2735 spectateurs Arbitres : M. Cregut assisté de MM. Debuche et Fessier Buts :

Cergy-Pontoise : 03.05 Kévin Lorcher (ass Danny Smith et Kévin Da Costa) ; 15.22 Arthur Montenoise (ass Pierre-Charles Hordelalay et Kévin Da Costa) ; 20.09 Pierre-Charles Hordelalay (ass Philippe Bureau Blais et Arthur Montenoise) ; 23.09 Pierre-Charles Hordelalay (ass Timothée Franck et Max Kalter) ; 35.18 Danny Smith (ass Kévin Lorcher et Philippe Bureau Blais) ; 35.38 Liam Kerins (ass Austin Vieth et Toni Kluuskeri) ; 46.09 Liam Kerins (ass Kévin Da Costa et Derek Perl) ; 54.11 Lucas Herrera-Mione (ass Philippe Bureau Blais et Alexandre Lubin) ; 57.16 Max Kalter (ass Pierre-Charles Hordelalay et Derek Perl) ; 59.52 Jeff Corbett (ass Liam Kerins et Patrik Fransson)

Chambéry : ; 35.08 Timothé Quattrone (ass Gaëtan Villiot et Valentin Dugast) Pénalités 44 minutes dint 10 à Lardiere et 20 à Lardiere contre Cergy-Pontoise 16 minutes contre Chambéry Photographe : Olivier Bénard Lorcher offre le 5ème but à Smith

Privé de plusieurs joueurs dont Valerian, Baker et Martenon, le banc des Eléphants est raccourci, il compte par ailleurs cinq jeunes joueurs de moins de vingt ans.

Les savoyards s’attendent donc à un défi relevé face aux quatre lignes des Jokers. Mais, forts de leur victoire à l’aller ainsi que de leur excellent début de saison, on s’attend à ce que les Éléphants n'offrent aucun cadeau avant l’heure.



Ayant déjà buté à domicile contre la défense regroupée de Dunkerque, les Jokers imposent un défi physique aux visiteurs pour faire sauter le verrou savoyard. Ce qui ne tarde pas à se produire.

Dès la deuxième minute, suite à une pénalité pour surnombre, les Cergypontains s’installent en zone offensive. Perl lance une première fois à la bleue. Le palet est transmis à Smith qui trouve Lorcher, seul dans le cercle droit. Il ajuste un lancer du poignet entre les jambes de Luba. 1-0, 3’05. Les unitées spéciales démontrent encore une fois leur efficacité.



Sur un excès d’engagement, Lardière écope d’une pénalité de méconduite justifiée après une charge sur Curtet.



Pendant la supériorité, les Eléphants s’offrent quelques opportunités par l’intermédiaire de Janecek mais Chimienti n’hésite pas à sortir de sa cage pour contrer l’attaquant. Villiot sollicite également le gardien Cergypontain. Mais la pénalité est tuée. Les Jokers repartent à l’offensive et multiplient les tirs. Auteur de nombreux arrêts, Luba maintient pour le moment son équipe dans le match alors que la moitié du premier tiers vient de s’écouler à toute vitesse.



Dans une Aren’Ice comble, les 2735 spectateurs - nouveau record d’affluence en phase régulière - assistent à une rencontre qui prend peu à peu la physionomie d’une attaque/défense.



Les Éléphants menant une offensive, entrent en zone avec Moravcik. Mais dépourvu de soutien, il est stoppé derrière la ligne de but par Bureau-Blais. Le contre mené par Da Costa offrira un trois contre deux aux locaux. Hordelalay tente de feinter le gardien qui oppose parfaitement sa jambière mais offre le rebond à Montenoise. 2-0, 15’22.



La fin du tiers voit les locaux multiplier les occasions sans aggraver davantage le score. Le mérite en revient au gardien des visiteurs. Les Jokers, plus rapides et mettant plus d’impact dans leur jeu, dominent clairement la partie. Les Éléphants tentent de contenir les offensives cergypontaines. Bien souvent ils se projettent vers l’avant grâce aux des opportunités de contre. Mais Chimienti, attentif, permet aux locaux de conserver leur cage inviolée avant le retour aux vestiaires.



