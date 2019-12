Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Clermont-Ferrand vs Marseille 2 - 5 (0-1 1-2 1-2) Le 14/12/2019 Clermont-ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Marseille ] L'Odyssée des Spartiates - Episode 11 Les Spartiates vous propose le volume 11 de leur Odyssée. "Oeil pour Oeil" Marseille / Clermont, Hockey Hebdo FBR Productions le 18/12/2019 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



639 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de MM. Cheyroux et Briolat Buts :

Clermont-Ferrand : ; 37.39 Julius Sinkovic (ass Martin Novotny et Gabriel Labbé) ; 59.55 Andrej Brejka (ass Julius Sinkovic)

Marseille : 16.33 Michael Floodstrand (ass Niklas Westerlund et Jimmy Jensen) ; 34.23 Ben Greiner (ass Nicolas Deshaies et Michael Floodstrand) ; 39.37 Nicolas Deshaies (ass Johan Andersson et Vaclav Cestr) ; 44.19 Michael Floodstrand (ass Johan Andersson et Ben Greiner) ; 50.23 Sean McGovern (ass Ugo Boccassini et Thomas Raby) Pénalités 24 minutes dont 10 à Nalliod6Izacard L. contre Clermont-Ferrand 14 minutes contre Marseille



