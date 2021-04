Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Neuilly/Marne vs Brest 9 - 1 (2-1 1-0 6-0) Le 17/04/2021 Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne [ Neuilly/Marne ] [ Brest ] Reportage photos de la rencontre entre Neuilly-sur-Marne et Brest Reportage photos de la rencontre entre les Bisons de Neuilly-sur-Marne et les Albatros de Brest comptant pour la 13ème journée du Championnat de France de D1 Patinoire Municipale de Neuilly-sur-Marne, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 21/04/2021 à 20:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Metais et Smeeckaert Buts :

Neuilly/Marne : 05.07 Félix Chamberland (ass Jonathan Joannette et Guillaume McSween) ; 14.41 Baptiste Bruche* (ass Mathieu Ayotte et Félix Chamberland) ; 35.14 Maxence Auvitu (ass Benoit Valier et Rayan Belharfi*) ; 41.56 Maxence Auvitu (ass Tomas Simonsen* et Jonathan Joannette) ; 43.13 Mathieu Ayotte (ass Baptiste Bruche*) ; 44.11 Hugo Damy (ass Jonathan Joannette et Jarrett Kup) ; 46.46 Bruno Baldris Valls (ass Jonathan Joannette et Dustin Mowrey) ; 48.11 Benoit Valier (ass Rayan Belharfi* et Tomas Simonsen*) ; 57.31 Maxence Auvitu (ass Thomas Giorgi et Cam Marks)

Brest : ; 13.13 Mathieu Tremblay (ass Marcel Balaz) Pénalités 39 minutes dont 10 à Belharfi et 5+20 à Dordet contre Neuilly/Marne 28 minutes dont 10 à Jacquier et Toukmatchev contre Brest



Les Bisons remportent le match sur le score sans appel de 9-1 face aux Albatros.







