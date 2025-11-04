Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Mont-Blanc vs Morzine-Avoriaz 4 - 3 (2-3 1-0 0-0 1-0) Après prolongation Le 13/12/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Morzine-Avoriaz ] Derby engagé, fin de match discutée… Soir de Derby de la Haute-Savoie ce samedi à Saint-Gervais. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 14/12/2025 à 15:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



954 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Rommevaux assistés de Kocak et Ugolini Buts :

Mont-Blanc : ; 11.39 Denis Tsyganov ; 19.37 Mathis Chatellard (ass Vladimir Dzhig) ; 21.24 Arslan Yamalov (ass Andreas Fleutot) ; 60.36 Vladimir Dzhig

Morzine-Avoriaz : 02.04 Félix Morozov (ass Clément Garrido et Germain Premat) ; 05.05 Hugo Ferrari (ass Charlie Simond* et Cooper Swift) ; 12.20 Maxime Zyuzyakin (ass Konstantin Kebets et Patrik Machac) Pénalités 10 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Morzine-Avoriaz



Les Yétis du Mont-Blanc (9èmes) accueillaient les Pingouins de Morzine-Avoriaz (12èmes) pour le premier duel de la saison entre voisins. Deux petits points au classement et 57 kilomètres seulement séparent la cité thermale de sa voisine du Haut-Chablais. Des unités importantes en jeu donc pour tenter de raccrocher le wagon de tête après une période moins faste sur le plan comptable pour l'une et l'autre des formations, faite d'un petit succès sur les 5 dernières rencontres disputées pour les hôtes du soir, et de 2 en 5 à leurs adversaires morzinois.



Morzine démarre fort



Les premiers instants donnent le ton à cette partie. Après une bonne possession locale dans la palette de Tsyganov qui n’avait pas réussi à décocher malgré son bon travail inaugural, Morzine répondait. Le puck sortait de la zone défensive. Morozov s’infiltrait pour servir Garrido côté droit. Le français retrouvait son passeur et l’ukrainien convertissait face à un filet ouvert, 0-1 à 2’04. Ce derby est lancé ! M. Chatellard répondait d’un tir pris depuis l’axe qui n’attrapait pas le cadre. Des Pingouins cliniques dans ce début de match et qui s’offriront un double avantage après 5 minutes de jeu sur la glace de Saint-Gervais. Le puck est contré au point d’appui par Hugo Ferrari. Le français profitait du contre et battait Grabko pour doubler la mise, 0-2 à 5’05. Maxime Richier Hugo Ferrari double la mise pour les Pingouins Les Yétis sont déjà de deux buts menés, mais ils auront quelques situations de revenir face à un Blazek qui avait chauffé ses bottes devant Teslenko par deux fois. Morzine est patient de son côté, et le 3ème est tout proche d’être conclu sur un tir de la même zone que le but précédent. Les visiteurs ont faim et le prouvent sur chaque prise de palet. Les attitudes sont combattives dans le bon sens du terme pour des morzinois qui déroulaient bien leur plan de jeu et obtenaient même un jeu de puissance dirigé contre Fleutot. Pourtant biens à cet instant, les hommes de la Skoda Arena vont se rendre coupable d’une erreur d’appréciation fatale. Combaz manquait son contrôle sur la bleue, Tsyganov s’échappait à toute allure et battait Blazek d’une bonne feinte en un contre un, 1-2 à 11’39 [4-5]. Le jeu de puissance se poursuit. Grabko réalisait le premier arrêt sur Kebets en déviation, mais Zyuzyakin surgissait face à un filet ouvert pour redonner deux buts d’avance à son équipe dans un début de match animé, 1-3 à 12’20 [5-4]. Les Yétis souffrent défensivement face aux belles initiatives visiteuses et la partie gagne encore en intensité dans les minutes qui suivaient ce 3ème but chablaisien. Yamalov est pris irrégulièrement par Maheut qui s’asseyait à son tour au banc des insoumis. Une occasion dont ne profiteront pas les locaux. Le HCMA est de retour au complet sans conséquence au tableau d’affichage, dans un premier acte où les blancs auront été plus précis que leurs hôtes. Pourtant, un but du capitaine montblanais à 23 secondes de la sirène du T1 permet aux locaux d’effectuer un rapproché. Le #17 profitait d’une erreur de relance morzinoise pour se saisir du palet et trouver l’ouverture de près, 2-3 à 19’37. Morzine est devant d’une longueur après 20 minutes.



