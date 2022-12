Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Morzine-Avoriaz vs Tours 2 - 3 (0-0 2-1 0-1 0-1) Après prolongation Le 21/12/2022 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Tours ] Tours revient de loin ! Après une rencontre avortée en milieu de match par un problème ayant touché la glace de Brest, les Pingouins de Morzine accueillaient ce mercredi les Remparts de Tours à la Skoda Arena. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 22/12/2022 à 09:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1480 spectateurs Arbitres : M. Geoffroy assisté de MM. Biot et Ugolini Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 36.46 Eliot Gouttry (ass Blake Luscombe) ; 39.14 Blake Luscombe (ass Tomas Kubalik et Mark Shroyer)

Tours : 34.34 Fabien Metais (ass Mathieu Buttin) ; 57.52 Matthew Newbury (ass Mathieu Ayotte) ; 63.19 Guillaume McSween (ass Fabien Metais et Gabriel Belley-Pelletier) Pénalités 16 minutes contre Morzine-Avoriaz 10 minutes contre Tours



Trajectoires comptables diamétralement opposées depuis le début de saison entre le 3ème et la lanterne rouge du championnat de France de Division 1. Pourtant, dans une D1 indécise et diablement disputée, chaque match a sa vérité. Après ses départs de joueurs imports, le HCMA présentait un effectif encore amputé de joueurs cadres, mais comptait sur le dernier arrivé, Blake Luscombe, débarqué en provenance de Roanne. Elie Raibon, annoncé par le club comme étant forfait pour le restant de la saison était absent côté tourangeau.



Les deux équipes se neutralisent



Morzine démarre par une phase de possession et une première alerte en territoire des Remparts. Raibon y résistait. Ces débuts sont équilibrés et le premier jeu de puissance sera aux hommes de Stéphane Gros après 3 minutes de jeu. La séquence ne permet pas aux locaux d’ouvrir le score, contrariés par une bonne assise défensive tourangelle. Le powerplay s’inverse sur le retour à 5 des visiteurs, et ce sont aux hommes de Spinozzi d’attaquer à 5 contre 4, sans débloquer. Le ballet des pénalités se poursuit. Belley-Pelletier fait trébucher son opposant sur une chute à l’entrée du territoire offensif mais se voit puni. Ça chauffe alors sur le but de Raibon ! Les Pingouins sont en ordre de marche, mais le premier PP ne parvient pas à déjouer le cerbère français, malgré deux bonnes opportunités. Y. Coppel Raibon maintient le score nul ! Le retour à 5 contre 5 rééquilibre le jeu des occasions. Aucune des deux formations ne prenant pour le moment l’ascendant sur son opposant. Une nouvelle punition est sifflée par le trio d’officiels du soir. Shroyer est envoyé au cachot pour une faute évitable en territoire offensif. Cette dernière restera, comme les précédentes, sans réponse au score. Les deux formations se quittaient sur un score nul et vierge, malgré quelques bonnes fenêtres de tirs prises par les pensionnaires de la Skoda Arena en fin d’acte I.



Tours ouvre le bal, Morzine double !



Tours obtient une excellente opportunité de passer devant au retour des vestiaires. Dans la minute inaugurale du deuxième vingt, Bourgaut hérite du disque, mais Lucas Mugnier préservait le score à égalité. Morzine se créé à son tour une bonne situation. Delale travaille depuis le coin droit et s’ouvre un bon angle de tir dont disposait Raibon côté mitaine. Le jeu repart à l’autre bord. Ayotte est seul pleine enclave, mais son frappé court s’élève au-dessus de la barre. Les Remparts qui se représenteront tout proche du filet de Mugnier après un peu plus de 5’00 à la période. La passe deuxième poteau coupée ne trouvait pas le cadre et Morzine, auteur d’un revirement dans son territoire s’en sortait bien. La partie reste néanmoins animée et disputée. Besson en déviation, puis Kubalik au second poteau passent d’énormes sueurs froides à la défensive visiteuse sans parvenir à débloquer un compteur toujours bloqué après 30 minutes. Le chassé-croisé continue ! Tours attaque. Newbury s’échappe, mais Baravaglio contrarie le canadien lancé seul face à Mugnier en le reprenant en tout dernier instant sur un geste défensif de classe. La situation viendra se débloquer à moins de 6 minutes de la deuxième pause. Le puck est en territoire défensif des Pingouins. Métais grattait le disque côté gauche et lançait. Mugnier, peu chanceux sur cette tentative, ne pouvait que constater les dégâts, 0-1 à 34’34. La rencontre s’emballe et la réussite parvient à l’autre camp. Après ce but tourangeau, c’est un défenseur qui viendra égaliser côté morzinois. En zone d’attaque, Luscombe trouvait Gouttry. L’arrière français lançait, le disque était détourné mais terminait sa course au fond des filets de Raibon, 1-1 à 36’46. Y. Coppel Gouttry ramène les siens 2 minutes après l'ouverture du score Morzine retrouve des couleurs, galvanisé par une Skoda Arena pleine comme un œuf ! Les haut-savoyards sentent que le moment est opportun et le font savoir. Besson délivrait le disque dans son dos en entrée de territoire, Kubalik croisait le long de la balustrade et distillait un modèle de passe qui parvenait à la palette de Luscombe pour un premier but et un deuxième point ce mercredi, 2-1 à 39’14. Parfait acclimatation du canadien à sa nouvelle ligue avec un 4ème point en deux matchs. Les deux équipes se séparaient sur ce score de 2 buts à 1 après quarante minutes.



