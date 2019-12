Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Nantes vs Brest 2 - 1 (0-0 1-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 14/12/2019 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Brest ] Nantes retrouve le goût de la Victoire La saison régulière entame sa phase retour.Les Corsaires de Nantes en bas de tableau affrontent les Albatros de Brest sur les rives de l’Erdre pour la revanche. Si les Brestois l’ont emporté 4-1, les Nantais doivent mettre un terme à cette série de 8 défaites consécutives. Pour le dernier match de l’année, les Corsaires organisent leur ‘Christmas Game’ l’occasion de mettre les petits plats dans les grands avec un Chandail spécialement conçu pour la rencontre. Les hommes de martin Lacroix sont déterminés plus que jamais à retrouver le goût de la victoire et ainsi faire tomber les Albatros dans l’antre du Petit-Port qui affiche complet Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 18/12/2019 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Villard et Poulain Buts :

Nantes : 29.23 Matej Hamrak (ass Frédéric Bergeron et Alexandre Perron-Fontaine) ; 60.16 Karl Leveille

Brest : ; 38.46 Nicolas Favarin (ass Quentin Jacquier et Dimitri Motreff) Pénalités 8 minutes contre Nantes 6 minutes contre Brest



Le coup d’envoi oppose l’attaquant Nantais Leveillé à l’Albatros Finlandais Juntheikki. Le Corsaire remporte le premier engagement de la partie, mettant la pression sur la cage Brestoise d’entrée de jeu et c’est Leveillé qui lance un premier tir sur Surek. Dans la foulée Lanvers se procure aussi une occasion de mettre Surek à l’épreuve. La réaction Brestoise ne tarde pas 3 minutes plus tard les Albatros arrivent sur la cage locale Thos et Balaz testent les réflexes du portier Sedlacek. Jacquier s’impose face à Hamrak, mais ce sont les Nantais qui parviennent à repartir à l’assaut de la zone de Brest Lanvers puis Goncalves enchainent les tirs, la minute suivante c’est au tour de Logan mais Surek reste impeccable et ne rompt pas. Les Brestois remontent petit à petit vers la zone Nantaise Jacquier tente de tromper le gardien Corsaires mais ce dernier réagi et évite l’ouverture. Si l’attaquant de poche Goncalves remporte ses duels face à Graham Avenel, cela ne profite pas pour autant aux Nantais, malgré un tir trompeur de Dunn, Surek intervient. A 8’47 Auger est sanctionné pour une charge incorrecte, les Albatros peuvent déployer leur unité spéciale Juntheikki s’impose permettant d’occuper la zone Nantaise, Ruckay lance un tir mais Sedlacek intercepte. La relance permet à Leveillé de partir en contre mais cette fois c’est le portier Brestois fait le nécessaire pour éviter le but. A 11’41 le défenseur Brestois Conil est rappelé à l’ordre et eccope d’une sanction de 2 minutes pour faire trébucher. La méfiance est de mise sur le banc des Albatros, les Nantais en supériorité sont dangereux la vitesse des attaquants Brenton et Logan donne le tournis aux joueurs Brestois sur la glace, mais ils peuvent compter sur Surek qui stoppe deux tirs de l’attaque Nantaise.

Si Favarin est satisfait d’avoir tué la pénalité ses coéquipiers doivent remettre le couvert à 16’38 car Juntheikki est pénalisé pour accrocher, le powerplay est lancé et Brenton s’essaie à nouveau trouvant Surek sur le passage. La pénalité est une fois de plus tué en faveur des Albatros qui se donnent de l’air avec Thos, ce dernier se permet même un lancer sur la cage. A 18’38 Thos est sanctionné pour faire trébucher, mais cette fois la défense Brestoise fait bloc et empêche l’attaque Nantaise de mettre le feu sur le but. Les deux équipes repartent au vestiaire sur ce score de parité.



