 minutes. Des ingrédients qui contrarient aujourd’hui une équipe haut-savoyarde très intéressante par phases. Côté bison, l’on conserve la tête du championnat dans un succès qu’il aura fallu construire, mais qui, à coup sûr, sera truffé d’enseignements. Prochaine rencontre pour les deux équipes : à Valenciennes le 10 décembre pour Mont-Blanc, à domicile ce même mercredi pour les Bisons face à Dunkerque. Maxime Richier Victoire des Bisons de Neuilly à Saint-Gervais © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur