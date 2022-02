Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Mont-Blanc vs Tours 4 - 1 (3-0 0-0 1-1) Le 02/02/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Tours ] Mont-Blanc : Mise en route précieuse ! Le HC Mont-Blanc accueillait ce mercredi soir les Remparts de Tours dans le cadre d’une rencontre reportée pour cause de COVID il y a quelques semaines. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 03/02/2022 à 14:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



350 spectateurs Arbitres : M. Peurière, assisté de Mme Cheyroux et M. Fontaine Buts :

Mont-Blanc : 07:04 Bruno Zabis (ass Arthur Cocar et Eric Leger) ; 10:22 Arthur Devouassoux ; 14:13 Richard Aimonetto (ass Ville Saloranta et Bastien Zago*) ; 41:24 Eric Leger (ass Bruno Zabis et Kelvin Walz)

Tours : ; 48:14 Matthew Newbury (ass Alexis Sansfaçon et Mathieu Buttin) Pénalités 22 minutes dont 10 à Guer contre Mont-Blanc 6 minutes contre Tours Des Yétis qui ont subi les foudres d’Épinal, en déplacement le week-end dernier, sèchement battus 6 buts à 0 par la troupe de Jan Plch sous le toit de Poissompré. Opposés à des tourangeaux privés de leur québécois Matthieu Ayotte et des frères Raibon, les joueurs de Julien Guimard et Charles Lamblin allaient avoir fort à faire face à une formation qui tente de quitter le bas de tableau. Si Tours pointe actuellement au 13ème rang de Division 1, les individualités qui composent ce groupe laissent aisément penser que ce groupe n’est pas à sa place en saison régulière, drivé par un coach expérimenté de ce championnat, le canadien Frank Spinozzi, qui après 10 belles années passées derrière le banc des Bisons de Neuilly, a posé ses tablettes et feutres en Touraine cet été.



Les locaux démarrent en trombe



Mont-Blanc obtient la première chaude alerte après trente secondes de jeu. Arès fait dévier une passe devant le but de Guer et Fontaine réalise une première parade. Le capitaine montblanais obtient une seconde chance du revers, dérangé par une bonne pression défensive, mais Fontaine était le plus prompt. Les Remparts ne sont pas en reste et imposeront une belle résistance offensive tout au long du match. Mattson en échappée voyait son lancer fuir le cadre de Goy, puis Newbury, parfaitement servi dans l’axe, écrasait son tir sur le plastron de Goy, qui s’était avancé pour réduire l’angle. La partie est agréable dans ces premiers instants, et Jean-Christophe Houde trouvait une astucieuse passe transversale qui mettait Chatellard sur orbite. Le portier brisait l’offensive d’une mitaine ferme. La pression haut-savoyarde se fait plus importante au fil des minutes, et le playmaker maison ajoute une perle à son chapelet. Bruno Zabis décoche un lancer soudain, qui prenait à défaut le portier tourangeau semble-t-il mal placé petit côté, 1-0 à 7’04. Alexandre JUILLET Mont-Blanc ouvre la marque Suivront sept minutes de domination locale. Les Yétis insistent au cœur de leur temps fort. Devouassoux s’engage en zone à l’extrême limite du hors-jeu, décochant un shoot à la trajectoire étrange surprenant Fontaine, qui avait mal paru sur cette séquence. Le disque est-il resté en contact avec la ligne bleue en entrée de territoire ? Oui pour le trio arbitral, qui valide cette seconde réalisation montagnarde, 2-0 à 10’22. La tension gagne les visiteurs, et Mont-Blanc repart immédiatement en supériorité. Les locaux n’aggraveront pas la marque dans cet exercice, mais enfileront pourtant le troisième quelques secondes plus tard. Saloranta sollicite le une-deux avec Aimonetto, qui lui remettait côté gauche pour la troisème réalisation de la soirée, 3-0 à 14’13. C’en est trop pour Coach Spinozzi, qui posait son temps mort et connaitra une meilleure période, au cœur du dernier 5 de cet acte, récoltant un jeu de puissance en fin de période. Le premier tiers se conclut sur la marque de 3 buts à 0 en faveur des locaux, dans une rencontre pourtant plus disputée qu’il n’y parait au chapitre des lancers.



