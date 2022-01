Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Clermont-Ferrand vs Strasbourg 3 - 9 (1-5 0-3 2-1) Le 15/01/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Strasbourg ] Grosse désillusion pour Clermont Face à l’Etoile Noire de Strasbourg lors de la 15ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 1, très mauvais début d’année pour les clermontois qui se sont inclinés sur le score 9 à 3 au terme d’une rencontre dont l’interprétation du sens du jeu par le corps arbitral a laissé un public plus que perplexe. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Gaëtan Boucheret le 17/01/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



474 spectateurs Arbitres : M. Levasseur assisté de MM. Chouleur et Donat-Magnin Buts :

Clermont-Ferrand : ; 05.52 Swan Nepveu de Villemarceau (ass Pierre Trouvé et Petr Kubicek) ; 51.53 Kostas Gusevas (ass Théo Vialatte et Hugo Mezentzeff) ; 58.52 Marcel Balaz (ass Tomas Trnka et Swan Nepveu de Villemarceau)

Strasbourg : 01.55 Sébastien Trudeau (ass Mathieu Desautels et Michal Duras) ; 06.03 Sébastien Trudeau (ass Flavien Fondadouze et Michal Duras) ; 09.59 Yssah Mensah (ass Nathan Hudgin et Flavien Fondadouze) ; 14.29 Louis Olive (ass Paul Fillod) ; 19.36 Sébastien Trudeau (ass Matt Sozanski et Thomas Giorgi) ; 21.01 Michal Duras (ass Sébastien Trudeau et Louis Olive) ; 24.27 Pierrick Hoehe (ass Mathieu Desautels et Sébastien Trudeau) ; 28.32 Nathan Hudgin (ass Louis Olive et Alejandro Burgos Ramirez) ; 53.57 Sébastien Trudeau (ass Matt Sozanski et Mathieu Desautels) Pénalités 35 minutes dont 10+10 à Travnicek contre Clermont-Ferrand 16 minutes dont 10 à Fondadouze contre Strasbourg

Hélas, ce fut une grosse désillusion pour les Sangliers Arvernes. La faute à une entame de match catastrophique où la naïveté le disputera à l'inconstance voire l'indiscipline puisqu'encore une fois les pénalités auront été payées cash à 4 reprises.

2022 est une année symbole qui marquera les 50 ans du hockey clermontois.



Crédit photo Yannick Martin

Dès le premier jet de palet sur le glaçon auvergnat, Il n’a pas fallu attendre guère plus d'1 mn pour que les puydômois concèdent leur première faute et moins de 50 secondes plus tard que les visiteurs ouvrent le score par l'intermédiaire du buteur maison Sébastien Trudeau (assist. Desautels et Duras à 1'55''). Un Trudeau qui s'en donnera à cœur joie tout au long de cette soirée.

Suite à cette entame sur les chapeaux de roues rien n'est encore écrit puisque les clermontois répliquent par l'intermédiaire de Swann Nepveu de Villemarceau à 5'52'' (assist. Trouvé et Kubicek). Tout à leur joie, les arvernes baisseront leur garde et se feront prendre de vitesse une poignée de secondes après l'engagement par le trio Duras, Fondadouze et Trudeau dont ce dernier sera à la conclusion pour remettre Strasbourg devant (à 6'03'').

Ce but fait mal car provoquant agacement et frustration chez les clermontois, il en découle une nouvelle pénalité à leur encontre. Ils croient bien pouvoir la tuer mais les alsaciens réussissent à en tirer profit juste au moment où le pénalisé vient de poser son patin sur la glace. Le but est attribué Yssah Mensah, assisté par Hudgin et Fondadouze mais probablement bonifié par une déviation malheureuse d'un défenseur clermontois (à 9'59'').

S'en suit une période de domination strasbourgeoise que les puydômois contiennent difficilement. Alors que ces derniers s'étaient invités un plus durablement en zone adverse, ils se font prendre de vitesse en contre-attaque avec un palet virevoltant mais qui reste toujours sous contrôle strasbourgeois avant que Louis Olive ne l'envoie au fond des filets clermontois (assit. Fillod à 14'29'').

A 4-1 on sent que les choses tournent au vinaigre d'autant que les alsaciens, totalement en confiance, accentuent leur pression. Pourtant les clermontois s'offrent quelques opportunités dont une pratiquement cage grande ouverte. Las, non seulement ils sont en manque complet de réussite mais c'est tout le contraire des visiteurs où à quelques secondes de la fin de la période Sébastien Trudeau récupère comme une offrande un retour du gardien Gourdin et face à la cage il s'empresse de le convertir en but (assist. Sozenski et Giorgi).