Les Nantais repartent fort dans ce deuxième vingt, Leveillé s’impose face à Jacquier, allant mettre la pression sur le but Brestois, Bergeron passe à l’assaut d’un tir sur Surek, Leveillé prend la suite, puis Brenton, chauffant ainsi le cuir des jambières de Surek, les Albatros parviennent à sortir de leur zone en allant affronter Sedlacek avec Ruckay puis Graham Avenel. Mais les Nantais reprennent le contrôle du palet avec Damy, Lanvers et Sautereau cela ne suffit pas pour trouver l’ouverture. Les Corsaires ne relâchent pas la pression mise sur la défense Brestoise, si seul Juntheikki parvient à slalomer et s’échapper face à la cage Nantaise, les Corsaires se montrent de plus en plus dangereux Damy et Leveillé ne quittent pas leur objectif d’ouverture du score, même si Surek repousse l’échéance. Deux minutes plus tard à 29’23 la frappe de Bergeron est mal maitrisée par Surek, Hamrak est à l’affût il pousse le palet au fond des filets, permettant ainsi d’ouvrir la marque pour les Nantais assistés par Perron-Fontaine. (1-0)

A 29’34 l’attaquant Canadien des Corsaires Bergeron est envoyé sur le banc des pénalités pour une crosse haute. Les Brestois tentent le tout pour le tour pour revenir au score Graham Avenel prend le dessus sur l’attaquant Nantais Sebag, Juntheikki lance un tir sur la cage Nantaise en vain. Les Corsaires ne baissent pas la garde pour autant, Brenton et Custosse manquent de doubler la mise. Les Bretons ne lâchent pas prise avec Ruckay qui voit ses deux tirs captés par Sedlacek. Les Albatros se montrent un peu plus offensifs en allant jouer dans la zone Nantaise Conil et Valecko ne trouvent pas l’ouverture. A 34’45 le capitaine Nantais Prokop est pénalisé pour une charge incorrecte. Nouveau Powerplay Brestois en place Dikis Juntheikki et Troshkov sont à l’attaque de la cage Nantaise, mais Sedlacek veille au grain. Puis Jacquier s’impose, Valecko se lance et voit son tir repoussé mais les co-équipiers Albatros ont suivis, à 38’46 Favarin égalise assisté par Jacquier et Motreff. (1-1)

Les Corsaires vexés repartent à l’assaut Bergeron parvient à se défaire de Juntheikki, mais son tir du dernier instant est capté par Surek.



Les deux équipes de retour pour s’affronter sur ce dernier acte, avec Ruckay qui lance les hostilités pour Brest, Goncalves réplique dans la foulée mais reste trop esseulé. Bernier et Ruckay profitent de lancer des tirs sur la cage Nantaise Motreff vient prêter mains fortes mais le portier Nantais tient bon. A 47’07 Bergeron est pénalisé pour un Cinglage, laissant ainsi ses co-équipiers en infériorités où seul le Capitaine Albatros Avenel parvient à se créer une occasion dangereuse mais son tir n’aboutit pas. De retour au complet les Corsaires refont surface avec des salves de tirs par Leveillé et Brenton face à la cage de Surek. Dufournet prend la suite en vain. Les Brestois se font étouffés petit à petit mais Balaz et Cannizzo parviennent à s’échapper. Le jeu Nantais prend désormais le dessus en monopolisant le palet Perron-Fontaine et Dufournet combinent leurs lancers sur la cage Bretonne. Gonclaves vient apporter de la vitesse mais ce dernier est vite stoppé par Surek. Le défenseur Nantais Perron-Fontaine maitrise le palet privant ainsi les Albatros, distribuant les munitions pour les siens Bergeron et Dufournet ne parviennent pas à trouver la faille. Le temps s’écoule rapidement et sonne la fin du temps réglementaire. Les deux adversaires doivent se départager dans une séance de prolongation.



Les deux équipes se font face à 3 contre 3, Leveillé remporte le face-off face à Juntheikki, l’attaquant Nantais ne tarde pas à faire parler la poudre et voit son tir atterrir au fond des filets à 60’16 offrant la victoire aux Corsaires pour le plus grand bonheur des spectateurs délivrant ainsi tout le petit-port qui explose de joie à l’annonce de la fin de la rencontre (2-1)



Meilleurs Joueurs du Match : Cédric CUSTOSSE #32 Corsaires de Nantes