Des occasions, pas de but



Le deuxième vingt redémarre sur un rythme soutenu. Les visiteurs tentent de déployer leurs attaques pour réduire l’écart dans une partie à l’avantage des montagnards. Les tirs afflueront au cours de cette période du côté des Remparts, pourtant, les joueurs du Palais sont les premiers à amener un réel danger dans la zone adverse. Walz sème la zizanie dans l’arrière garde d’une formation tourangelle restant menaçante autour du filet de Goy. Le portier réalisait une paire d’arrêts déterminants dans les premiers instants. La partie est ouverte. Fontaine détournait le lancer d’Arès du masque et la partie se poursuivait avec un écart de trois buts aux locaux. Une pénalité est appelée contre Samuel Guer avant la mi-match, et le jeu se poursuit. Le bras de l‘arbitre ne se baisse pas, et le 6ème homme envoyé par le coach visiteur amène le surnombre. Dans le déroulement de l’action, un 3 contre 2 s’orchestre et la réalisation est bonne jusqu’au lancer imprécis de Newbury, qui arrivait plein axe. Sur le powerplay, Victor Goy prive Bushbacher d’un but évident au rebond, sur un mouvement rapide sur sa ligne. Mont-Blanc se tire de ce mauvais pas sans conséquence au score, mais Houde vient à son tour garnir le banc d’infamie. Malgré le désavantage d’un homme, Léger obtient une échappée à 4 contre 5, que Fontaine contenait en deux temps. Les hommes de Frank Spinozzi décuplent leurs efforts à 3 lignes, pour tenter de trouver la faille, mais Goy et sa défensive sont solidaires et imperméables à la pression visiteuse. Alexandre JUILLET Victor Goy s'interpose ! Sur le retour à 5, Arès, puis Devouassoux obtenait d’énormes chances sans parvenir à inscrire un 4ème but qui mettrait fin au suspense. Les gardiens maintiennent le score à trois unités d’avance en faveur de la formation alpine. Tours poursuit son travail à l’attaque et presse pour tenter de réduire la marque. Les visiteurs combinent, mais pêchent dans le dernier geste à l’image de Leveque qui à bout portant, frappait l’équipement du portier de plein fer. Dans un deuxième acte riche en occasions de but et territorialement à l’avantage de la troupe de Frank Spinozzi, les deux formations se séparaient sur ce score de 3 buts à 0 acquis par les locaux lors du premier tiers de la rencontre.



Baroud d’honneur tourangeau !



Le troisième acte redémarre de la meilleure des manières pour la troupe locale. Léger, parfaitement mis en table par Zabis, venait dévorer l’espace dans sa vitesse caractéristique et prendre à défaut Fontaine dans le soupirail droit, 4-0 à 41’24. Malgré un score désormais largement à l’avantage des locaux, les hommes de Touraine restaient menaçants et venaient multiplier les tentatives, à l’image du contenu intéressant qu’ils avaient proposé lors du tiers précédent. Newbury d’un tour de cage bien pensé obligeait le portier montblanais à se jeter au sol, échappant de peu à la réduction du score, avant que Mattson ne voit le disque qu’il passait sous les bottes de Goy s’arrêter contre le poteau, semble-t-il de l’angle où nous nous trouvons, sans dépasser entièrement la ligne. Ce manque d’efficacité chronique dans le dernier geste handicape considérablement le contingent du futur MVP de la soirée côté Remparts, Peter Bourgaut. L’action repart à l’autre bord. Cocar sert Aimonetto au second poteau, mais le sénior français manque de peu la manita du revers. Les visiteurs signent leur première réalisation de la soirée à 12 minutes de la sirène et réduisent le score par Newbury, l’homme le plus en vue de cette formation rempart en wraparound, 4-1 à 48’14. Alexandre JUILLET Newbury réduit le score Mont-Blanc tente de contenir les assauts adverses dans un moment plus propices aux visiteurs. Msumbu fait dévier au cœur de slot et rapproche les siens dans une excellente période, et alors que le chronomètre affiche 10’50 à faire, mais le quatuor invalide la réalisation pour crosse haute, avant que Bushbacher ne passe des frissons à Goy en break dans une période défensive difficile pour la troupe verte et rouge. L’orage passe, mais une pénalité noircie un peu plus le tableau local, puisque Saloranta est chassé au banc, malgré une excellente occasion à mettre à l’actif de Chatellard, qui s’était échappé ! Le score est toujours favorable de trois longueurs aux joueurs de Saint-Gervais / Megève lorsque Léger se voit chassé. Le chronomètre indique 7’30 à faire, et la formation visiteuse n’avait pas relâché ses efforts offensifs. La solidarité haut-savoyarde et la belle partie de Victor Goy devant son filet offriront à la troupe montagnarde 3 points précieux au classement de la Division 1, puisque les verts tiendront leur lead jusqu’en fin de partie.



Victoire du HC Mont-Blanc 4 buts à 1. Dans une partie que les haut-savoyards auront entamé par le bon bout, la troupe de Guimard et Lamblin empochent 3 points importants pour repartir de l’avant après la correction reçue à Poissompré quelques jours plus tôt. Côté tourangeau, le constat est tout autre. Les hommes de Spinozzi, bien que volontaires et affaiblies par les blessures se sont sabordés en encaissant un cinglant 3-0 au premier acte, obligeant les Remparts à courir après un score devenu rapidement difficile à combler dès le quart d’heure de jeu. Des tourangeaux qui pourront nourrir le regret de ne pas avoir su être plus réalistes dans le dernier geste, malgré de nombreuses très bonnes situations offensives à gérer, et qui espèrent retrouver des forces vives face à Epinal en fin de semaine. Alexandre JUILLET Mont-Blanc répond par une victoire !

