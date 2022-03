Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Cholet vs Caen 4 - 5 (1-0 2-3 1-1 0-1) Après prolongation Le 01/03/2022 Cholet Glisséo [ Cholet ] [ Caen ] Cholet s’incline en prolongation Le mardi 1 mars se jouait à Glisséo un match en retard comptant pour la 15 journée du championnat de France de hockey sur glace Division 1. Bien que jouant à domicile Cholet s’est incliné en prolongation, perdant du coup la 1ère place du classement Cholet Glisséo, Hockey Hebdo Ludivine Hervet-Cabot le 04/03/2022 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



580 spectateurs Arbitres : M. Rohwedder assisté de MM. Honoré et Tronet Buts :

Cholet : 07:07 Marc Beckstead (ass Matthieu Frécon) ; 34:25 Jeremiah Luedtke (ass Alexis Svitac) ; 39:40 Marc Beckstead (ass Axel Tarabusi* et Gage Torrel) ; 59:00 Jeremiah Luedtke (ass Marc Beckstead)

Caen : ; 23:01 Félix Chamberland (ass Raphaël Chauvel et Emmanuel Alvarez) ; 30:05 Félix Chamberland (ass André Menard et Emmanuel Alvarez) ; 37:08 Pierre-Antoine Devin (ass Gasper Cerkovnik et Félix Chamberland) ; 42:03 André Menard (ass Félix Chamberland et Yoan Salve*) ; 61:43 Pierre-Antoine Devin (ass Gasper Cerkovnik et Mikko Virtanen) Pénalités 6 minutes contre Cholet 10 minutes contre Caen



Crédit photo Caro Thiebault

1ère période :

Le premier power Play du match est favorable aux Caennais suite à une pénalité prononcée à l’encontre de Baptiste Couturier (#50) pour faire trébucher à 5’30.



Toutefois les Drakkars ne trouvent pas de solution durant cette période. Mark Beckstead (#15) inscrit le premier but de la rencontre en infériorité numérique à 7’07 en surprenant Ronan Quemener (#33) d’un revers, assisté du capitaine Matthieu Frecon (#11).



Les Choletais bénéficient à leur tour d’un power Play lorsque Loup Benoit (#12) est sanctionné pour accrocher à 14’09 mais le score reste à 1 - 0 à la fin de ce premier tiers, très équilibré entre les deux équipes.





Crédit photo Caro Thiebault

2ème période :

Les Drakkars égalisent à 23’01 par un but de Félix Chamberland (#14) assisté de Raphael Chauvel (#20) et de Emmanuel Alvarez (#98) (1 - 1).



Pierre Chauvel (#24) est envoyé en prison pour accrocher à 26’05 et Julien Pihant le coach choletais demande son temps mort durant cette supériorité numérique des Dogs à 27’01.

Caen reprend l’avantage, à 30’05, lorsque Chamberland (#14) envoie le palet, dévié par le patin de Joris Rama (#65), sur le poteau gauche de la cage de Michael Luba (#1) assisté d’André Menard (#72) et d’Emmanuel Alvarez (#98) (1 - 2).



Les Dogs réagissent et Alexis Svitac (#26) égalise au terme d’une action confuse, assisté par Jeremiah Luedtke (#94) (2 - 2).



Gage Torrel (#57) part en prison pour charge incorrecte. Les joueurs de Luc Chauvel tirent pleinement partie de leur supériorité numérique. Pierre Antoine Devin (#19) redonne l’avantage à son équipe à 37’08 assisté de Gasper Cerkovnik (#22) et Félix Chamberland (#14).



Marius Cagigos (#45) commet involontairement une faute pour crosse haute contre Martin Borovsky (#77). Mark Beckstead (#15) profite de cette situation pour inscrire son second but à 39’40 assisté d’Axel Tarabusi (#8) et Gage Torrel (#57) (3 - 3).



Crédit photo Caro Thiebault

3ème période :

Les Caennais ne concèdent qu’une égalité de courte durée aux Dogs puisqu’André Menard (#72) marque à 42’02 assisté de Félix Chamberland (#14) et de Yoan Salve (#21). Les Drakkars maîtrisent cette première moitié de période.



Axel Tarabusi (#8) est sanctionné pour faire trébucher à 50’20 puis Kaylian Leborgne (# 18) et Kévin Tassery (#71) sont successivement envoyés en prison à 55’06 et 57’15, offrant ainsi presque 4 minutes de power Play à leurs hôtes.



Le coach des Dogs sort son gardien Michael Luba pour mettre un joueur de champ supplémentaire à 57’35, ce qui permet ainsi à ses joueurs d’égaliser à 1 minute de l’issue de la rencontre sur un shoot de Jeremiah Luedtke (#94) derrière l’épaule de Ronan Quemener (#33), assisté de Mark Beckstead (# 15) (4 - 4).



Credit Photo Caro Thiebault

Prolongation :

Borovsky (#77), Luedtke (#94) et Tarabusi (#8) constituent le trio d’entame de ces prolongations face à Félix Chamberland (#14), André Menard (#72) et Jyri Martinen (#58).



Le suspense est malheureusement de courte durée et les Drakkars s’imposent suite au but de Pierre Antoine Devin (#19), à 61’43, dévié le long du poteau, assisté de Gasper Cerkovnik (#22) et de Mikko Virtanen (#67).



Les Dogs sont deuxièmes au classement à l’issue de la rencontre.



