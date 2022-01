Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Mont-Blanc vs Chambéry 5 - 2 (1-1 3-0 1-1) Le 15/01/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Le Derby pour Mont-Blanc Le HC Mont-Blanc accueillait ce samedi les Eléphants de Chambéry pour un derby des Savoies! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 16/01/2022 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



361 spectateurs Arbitres : M. Frossard assisté de Mme Torribio et de M. Biot Buts :

Mont-Blanc : 04.22 Richard Aimonetto (ass Bastien Zago* et Ville Saloranta) ; 24.13 Kelvin Walz (ass Jean-Christophe Houde et Eric Leger) ; 28.30 Eric Leger (ass Bruno Zabis) ; 39.07 Eric Leger ; 57.33 Bruno Zabis (ass Bastien Zago* et Arthur Cocar)

Chambéry : ; 10.36 Joé Dubé (ass Edgar Protcenko et Vincent Crivello) ; 54.42 Edgar Protcenko (ass Wayne Létourneau et Vincent Crivello) Pénalités 71 minutes dont 5+20 à Leger et Walz contre Mont-Blanc 88 minutes dont 10 à Daneau et 5+20 à Chevrier et Daneau et 20 à Dubé contre Chambéry Pour les locaux haut-savoyards, cette rencontre s’avère importante pour prendre un bon départ en 2022, après un coup d’arrêt lors de leurs deux dernières rencontres du mois de décembre et deux défaites face à Marseille et Dunkerque. Stoppés quelques jours par la COVID-19, les hommes de Guimard avaient hâte de reprendre du service. Côté savoyard, la dernière victoire en date face aux Spartiates de Marseille conjuguée à la présence de jeunes talents issus des Brûleurs de Loups a remis le moral des troupes au beau fixe, au moment de venir se mesurer aux Yétis, qui les avaient battus à l’aller sur la glace de Buisson Rond. Tous les ingrédients étaient réunis pour un beau spectacle ce samedi soir à Saint-Gervais ! Le derby pouvait débuter !



Digne d’un derby



L’entame est d’une bonne intensité et les locaux prennent le jeu à leur compte dans les premières minutes. Les tirs pleuvent sur les gardiens, mais ce sont les haut-savoyards qui ouvriront le bal au compteur. Servi depuis la neutre par Saloranta, Zago entre avec vitesse dans la zone, lance sur Richer qui détournait et voyait Aimonetto se saisir du retour gagnant en arrivant dans l’enclave, 1-0 à 4’22. Alexandre Juillet Aimonetto ouvre la marque en renard Les Eléphants installent une période de possession dans les minutes qui suivent, mais Goy est attentif et décisif. La partie est plaisante dans les dix premières minutes et les chambériens obtiennent un jeu de puissance sur une échappée que s’était offert Bachelet dans le dos de la défense montblanaise. Walz est chassé pour avoir fait trébucher. Sanction immédiate pour les hommes de Guimard. Dubé coupe plein slot une passe astucieuse venue de Protcenko et permet d’égaliser dans cette opposition, 1-1 à 10’36. L'affrontement est plaisant et les deux formations se rendent coup pour coup. Richer sauve les siens sur un revers à bout portant d’Aimonetto en powerplay. Le jeu de puissance se poursuit. Besson sert idéalement Walz qui manquait son face à face avec le portier chambérien dans la minute suivante. Richer est déterminantant, la troupe de Pierre Bergeron résiste au 5 contre 4 et les deux équipes se quittent sur un score de parité après 20 minutes de jeu.



