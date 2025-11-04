Lyon rugit enfin : un succès référence dans un contexte tendu

Encore marqués par la sanction fédérale infligée après la rencontre contre Valenciennes (match perdu sur tapis vert, retrait d’un point et amende avec sursis), les Lions n’avaient pas le droit à l’erreur devant leur public.



Face à Chambéry, solide 7ᵉ du championnat, Lyon a livré un match plein, alternant réalisme offensif, discipline tactique et un sursaut d’orgueil salutaire dans le troisième acte.



Dans une patinoire Charlemagne bien garnie (1718 spectateurs), les Lions ont fait preuve de caractère pour effacer deux premiers tiers équilibrés avant de marcher sur des Éléphants dépassés physiquement et dépassés en intensité dans le dernier vingt.



Crédit Photo © Weingartner-Photos



1er tiers : Un duel offensif, deux équipes coup pour coup (2–2) Encore marqués par la sanction fédérale infligée après la rencontre contre Valenciennes (match perdu sur tapis vert, retrait d’un point et amende avec sursis), les Lions n’avaient pas le droit à l’erreur devant leur public.Face à Chambéry, solide 7ᵉ du championnat, Lyon a livré un match plein, alternant réalisme offensif, discipline tactique et un sursaut d’orgueil salutaire dans le troisième acte.Dans une patinoire Charlemagne bien garnie (1718 spectateurs), les Lions ont fait preuve de caractère pour effacer deux premiers tiers équilibrés avant de marcher sur des Éléphants dépassés physiquement et dépassés en intensité dans le dernier vingt.

Chambéry frappe d’entrée grâce à De Smitt en supériorité numérique (02:00), profitant d’une mise en route délicate de Lyon.

Mais les Lions répliquent rapidement : Elabiev égalise à 5 contre 4 (04:16).

Après un nouveau but savoyard signé Nicoud (13:55), Lyon s’appuie sur une double supériorité pour revenir au score : Andreacchi conclut une séquence parfaitement exécutée (15:38).

Un premier tiers animé, ouvert, où les attaques prennent le dessus.



2ᵉ tiers : Le calme avant la tempête (0–0)

Le jeu se ferme, les défenses se resserrent, et les deux gardiens — Wilder côté lyonnais, Tran pour Chambéry — s’illustrent.

Les pénalités s’enchaînent mais les unités spéciales ne trouvent plus la faille.

Un tiers plus prudent, presque d’attente, mais qui prépare un final explosif.



3ᵉ tiers : Lyon passe en mode rouleau compresseur (4–0)

Dès la reprise, Lyon change de dimension. Plantrou (44:15) lance la charge après un excellent effort collectif.

Puis Tomko, omniprésent, donne l’avantage définitif aux siens (51:58).

Chambéry craque, Lyon déroule : Vafin s’offre un doublé en fin de match (57:03 et 59:30), dont un but en cage vide alors que les Éléphants tentaient le tout pour le tout.

Une véritable démonstration dans l’intensité, la vitesse et l’efficacité.

Crédit Photo © Weingartner-Photos Analyse du match Lyon : la réaction d’orgueil attendue Le collectif lyonnais a impressionné dans l’engagement et la capacité à élever son niveau au fil du match.

— La ligne Elabiev – Andreacchi – Tomko a dynamité la défense chambérienne.

— Wilder, solide, a tenu la baraque lors du deuxième tiers.

— Le jeu de puissance a été déterminant dans le premier acte, l’agressivité bien maîtrisée, et la discipline retrouvée.

Après la sanction fédérale, cette victoire fait office d’électrochoc positif. Chambéry : solide… jusqu’à ce que ça casse Les Éléphants ont longtemps tenu le rythme, s’appuyant sur un très bon deuxième tiers et une activité offensive intéressante.

Mais le dernier acte a révélé un net déficit d’intensité et de fraîcheur.

Le retrait du gardien dans les dernières minutes n’a pas porté ses fruits, au contraire : Lyon a amplifié l’écart. Le tournant du match

Il a libéré les Lions, inversé la dynamique et mis Chambéry sur le reculoir.

Dès lors, Lyon n’a plus jamais été inquiété.



Crédit Photo © Weingartner-Photos



Conclusion

Le but de Plantrou à 44:15.Il a libéré les Lions, inversé la dynamique et mis Chambéry sur le reculoir.Dès lors, Lyon n’a plus jamais été inquiété.

Avec cette démonstration face à un concurrent du haut de tableau, Lyon prouve qu’il faudra compter sur lui dans la course au maintien… et peut-être pour jouer les trouble-fêtes.

Chambéry, de son côté, devra rapidement tourner la page et retrouver de la constance s’il veut rester bien ancré dans la première moitié du classement.



Crédit Photo © Weingartner-Photos Portés par un public bouillant, les Lions ont offert un succès de prestige au terme d’un match abouti, une victoire qui tombe à point nommé dans un contexte agité en coulisses.Avec cette démonstration face à un concurrent du haut de tableau, Lyon prouve qu’il faudra compter sur lui dans la course au maintien… et peut-être pour jouer les trouble-fêtes.Chambéry, de son côté, devra rapidement tourner la page et retrouver de la constance s’il veut rester bien ancré dans la première moitié du classement.