Tours de retour des enfers



La partie reprenait de plus belle en troisième période. Le sort n’est toujours pas officiellement entériné et le scénario est sauf. Tours tente de revenir, Morzine de conserver son but d’avance et les deux équipes se livrent un combat intéressant. McSween est esseulé côté gauche et prenait un lancer en bonne position, dont se saisissait Mugnier de la mitaine. Les pénalités tombent et hachent quelques peu le rythme d’une rencontre pourtant disputée. Frank Spinozzi pose son temps fort avec un peu plus de 12'00 à effectuer dans le temps réglementaire. Dans un moment important pour ses hommes, le stratège tente de trouver la solution alors que ses protégés évoluent à 5 contre 4. Malheureusement pour les blancs, Msumbu est chassé pour avoir fait trébucher son opposant en phase offensive. Mugnier se montrait de son côté extrêmement précieux à la reprise, en contenant les assauts remparts. Gros et ses joueurs maintiennent le système en place jusqu’au retour à 5 des leurs, et c’est une grosse minute trente qu’il restera aux joueurs de la Skoda Arena pour profiter d’un avantage d’un homme. Le powerplay ne donnera rien, mais Morzine est toujours devant alors que s’amorce le dernier dix. Une nouvelle supériorité s’en vient pour un mauvais geste de Lampron dans l’arrondi droit. Le défenseur sortait le coude et s’installait pour 2 minutes en prison. Le chronomètre s’égrène, Morzine accule Raibon et sa défense sur leur but en jeu de puissance, mais Vialle manquait de très peu de tuer définitivement le match. Tours reste en vie malgré d’importantes situations autour du filet rempart ! Les joueurs d'Indre-et-Loire obtiendront même une ultime chance de revenir. Cerda vient se rendre coupable d’une charge incorrecte et Tours aura une dernière opportunité de revenir. Occasion inespérée et convertie neuf secondes plus tard par Newbury oublié dans le slot, sur une passe de McSween, 2-2 à 57’52 [5-4]. Le morzinois s’agace sur sa sortie de prison et y retourne illico pour comportement antisportif. Dans une partie extrêmement équilibrée de bout en bout, Morzine et Tours se départageront en supplémentaire. Y. Coppel Les Pingouins manquent de peu l'occasion d'inscrire 3 unités !



McSween, évidemment...



La période de prolongation démarre et, malgré le gain de l’engagement et de la première possession, Morzine se retrouve à défendre à 3 contre 4 suite à un slashing de Cestr pour protéger son portier du duel un contre un. Les visiteurs sont ultra-dominateurs à un homme de plus. Mugnier sauvait les siens sur un tir de McSween, omniprésent dans les deux zones. Le puck navigue dangereusement autour du filet local, mais Morzine parvenait à préserver ses chances à l’aide d’un portier très précieux dans l’exercice. Le salut rempart viendra pourtant de la crosse de l’inévitable défenseur canadien quelques secondes plus tard. En position basse, le grand numéro 68 décochait et trouvait la faille, 2-3 à 63’19.



Victoire en prolongation de Tours 3 buts à 2 face aux Pingouins de Morzine. Un succès acquis au terme d'un combat équilibré et engagé durant plus de 60 minutes. La troupe de Stéphane Gros peut nourrir de gros regrets. Malgré un match intéressant et cohérant des locaux, les espoirs d'empocher trois points importants ont été avortés à deux minutes du terme. Tours revient de loin dans cette partie, mais empoche néanmoins deux unités importantes au classement. Les hommes de Spinozzi s'emparent du fauteuil de dauphin des Corsaires de Dunkerque. Morzine inscrit un point mais reste en fond de tableau. Gros et ses hommes s'en iront affronter Épinal à Poissompré le 28 décembre prochain. Les Remparts ne retrouveront le championnat que le 7 janvier 2023 au POMGE de Marseille. Y. Coppel Tours peut célébrer un succès important et difficile à glaner !







