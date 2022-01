Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Chambéry vs Marseille 6 - 4 (3-1 1-1 2-2) Le 08/01/2022 Chambéry - Patinoire d'Agglomération [ Chambéry ] [ Marseille ] Les Éléphants reviennent fort ! Pour le retour de la D1 à Chambéry en 2022, les Éléphants recevaient les Spartiates de Marseille, champion l’an dernier. Après s’être imposés au match aller (5-4) à Marseille, les Chambériens ont créé à nouveau l’exploit en s’imposant à domicile 6 buts à 4. Chambéry - Patinoire d'Agglomération, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 10/01/2022 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



385 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de Mme Boniface et M. Fontaine Buts :

Chambéry : 01:24 Vincent Crivello (ass Aurelien Dair* et Elias Leprieult) ; 16:31 Joé Dubé (ass Flavian Dair et David Chevrier) ; 18:02 Vincent Crivello ; 31:27 Dylan Fabre* (ass Vincent Crivello et David Chevrier) ; 42:45 David Chevrier (ass Hugo Dechelle et Aurelien Dair*) ; 59:16 Aurelien Dair* (ass Edgar Protcenko)

Marseille : ; 03:23 Maxence Leroux (ass Artyom Dmitrichev et Aurélien Chausserie-Laprée) ; 26:36 Maxim Makarov (ass Rudolfs Maslovskis et Augustin Nalliod-Izacard) ; 46:29 Mathieu Mony* (ass Louis Cirgues* et Lucas Chautant*) ; 46:57 Gaëtan Villiot * (ass Mathieu Mony*) Pénalités 27 minutes dont 5+10 à Daneau contre Chambéry 13 minutes dont 5 à Joubert contre Marseille Le fait du match : Une prestation collective de haut vol



Les Éléphants avaient trop pêché ces dernières semaines en jouant trop individualistes sur beaucoup de phases de jeu. Ce samedi soir, les joueurs de Pierre Bergeron ont proposé une performance bien plus collective que celles présentées avant la trêve hivernale. Un vrai motif de satisfaction pour l’effectif chambérien qui prouve encore malgré sa faible moyenne d’âge, ils sont capables de réaliser de grandes choses en jouant les uns pour les autres.



Photographe : Alexandre Juillet (archives) Le chiffre : 3



C’est le nombre de points respectifs inscrits par Vincent Crivello et David Chevrier samedi soir face à Marseille. Une belle performance pour l’attaquant et le défenseur qui répondent aux attentes reposant sur leurs épaules. Chevrier a encore réalisé une performance défensive complète tout en participant grandement à chaque attaque. Mais son homologue Canadien a lui aussi réalisé de belles choses et a même inscrit un doublé qui permettait aux Éléphants de prendre l’avantage par deux fois.



Photographe : Romain Puech (archives) La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous avons prouvé samedi soir que nous pouvions battre les meilleures équipes. La performance collective de mon équipe m’a vraiment plu et les voir jouer ensemble de cette façon me rassure aussi. Nous progressons et la trêve nous a fait du bien à tous. Il fallait repartir du bon pied et c’est chose faite. Nous devons désormais travailler dur pour continuer de rectifier nos petits défauts en zone défensive pour aller faire un gros match contre les Yétis du Mont-Blanc samedi prochain."



Prochain match : Mont-Blanc-Chambéry, samedi 15 janvier, 19 h 30

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo