Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Chambéry vs Mont-Blanc 3 - 6 (0-1 1-1 2-4) Le 21/04/2021 Patinoire de Chambéry [ Chambéry ] [ Mont-Blanc ] Sans enjeu, mais derby engagé ! Les Eléphants de Chambéry accueillaient ce mercredi les Yétis du HC Mont-Blanc pour le compte de la 14ème et dernière journée de saison régulière, dans cette poule B de Division 1. Patinoire de Chambéry, Hockey Hebdo Article : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 22/04/2021 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Drif assisté de MM. Fontaine et Ugolini Buts :

Chambéry : ; 21.59 Lucas Chautant (ass Petr Janecek et Nikita Shalei*) ; 44.18 Petr Janecek (ass Matthew Newbury) ; 58.48 Axel Tarabusi (ass Timothé Quattrone* et David Chevrier)

Mont-Blanc : 08.25 Eric Leger (ass Mikulas Bicha et Jérémy Arès) ; 33.31 Eric Leger (ass William Gignac) ; 46.24 Mathis Chatellard (ass Maxime Bataillé et Valérian Croz) ; 48.00 Mikulas Bicha (ass Ivan Puzic et Richard Aimonetto) ; 52.08 Mikulas Bicha (ass Jérémy Arès et Maxime Bataillé) ; 59.12 Richard Aimonetto (ass Mikulas Bicha) Pénalités 6 minutes contre Chambéry 18 minutes contre Mont-Blanc Plus rien à gagner pour ces deux formations, qui allaient néanmoins vouloir soigner leur sortie, dans un championnat particulier à bien des égards. Malgré un groupe amoindri, le HC Mont-Blanc se présentait pour la gagne en terre chambérienne, alors que les pensionnaires de Buisson Rond allaient tout faire pour effacer l’affront subi face au finaliste Marseillais quelques jours plus tôt.



Supériorité salvatrice



La partie démarre sur les chapeaux de roue pour la formation haut-savoyarde qui bénéficiait d’un premier jeu de puissance dès les secondes inaugurales. Dans l’exercice, Léger touche déjà le poteau sur un tir venu de la gauche. Les montblanais poussent et acculent les chambériens sur leur but en début de rencontre. La domination est nette, mais Chambéry résiste, puis procède en contre, opposant quelques situations intéressantes, mais trop rares sur le but gardé par Jessy Dugat. Le lancer de Newbury avant la mi-tiers oblige pourtant le cerbère à un arrêt important pour éviter au score de se débloquer côté jaune et noire. Chambéry repart en prison et Mont-Blanc n’aura besoin que de 9 petites secondes dans son deuxième jeu de puissance de la soirée, pour prendre les devants. Dans le trafic devant le but, le sniper du moment, Éric Léger surgit sur un service de Bicha et fait trembler les filets, 0-1 à 8’25 [5-4]. En powerplay, Chambéry retrouve des couleurs à son tour. La pression est forte. Maxime Richier Les contacts ont été nombreux dans ce derby des Savoies Chautant, en vue durant ce derby, touche le poteau depuis l’enclave, avant que Dugat et les siens ne résistent, malgré une énorme pression sur le but des hommes de Saint-Gervais/Megève. Des Eléphants qui pensent d’ailleurs revenir à égalité sur leur fin de powerplay, mais qui verront leur réalisation annulée par Monsieur Fabre, head de la rencontre. L’affrontement est ouvert et agréable à suivre entre deux formations qui se portent vers l’avant dans ce premier vingt, qui se terminera pourtant sur la plus petite des marges. Malgré un nouveau tir qui faisait tinter la barre de Dugat en fin de période, Mont-Blanc mène 1 but à 0 au terme de ce premier acte.



