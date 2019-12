Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 13ème journée : Paris vs Wasquehal Lille 5 - 6 (1-3 1-2 3-1) Le 21/12/2019 Patinoire de l'Accor Hotel Arena [ Paris ] [ Wasquehal Lille ] Les Lions mangent les Volants. Reportage photos entre les Français Volants et Wasquehal, match comptant pour la 13ème journée du Championnat de France de 2ème division. Patinoire de l'Accor Hotel Arena, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 25/12/2019 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Fin d’une série de 6 victoires consécutives pour les Parisiens, les Wasquehaliens ont renoué avec la victoire après 6 défaites à suivre en battant les Français Volants à domicile dans un match épique.

La dernière défaite des Français Volants était face à cette équipe avec un score de 6-5 lors de la 6ème journée. Les Lions seraient-ils la bête noire des Français Volants ?



Moins d’une minute après la mise en jeu, Mans Papaux trouve les filets adverses et marque le premier but, les Lions réagissent et marquent deux buts, l’un en supériorité numérique (8mn) avec Marek Matej qui doublera la mise à la 10ème minute, puis à la 14ème minute, Benjamin Lejeune marque le 3ème but, les Parisiens subissent.

Les joueurs regagnent leur vestiaire sur le score de 1-3.



Le deuxième tiers verra les visiteurs prendre de l’avance avec deux buts, l’un à la 39ème minute par Benjamin Louf et le deuxième vingt secondes plus tard par Martin Domian, les locaux marqueront un seul but à la 30ème minute avec Mans Papaux. Le score est de 2-5 à la fin du deuxième tiers.



Lors du troisième tiers, les Parisiens se réveillent et font parler la poudre, Oleg Kuzmin trompe le portier des Lions par trois fois (41ème, 50ème et 56ème minute).

A cinq minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité, tout reste à faire.

Aucune des deux équipes ne veut lâcher, à la 58ème minute, les Français Volants écopent d’une pénalité, les Lions profitent de cet avantage pour marquer à la 59ème par Marek Matej.



La dernière minute de jeu sera insuffisante pour voir les locaux égaliser, les visiteurs s’imposent 5-6.



Les buteurs sont :

Wasquehal : Marek Matej (x3), Benjamin Lejeune, Benjamin Louf et Marc Domian.

Paris : Mans Papaux (x2), Oleg Kuzmin (x3).



Le classement général reste inchangé, les Parisiens sont à la 4ème place avec 24 points, les Wasquehaliens à la 7ème place avec 12 points.



