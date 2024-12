Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 14ème journée : Villard-de-Lans vs Tours 2 - 3 (0-1 1-2 1-0) Le 07/12/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Tours ] Les Ours échouent aux pieds des Remparts ! Les Ours se devaient de renouer avec la victoire pour renforcer le un gain de confiance capitaliser la semaine passée face à Valenciennes. Face aux Remparts de Tours,la tache allait être sacrément ardue à la vue de l'effectif cosmopolite tourangeau mais la vaillance des villardiens pourrait bien surprendre l'escouade de F.Spinozzi. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.L le 10/12/2024 à 16:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



882 spectateurs Arbitres : MM. Germaneaud et Scolari assistés de MM. Randrianarivo et Ugolini Buts :

Villard-de-Lans : ; 33.21 Jaden Senkoe (ass Artemi Chernikov et Riwan Pastor) ; 51.18 Aleksi Tiala (ass Artemi Chernikov et Jaden Senkoe)

Tours : 07.03 Steven Fournier (ass Mario Ebner et Jean Conner) ; 34.02 Phil Kiss (ass Jean Conner et Andréa Palat) ; 37.57 Fabien Metais (ass Steven Fournier et Phil Kiss) Pénalités 10 minutes contre Villard-de-Lans 17 minutes dont 5 à Métais contre Tours



Photographe Laurent Lardière Belle opposition entre les Ours et les Remparts Face au deuxième du classement , les hommes d'Eric Medeiros et Pierre Antoine Simmoneau avaient l'ambition de renverser les Remparts de coach Spinozzi.



Entamant le match à cent à l’heure , les isérois ne parvenaient pas à mettre en danger le portier J.P.Fontaine préféré ce soir au grenoblois S.Raibon .

Une première pénalité contre les locaux permettait à S.Fournier d’ouvrir le score pour les visiteurs du soir . 0-1 (7’02, Ebner, Jean).

Les Ours continuaient à mener le rythme du match tambour battant mais le manque d’efficacité offensive ne leur permettaient pas de revenir à égalité avant le fin du tiers.

Ils ne mettaient pas à profit trois supériorités numériques et rentraient aux vestiaires avec un petit but de retard.







Photographe Laurent Lardière J.Lozé bien près d'égaliser De retour des vestiaires , les Ours reprenaient leur main mise sur le match et acculaient les tourangeaux dans leur zone défensive.

Poussés par leurs supporters, les Ours égalisaient par l’entremise de J.Senkoe , 1-1 (33’21, Chernikov, Pastor).

Joie de courte durée pour les isérois puisque Tours reprenait l’avantage par leur canadien P.J.Kiss qui d’un lancer de la bleue battait Gaillard sous la barre , 1-2 ( 34’02, Jean, Palat).

Sonnés mais pas coulés, T.Ruel et ses coéquipiers ne lâchaient rien mais restaient imprécis pour battre Fontaine.

Les Remparts gonflaient leur capital juste avant la deuxième pose grâce à F.Métais , 1-3 ( 37’57, Fournier ,Kiss).





Photographe Laurent Lardière E.Aurard encerclé par les Remparts Les promus se devaient d’abord en faire encore plus pour revenir au score mais la fatigue des hommes du plateau se faisait quelque peu sentir dans leurs jambes face aux tourangeaux solides.

Des Remparts solides, roublards et mais egalement indisciplinés selon le corps arbitral .

Ils écopaient d’une pénalité majeur de cinq minutes sur une charge incorrecte du capitaine tourangeau F.Métais .S'en suivait une échaufourrée ou Zonderop écopait lui aussi d'une prison de 2 'minutes

Trois minutes de power play pour les locaux qui se devaient d’inscrire un deuxième but voire plus pour leurs supporters mais les jeux de puissance restaient toujours en panne efficacité.

Toujours avec un écart des deux buts à combler, les Ours se voyaient récompensés de leurs débauches d’énergies.

A.Tiala lançait à la cage dans un forêt de jambes. J.P.Fontaine, masqué sur l’affaire ne pouvait rien faire, 2-3 ( 51’18, Chernikov, Senkoe).

Boostés par ce deuxième but , les Ours poussaient les Remparts dans les cordes mais sans conclure.

Les tourangeaux paraient parfois au plus pressé pour se sortir du joug villardien .

Les Isérois avaient encore l’avantage de deux minutes en jeu de puissance mais une fois de plus , leur jeu se montrait stérile. Le dernier temps mort isérois ne changeait pas la donne et Tours s’imposait dans la douleur.



Photographe Laurent Lardière Lesage joue l'acrobate pour reprendre le palet Nouvelle défaite pour les promus qui ont une nouvelle fois tout donnés face à une des grosses écuries du championnat .

Les supporters ont une nouvelle fois assistés à un bon match des leurs champions mais la rencontre se solde malheureusement par une nouvelle défaite et quelques blessures sérieuses pour les Ours de Villard de Lans. E.Aurard ( épaule), T.Ruel ( genou) , J.DePetro (nez cassé ).



Coté tourangeau, le job a été fait , certes avec une victoire dans la douleur mais qui permet aux Remparts d’affirmer leur statut de favoris, avec Epinal, pour la chasse au titre. A noter malheureusement aussi la blessure de M.Frecon avec une fracture du tibia.



La rédaction de hockeyhebdo souhiate un bon et prompt rétatblissement à tous les joueurs blessés ce soir .





Etoiles Hockeyhebdo : *S.Fournier, ** J.Senkoe, ***Chernikov



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