Crédit Photo Yannick Martin



Avec un break de 4 unités on ne compte guère du côté des supporters qu'à une réaction d'amour propre des Sangliers pour proposer une opposition plus consistante. Encore leur fallait-il revenir des vestiaires avec un nouveau moral tant l'abattement était manifeste à la fin de cette 1ère période. Cela n'en prenait guère le chemin puisqu'il ne fallut pas attendre plus d'1 minute pour que les visiteurs ne profitent d'une grosse erreur sur une tentative de relance et que le palet ne revienne à Trudeau qui le transmet illico à Michal Duras qui a son tour fusille imparablement le portier clermontois (à 21'01'').

Les auvergnats se voient offrir une opportunité de réduire le score lors d'un power play mais ils n'en font rien. Tout le contraire de leurs hôtes qui à leur tour bénéficiant d'une supériorité ne se prive pas pour scorer. C'est Pierick Hoehe, assisté de Desautels et l'incontournable Trudeau qui ajoute un 7ème but à leur compteur à 24'27''.

Du côté clermontois, cela en est trop pour le gardien titulaire Florian Gourdin qui laisse sa place à son second Elliot Jones. Le coach auvergnat cherche ainsi une réaction de ses joueurs qui n'ignorent pas que leur défense poreuse est la principale responsable de la contre-performance de leur gardien. Elle semble d'ailleurs être là car les clermontois s'offrent à nouveau quelques opportunités dont une encore vendangée alors qu'une cage ouverte leur tendait les bras. Les alsaciens, eux, ne gâchent pas celle que leur offrent les défenseurs clermontois en n'arrivant pas à couper la passe de Olive pour Nathan Hudgin qui glisse le palet entre les bottes du portier arverne (à 28'32'' assist. Olive et Hermant).

Est-ce dû à un compréhensible relâchement des visiteurs ? Toujours est-il que les auvergnats arrivent à mieux serrer leurs marquages comme le prouve les 2 infériorités numériques qu'ils réussissent enfin à tuer. Pour autant l'offensive reste toujours en panne. Ainsi ils ne réussissent pas non plus à être efficace lors d'un avantage numérique et ils échouent de plus bel à concrétiser de vraies occasions de marquer.

Heureusement pour eux les alsaciens aussi sont moins en réussite sur pourtant des phases de jeu bien enlevées. Le score en restera pour le 2ème tiers sur ce très lourd 8 à 1.



Crédit Photo Yannick Martin



Cette 3ème période démarre dans un premier temps sur une domination certaine de l'Etoile Noire. Mais une probable et compréhensible déconcentration des alsaciens nuira à son efficacité. Ainsi ils ne savent pas profiter de nombreuses erreurs des puydômois ni d'une vague successive de pénalités à l'encontre de ces derniers. Et ce sont mêmes les auvergnats qui réussissent à scorer en infériorité sous l’impulsion de Kostas Gusevas assisté de Vialatte et Mezentezz à 51'53''.

Remontée d'adrénaline côté arverne qui rend leur jeu plus agressif mais leur coûte nombre de pénalités. Une double infériorité donne ainsi l'occasion à Sébastien Trudeau de soigner ses stats. en faisant monter son compteur but à 4 (assist. Sozanski et Desautels à 53'57'').

A 9- 2 les clermontois ne veulent pas baisser de rythme et gardent leur agressivité mais plus dans les limites autorisées. Et c'est tout à leur honneur car il permet au match de rester vif et plaisant à regarder jusqu'à la fin. Ils sont d'ailleurs récompensés en marquant le dernier but de la rencontre sur une action de Marcel Balaz à 56'52'' (assist. Trenka et Nepveu de Villemarceau).



Crédit Photo Yannick Martin



Si cette rencontre se termine sur une note un tant soit peu encourageante pour les clermontois (ils remportent le dernier tiers 2 à 1) il ne faut pas se voiler la face ; trop d'erreurs défensives, trop de passes coupées par un jeu trop lisible et donc anticipé par l'adversaire et surtout un manque d'efficacité rédhibitoire devant la cage. Si on rajoute à cela la gestion difficile des infériorités comme des power-plays, on a là toutes les raisons des difficultés des arvernes à être concurrentiel dans cette D1. Ils doivent se préparer à des play down très compliqués. Finaliste la saison dernière Strasbourg peine à assurer le même standing cette année mais cette rencontre lui aura donné l'occasion de faire un pas vers les play-offs et, par l'ampleur du score, rajouter un petit coup de fouet au moral. Pour autant rien n'est encore joué, il va leur falloir vite confirmer par la suite mais ils en ont largement les moyens.