Photographe : Olivier Bénard Chambéry a eu quelques opportunités en contre, ici avec Vyhonsky

Sur la première mise en jeu de la deuxième période, remportée par Kalter, Hordelalay reçoit le palet contre la balustrade gauche. Aucun Savoyard ne cherchant à le contrer, il se recentre pour ajuster un tir imparable. 3-0, 20’09.



Le jeu des Jokers asphyxie complètement les Éléphants qui finissent par être sanctionnés.

Les Jokers, en supériorité, remportent une mise en jeu en zone offensive. Le palet est transmis à Hordelalay positionné à la ligne bleue, il progresse jusqu’au cercle droit pour lancer le palet dans la lucarne de Luba, voilé par Franck. 4-0, 23’09.



Le deuxième tiers se situe dans la même veine que le premier, les Jokers entreprenants dominent et profitent des espaces pour se mettre en situation de tir. Lardière, quant à lui, écopera d’une deuxième pénalité pour méconduite, synonyme d’expulsion, suite à une nouvelle charge illicite.



Les incursions en zone offensive des Éléphants sont rares. Mais lors de l’une d’entre elles,

Quattrone parvient à sauver l’honneur en réceptionnant, à bout portant, une passe de Villiot, à travers une défense cergypontaine clairsemée 4-1, 35’08.



Les Jokers ne leur laissent toutefois pas le temps de se remobiliser, sur l’engagement suivant, Lorcher parvient à trouver Smith au deuxième poteau 5-1 35’18. Ce cinquième but sera le dernier pour Luba, auteur de dix-neufs arrêts, qui cède sa place à Corvez.



Une poignée de secondes après l’entrée en jeu du jeune gardien, Kerins fait le tour de la cage puis glisse le palet dans la lucarne. 6-1, 35’38.



Les locaux ont pris le large dans ce deuxième tiers riche en but. Ce sont tout de même les Chambériens qui s’offrent les derniers tirs par Villiot et Janecek.



Photographe : Olivier Bénard Kerins envoie le palet dans la lucarne

Le troisième acte est également à sens unique. Six minutes après l’engagement, Kerins s’offre un doublé. 7-1, 46’09.



Les Savoyards sont définitivement à la peine. Alors en supériorité, ils ne s’installent pas franchement. Dans sa zone défensive, Herrera Mione repousse maladroitement le palet sur Moravcik qui sollicite immédiatement Chimienti. Sur le rebond, le contre est lancé à toute vitesse. Lubin transmet à Herrera Mione qui conclut après un tic tac avec Bureau-Blais, seuls devant la cage savoyarde. 8-1, 54’11.



A peine trois minutes plus tard, en supériorité, les Jokers font tourner le palet jusqu’à Perl, positionné à la ligne bleue qui décoche un slapshot détourné par Kalter. 9-1, 57’16



Jusqu’à la fin les locaux ne relâchent pas la pression. Suite à une bataille remportée au niveau de leur ligne bleue, les Jokers relancent le long de la balustrade par l’intermédiaire de Fransson. Ce dernier cherche Kerins, esseulé au deuxième poteau, mais les patins de Caratini dévient la rondelle sur Corbett qui ajuste un tir précis à bout portant. 10-1, 59’52.



Photographe : Olivier Bénard Avec leur maillot de Noël, les Jokers terminent l’année en beauté

Le buzzer retentit comme une délivrance pour les Chambériens qui n’avaient pas les armes pour lutter ce soir. Leur défense, trop tendre, a offert trop d’espaces aux Jokers. Ces derniers en auront profité pour tirer 58 fois au but contre seulement 16 tentatives des Savoyards.

Cette victoire permet au locaux de prendre seuls les commandes de la division avant la trêve suite à la défaite de Neuilly-sur-Marne à Caen. Les Jokers se déplaceront à Dunkerque (8e) dès le 4 janvier pour défier une formation qui les a déjà battu deux fois cette année (coupe et championnat).

De leur côté les Éléphants subissent un coup d’arrêt qui les fait glisser à la 7e place. Ils auront l’occasion de repartir de l’avant dès 2020 en recevant Cholet, désormais 4ème.



Galerie photos complète