Mont-Blanc maintient son avance



Chambéry obtient un jeu de puissance en début de période médiane, pour une crosse haute bien involontaire, mais réelle de Julien Lebey. Les locaux profitent de cette offrande à 5 contre 4 pour revenir sur un but gag. Chautant passe derrière le but, Dugat touche le disque de la crosse, mais le dévie dans son propre filet, permettant aux locaux de faire un retour rapide dans la rencontre, 1-1 à 21’59 [5-4]. Le jeu conserve du rythme, et les équipes font jeu égal en termes d’occasions nettes de buts depuis l’entame du deuxième round. Richer effectue en revanche tout un arrêt sur un break d’Éric Léger parti plein fer en milieu de glace. Maxime Richier Pression sur le but chambérien de Richer Ce n’est que partie remise, puisque le canadien se mettra une nouvelle fois en évidence sur une percée après la mi-match. Remontant côté gauche suite à une bonne passe de son compère William Gignac, Léger profite de la présence de Lebey au second poteau pour battre Richer côté gauche et doubler la mise pour les siens, 1-2 à 33’31. Après quelques minutes d’un temps plus faible visiteur, les intentions sont à nouveau aux blancs. Les hommes des villages décochent de nombreux lancers, et se montrent plus incisifs, notamment par l’intermédiaire de leurs deux premiers blocs, sans parvenir à creuser davantage l’écart. Le second acte se termine sur ce score accroché de 2 buts à 1 en faveur de la troupe de Pouget et Lamblin.



Mauvaise passe chambérienne



La troisième démarre sous domination montblanaise. Gignac est tout proche de faire filet, puis à l’autre bord, Tarabusi heurte Dugat plein plastron sur une chaude occasion savoyarde. Dans ce derby animé et engagé, Chambéry effectuera un retour au score. Janecek s’échappe et est oublié côté droit de la défense montblanaise. Dugat est battu par son très bon lancer en lucarne gauche, 2-2 à 44’18. Réaction immédiate des hauts montagnards, sur un tir de Chatellard depuis la bande gauche. Le coup de billard s’avère gagnant et le rebond qui venait frapper le défenseur chambérien, trompait la vigilance du portier en déviation, 2-3 à 46’24. La partie s’emballe ! Chambéry se porte à l’attaque, profitant d’un powerplay, et les rôles s’inversent. En contre, Bicha prend la poudre d’escampette et décalait Puzic plein axe. Le croate réceptionnait le service et distillait un lancer puissant qui frappait la barre avant de pénétrer le filet, 2-4 à 48’00 [4-5]. Malgré l’enchaînement de buts, les pénalités se multiplient pour les joueurs de Pouget et Lamblin. Pourtant, le rythme haut-savoyard s’intensifie au retour à 5 et Chambéry peine davantage à contenir les assauts. Trouvé à la bleue offensive par une passe millimétrée d’Arès, Bicha s’échappait et battait Richer entre les bottes, 2-5 à 52’08. Maxime Richier Bicha parachève le succès visiteur Ce but galvanise les verts et blancs, mais agace passablement la troupe chambérienne. Les coups commencent à pleuvoir et la ritournelle de punitions les accompagnaient. Monsieur Fabre tente de faire régner la discipline en assénant à n’en plus finir des punitions au banc montblanais, suite à des protestations du board haut-savoyard. La troupe de Pouget et Lamblin est contrainte de faire front à 3 contre 5. Bonne occasion d’effectuer un rapprocher pour la formation chambérienne du coach Sylvain Roy. Les siens touchent le montant en double supériorité numérique. Dugat s’impose sur sa ligne face à un shoot de Newbury, mais cède finalement, en deux temps, et de près, face à Axel Tarabusi, qui s’y reprenait à deux fois pour faire trembler les filets aux portes de l’ultime minute de jeu, 3-5 à 58’48. Jouant leur va-tout, les Éléphants retiraient leur portier de sa ligne de but pour y ajouter une force vive, mais Richard Aimonetto cloturait le spectacle du soir, en cage vide, scellant l’issue de la rencontre et de la saison, 3-6 à 59’12.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc dans ce derby des Savoies 6 buts à 3. Dans une opposition agréable à suivre, la troupe du duo Pouget / Lamblin a su faire la différence en 3ème période face à des Chambériens accrocheurs. Clap de fin donc pour ces deux équipes, après une courte saison de Division 1. Mont-Blanc termine 3ème de sa poule, devant Chambéry, 4ème. Les phases finales opposeront ce week-end les clubs de Nantes, Neuilly, Strasbourg et Marseille lors d'un Final Four qui se disputera sur la glace de l'Aren'Ice de Cergy et à l’issue duquel sera connu le Champion de France de Division 1 2020-2021. Maxime Richier Un 2ème succès en 2 rencontres pour Dugat

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur