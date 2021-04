Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Nantes vs Dunkerque 7 - 2 (1-0 5-1 1-1) Le 17/04/2021 Nantes, Le Petit-Port [ Nantes ] [ Dunkerque ] Nantes invincible à domicile Pour cette dernière journée de championnat à domicile les Corsaires de Nantes assurés de participer au Final Four reçoivent leurs homologues de Dunkerque où les Nantais avaient trébuchés à l’aller. Une rencontre sur un air de revanche et surtout de préparation pour le carré final. Si pour Dunkerque l’espoir d’une qualification pour les demi-finales reste mince, l’honneur est en jeu car il s’agit de la dernière sortie des Dunkerquois avant les vacances. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 20/04/2021 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Fauvel et Honore Buts :

Nantes : 10.52 Matthew Brenton (ass Brendan Hamelin et Théo Lanvers) ; 20.50 Matthew Brenton (ass Brendan Hamelin et Anthony Goncalves) ; 27.59 Edouard Dufournet (ass Patrik Prokop) ; 31.39 Karl Leveille (ass Brendan Hamelin et Hubert Genest) ; 37.05 Alexandre Perron-Fontaine (ass Mathieu André et Hugo Sarlin) ; 38.10 Anthony Goncalves (ass Edouard Dufournet et Karl Leveille) ; 40.55 Matthew Brenton (ass Brendan Hamelin et Pierre Pawelek)

Dunkerque : ; 28.34 Vit Budinsky (ass Adam Young et Marek Mikusovic) ; 54.33 Kenny Martin (ass Geoffrey Parisot et Lucas Herrera-Mione) Pénalités 8 minutes contre Nantes 6 minutes contre Dunkerque



Guillaume François





Hamelin repart à toute volée dans la zone de Dunkerque, il trouve Matthew Brenton esseulé ce dernier en profite pour battre Duquenne qui ne peut que constater les dégâts, les Nantais ouvrent la marque à 10’52 (1-0)

Le deuxième but est proche Lanvers trouve un angle fermé mais cette fois Duquenne s’interpose. À 11’45 le portier Dunkerquois voit son lancer quitter la surface de la patinoire, son équipe est sanctionné pour un retard de jeu.

Les Nantais profitent de cette pénalité pour évoluer en supériorité, les attaquants Hamelin, Léveillé, Brenton rodent autour de la cage de Duquenne, mais Dunkerque parvient à tuer la pénalité. À 16’40 c’est l’attaquant Nantais André qui est pénalisé pour faire trébucher, le power play est a l’avantage de Dunkerque ce qui leur permet de s’installer dans la zone Nantaise, mais la défense Nantaise ne se laisse pas déborder. De retour au complet les Nantais repassent à l’attaque sans faire plier une nouvelle fois Duquenne.





Guillaume François



Le deuxième vingt repart avec un changement de gardien du côté de Dunkerque, Duquenne laisse sa place à son backup Adrien Vazzaz, à 20’50 une récupération dans la zone adverse suite à une mauvaise relance permet à Hamelin de se défaire de la défense en faisant le tour de la cage Brenton traine seul dans l’axe et double la mise d’un shoot en puissance. (2-0)

Le jeune portier Dunkerquois en fait les frais en moins d’une minute de jeu. Les Corsaires Dunkerquois sont étouffés par les locaux, Léveillé vient mettre le feu face à Vazzaz son lancer qui passe au dessus du cadre. Le sursaut Dunkerquois a lieu face aux défenseurs de la 4e ligne Nantaise mais c’est le portier Harald qui plonge pour éviter un retour au score de la part des Nordistes. Les cadres Martinka et Prokop font régner la loi dans la défense Nantaise permettant une longue relance à destination de Dufournet qui se retrouve en face à face avec Vazzaz, l’expérimenté attaquant Nantais triple la mise à 27’59 (3-0)

Le sursaut Dunkerquois a lieu, à 28’34 l’inévitable Budinsky réduit la marque après une magnifique passe de Young l’attaquant tchèque ne laisse aucune chance à Harald d’une frappe à ras du poteau, le portier Nantais est battu. (3-1)

Les Nordistes poursuivent leurs efforts sur les contres attaques, mais à 30’10 Broutin se fait sanctionner pour Dunkerque pour faire trébucher. L’unité spéciale Nantaise entre en jeu avec Hamelin et Léveillé, la pression est mise sur le gardien Dunkerquois qui voit les assauts défilés face à lui. À 31’39 Hamelin décale sur Léveillé en position de shoot, son tir est imparable le palet atterri en pleine lucarne. (4-1)

Un retard de jeu est sifflé contre les Nantais à 31’54 Lanvers file purger la peine à la suite d’une cage déplacée. Dunkerque profite d’évoluer en powerplay pour faire le siège de la cage Nantaise , les défenseurs locaux tiennent en respect Budinsky et Nikkila. A 33’49 Un nouveau retard de jeu est sifflé par le corps arbitral à l’encontre de Martinka pour un lancer mal contrôler en dehors de la surface de jeu. L’attaque Dunkerquoise met les bouchées double avec Herrera qui voit son tir contré par Perron-Fontaine. Brenton tente une échappée en infériorité mais cette fois Vazzaz stoppe le canadien sur sa lancée. A 37’10 l’attaque Nantaise prend d’assaut toute la défense Nordiste avec André qui trouve d’une passe en retrait Alexandre Perron-Fontaine, le canadien frappe entre les jambières de Vazzaz et inscrit le cinquième but pour les Nantais (5-1)

Nikkila est pénalisé à 37’27 pour un cinglage, ce qui n’arrange pas les affaires Dunkerquoise contraint d’évoluer en infériorité. Le power play Nantais est rapidement joué à 37’40 avec Dufournet qui sert parfaitement Goncalves, ce dernier ne manque pas la cible et aggrave la marque. (6-1)

Les Corsaires de Dunkerque accusent le coup avec cette avalanche de buts, Vazzaz semble abattu avec 5 buts encaissés sur ce 2e acte. Les deux équipes regagnent le vestiaire avec ce large écart à la faveur des locaux.



Guillaume François





Le gardien de Dunkerque Guillaume Duquenne reprend sa place dans la cage, du côté de Nantes Harald cède sa place à Pawelek. la troisième période reprend sur les chapeaux de roues avec le duo Hamelin, Brenton reprend un caviar de son coéquipier et pousse le palet au fond des filets réalisant un triplé et signant ainsi le septième but Nantais à 40’55. (7-1)

Nantes contrôle la partie, mais les Dunkerquois ne baissent pas les bras et lancent quelques attaques sur la cage Nantaise, Pawelek répond présent et n’hésite pas à s’imposer face aux attaquants Nordiste repoussant tout danger. A 52’17 le Nantais Auger est rappelé à l'ordre par l’arbitre pour signaler une pénalité pour faire trébucher. Dunkerque tente le tout pour le tout sur le power play et tenter de revenir au score. Les Nantais tuent la pénalité, et de retour à nombre égal Dunkerque trouve un flottement dans la défense Nantaise et à 54’33 Martin réduit le score sur une passe de Parisot. (7-2)

Les joueurs du match : Lucas Herrera Mione (Dunkerque) & Matthew Brenton (Nantes)