Mont-Blanc bien plus en jambes



Les locaux reviennent avec de toutes autres intentions qu’en première. Morzine a la première dans la crosse de Machac en face à face et du revers. Le puck repart à l’autre bord. Incursion dangereuse des locaux, le disque sortait pour Yamalov. Le russe trouvait Fleutot plein axe, qui effectuait une passe circulaire pour le casque d’or qui terminait le travail, 3-3 à 21’24. Mercier s’en allait en prison quelques secondes après le retour au score pour une intervention trop haute sur Candide Petit dans son territoire défensif. Ce jeu de puissance ne donnera rien. Oksanen en avait une à bout portant, mais il heurtait Blazek qui avait réduit l’angle. La partie est en tout cas disputée et ce derby tenait toutes ses promesses tant dans son scénario que dans la belle atmosphère en tribunes. Morzine, en verve dans le premier acte traversait cette fois un temps plus faible. Les Yétis s’enhardissent et seront en jeu de puissance à leur tour après un peu plus de 6’ dans le tiers médian. Malgré le jeu en désavantage numérique, ce sont les Pingouins qui se montreront les plus menaçants de cette paire de minutes offertes à 5 contre 4 aux locaux. Sur un contre, Maheut frappait le poteau gauche d’un Grabko totalement battu et le puck retombait dans l’aire de jeu. Maxime Richier Grabko stoppait Machac en début de période Les pénalités s’échangent et revoilà la troupe de Mortas à un homme supplémentaire après une faute d’Andréas Fleutot. Celui-ci ne donne rien, mais un autre se présente juste après la mi-match. Mercier était venu rendre un coup pris quelques instants plus tôt, mais son intervention était illicite et punie. Les Pingouins repartent au combat dans un match disputé, mais où les coups commençaient à se multiplier. Les joueurs de Mortas poussaient depuis quelques minutes. Delcroix attendait Simond dans le slot et lui faisait savoir, avant que sur un contact en territoire du Mont-Blanc, un morzinois ne soit à nouveau envoyer les fers en l’air. Delmas vengeait son coéquipier, mais écopait d’une pénalité pour un geste répréhensible face à Mathis Chatellard. Les deux équipes sont dos à dos après deux périodes, 3 buts partout.



Un duel au suspense intense



L’entame de ce peut être décisif 3ème tiers allait offrir un jeu ouvert de part et d’autre. La première occasion est à mettre au crédit du premier trio de l’équipe locale, extrêmement menaçant depuis le face-off inaugural de cette partie. Zyuzyakin dans la technique remarquable qu’on lui connait imposait à son tour la pression aux locaux après s’être réaxé, mais Grabko contenait l’offensive. Les Pingouins ont une occasion de passer devant avec un quart d’heure restant au chronomètre. Sur une crosse qui avait frappé la mitaine de Blazek. Robert est envoyé au cachot. Le jeu de puissance impose une résistance obligatoire aux Yétis alors que les minutes devenaient capitales. L’avantage ne durera que 46 secondes pour Mortas et son groupe. Karlsson est puni à son tour après une contre-attaque rapide menée par la troupe de Saint-Gervais/Megève. Ce match est équilibré et extrêmement disputé. Les supériorités s’annulent, aucune équipe ne prend le pas et la partie se poursuit sur cette marque de 3-3. Le dernier dix est entamé et les Pingouins ont une bonne séquence sur le front de l’attaque. La possession est longue, plusieurs tirs viennent, mais la défensive résiste. La fin de match est brulante. Andersson, servi par Morozov était proche de remettre les siens devant, avant que Tsyganov, en reprise, n’oblige Blazek à intervenir de la mitaine sur un tir venu plein centre. La tension est palpable sur les deux bancs. Les deux équipes sont au bord de la rupture. Fleutot pousse mais Blazek résiste, tandis qu’à l‘autre bord, il faut une intervention du dernier défenseur pour éviter une occasion nette à 2 minutes de la sirène. Dzhig trouvait à nouveau le portier sur sa trajectoire en reprise pleine enclave. Côté Chablais, Garrido s’échappe, repris avant de prendre son envol à la bleue offensive du Mont-Blanc. Les deux équipes sont toujours à égalité et le sort de cette partie se disputera au-delà des 60 minutes initialement prévues.



Dzhig et un but polémique



Morzine bénéficie d’un shoot de Machac dans les premières secondes. Décalé par un très bon Zyuzyakin ce samedi soir, le tchèque voyait son tir capté par Grabko. Le cerbère américain relâchait rapidement le caoutchouc pour créer le contre. Sur le rush suivant, Dzhig part dans un raid solitaire, freinait fort avant d’envoyer un tir sur Blazek. Le rebond s’envolait et le biélorusse, qui avait suivi, reprenait le disque de volée, expédiant le disque au fond des filets sur un but litigieux et pourtant extrêmement important. Les arbitres se consultaient et validaient leur décision première. But valable et victoire du HC Mont-Blanc, 4-3 à 60’36. Maxime Richier Victoire du HC Mont-Blanc sur un but de Vladimir Dzhig



Succès des Yétis du Mont-Blanc au bout du suspense 4 buts à 3 après prolongations face aux Pingouins de Morzine. Après un excellent départ, les Pingouins de Morzine ont vu revenir leurs adversaires montblanais en début de deuxième. Des chablaisiens pris sur deux erreurs individuelles qui auront, malheureusement pour eux, fragilisées le très bon premier acte visiteur. Mont-Blanc, à l’inverse, a eu bien de la difficulté à prendre son rythme dans cette partie. Une rencontre très proche entre deux équipes joueuses et un derby extrêmement ouvert où le partage des points aura finalement été somme toute logique. Ce match, tranché en prolongation et sur une action litigieuse relance, s’il le fallait encore, le débat sur l’absence de reprises vidéos en Division 1 déjà pointée du doigt par de nombreuses équipes ces dernières saisons. Malgré cette décision et après un match très disputé, Mont-Blanc empoche 2 points, Morzine 1 ce samedi, malgré une multitude de tirs sur le filet local.



La rédaction d’Hockey Hebdo souhaite également apporter tout son soutien au défenseur des Pingouins, Cooper Swift, touché sévèrement à un doigt et qui avait dû laisser les siens pour recevoir au plus vite des soins. Nous lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide sur les patins.

Maxime Richier Belle émotion en fin de match pour les locaux