Les Yétis s’échappent



Le retour des vestiaires offre à nouveau une belle intensité dans ce derby. Goy sauve les siens après un peu plus de 4 minutes dans la période, et sur le contre, Houde servait Walz au second poteau pour la conclusion filet, 2-1 à 24’13. Les Yétis deviennent plus mordants dans les minutes suivantes et le buteur maison ajoutait son unité supplémentaire. A la sortie d’un engagement gagné par Bruno Zabis, le sniper Eric Léger décochait un tir des poignets qui touchait la partie supérieure, 3-1 à 26’30. Le temps fort est local, mais les deux supériorités numériques qui suivront ne permettront pas aux rouges de breaker. Alexandre Juillet Saloranta pousse les chambériens dans leurs retranchements Chambéry défend très bien sa zone, notamment grâce à son portier, malgré une nette pression sur l'arrière-garde de la cité savoyarde. Les coéquipiers du capitaine Dubé ne relâchent pas la bride malgré la domination locale. Il faut un retour du jeune espoir haut-savoyard Nathan Nicoud pour éviter au score d’évoluer. La réaction est immédiate à l’autre bord. Baillard depuis la droite distille une passe finement déposée devant le portier, mais Houde qui avait suivi manquait de peu de dévier le disque. Zago impose une mise en échec à Crivello, mais Daneau vient faire justice à son coéquipier et asséner un coup à la tête de Bastien Zago contre le banc des pénalités chambérien. La sanction tombe 2’ + 10’. Cette pénalité est une aubaine pour la troupe de Guimard et leur artilleur Éric Léger, qui viendra crucifier la défensive chambérienne en contre, 4-1 à 39’07. Le HC Mont-Blanc mène 4 buts à 1 après deux périodes.



Frayeur en fin de match



Le troisième acte redémarre. Chambéry jette ses forces dans la bataille, mais Mont-Blanc, grâce à une avance confortable, peut défendre plus sereinement. Malgré leur avantage à la marque, les locaux s’appliquent à imposer un fort tempo à l’offensive. Léger est proche d’amener la manita aux rouges et verts, mais Chambéry évite l’hémorragie à l’entame du dernier dix. Saloranta, peu avare d’effort depuis le début de rencontre obtient lui aussi une bonne chance après un bon relais avec Zago, mais le finlandais ne récompense pas sa bonne activité. Les Eléphants répliquent et réduisent la marge au score suite à une pénalité dirigée contre Dufour, qui au duel, avait été pris de vitesse. Le jeu de puissance s’installe et les jaunes se rapprochent immédiatement au score. Letourneau lance, Goy ne peut que ralentir le disque, qui roulait jusqu’à la ligne et pénétrait le filet, poussé dans le but vide par Protcenko, 4-2 à 54’42 [5-4]. Il ne reste plus à Mont-Blanc qu'à gérer cette avance de deux buts à l'entame des cinq dernières minutes. Pourtant, les attaques se poursuivent de plus belles. Léger part plein fer et dans son élan, frappe le portier, récoltant les coups de Chevrier. Richer, touché mettra de longues minutes à relever. Alexandre Juillet Frayeur autour de David Richer en fin de match Le trio arbitral tente de trouver la solution, mais l’affrontement se poursuit. Les lourdes pénalités tombent alors de part et d’autres avant que le jeu ne puisse reprendre. Le back-up chambérien Arthur Becqwort prenait la cage pour les quatre dernières minutes de cette partie après une longue interruption. Au retour, les Yétis ont plus de 3’45 à combler à 4 contre 5, suite à un 5’+5’+20’ dirigée contre son double buteur du soir. Le coach savoyard joue son va-tout et sort son portier, mais Zago qui avait anticipé, coupait la passe et servait Zabis qui scellait en cage vide la victoire des siens le jour de ses 31 ans, 5-2 à 57’37 [5-6].



Les Yétis du Mont-Blanc s'imposent 5 buts à 2 face aux Éléphants de Chambéry. Dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses entre montblanais et chambériens, les hommes de Julien Guimard ont profité d'une belle efficacité pour dicter le tempo de cette opposition. Une partie malheureusement ternie par une bagarre générale survenue en fin de rencontre suite à un fait de jeu. Pensées à David Richer, touché dans un contact avec l'attaquant Éric Léger, parti pleine vitesse et n'a pu éviter le lourd impact avec le portier. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un rapide retour sur la glace.

Alexandre Juillet Mont-Blanc célèbre aux côtés de ses supporters © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







