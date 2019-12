Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Mont-Blanc vs Nantes 0 - 4 (0-2 0-0 0-2) Le 21/12/2019 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Nantes ] Nantes en maîtrise Après une défaite sur la glace de Dunkerque au terme des prolongations, le HC Mont-Blanc, qui devait composer depuis plusieurs semaines avec une pléiade d’absences, retrouvait ce samedi soir des forces vives. Mikulas Bicha, qui a ressenti une gêne en fin d’entrainement ce jeudi, était tout de même aligné par le coach Guimard, mais ne pouvait tenir son rang, trop court physiquement. Éric Léger, lui, se voyait suspendu pour cette rencontre, suite à un 25’ reçu sur la glace de Raffoux. Face à des Corsaires à la relance, cette opposition s’annonçait musclée et diablement importante pour la suite des évènements, dans une fin d’année toujours capitale dans l’optique des play-offs. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : M. Richier le 23/12/2019 à 11:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



655 spectateurs Arbitres : M. Barbez N. assisté de MM. Ugolini et ? Buts :

Mont-Blanc :

Nantes : 00.16 Madison Dunn (ass Mark Logan et Karl Leveille) ; 09.11 Karl Leveille (ass Mark Logan et Alexandre Perron-Fontaine) ; 43.56 Théo Lanvers (ass Cédric Custosse et Hugo Damy) ; 53.33 Mark Logan (ass Madison Dunn et Frédéric Bergeron) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Joly contre Mont-Blanc 66 minutes dont 5+20 à Leveille et 25 à Leveille contre Nantes Nantes démarre en trombe



Il ne fallait pas arriver en retard à son banc pour l’entame de cette opposition. Le puck passe derrière la cage de Goy, Logan Mark le récupère et sert Madison Dunn qui faisait fructifier le service et permettait déjà aux siens de mener 1 but à 0 dans la rencontre, 0-1 à 0’16. Les nantais dominent les minutes inaugurales et acculent des Yétis imprécis et empruntés, sur leur cage. Mont-Blanc reprend confiance en milieu de période, après des débuts difficiles dans cette partie. Devouassoux décochait un lancer du revers qui frôlait le poteau gauche. Joie de courte durée, puisque Leveillé, sur un tir du poignet précis et puissant prenait à défaut Victor Goy, 0-2 à 9'11. M. Richier Dunn donne déjà les devants aux siens après 16 secondes Les locaux repartaient de plus belle, mais l’échappée d’Arès voyait le lancer trop enlevé. Les imprécisions demeurent dans un premier acte bien terne côté local où l'envie et la détermination du résultat devant une patinoire pourtant bien garnie, était loin des standards habituels de la formation alpine. Le break d’avance permet aux visiteurs de demeurer plus bas dans leur zone de défense et d'imposer une défense compacte, que les haut-savoyards ne parvenaient pas à contourner. En face, les Yétis sont scindés en deux et Nantes en profite pour malmener les lignes arrières. Goy y va d’un plongeon salvateur pour les siens, mais la domination demeure visiteuse. 2 buts à rien après vingt minutes dominées par les joueurs de Lacroix.



De la tension



En entrée de deuxième, Guer, meilleur Yéti de la soirée, lance en powerplay, reprend son propre rebond, mais Sedlacek verrouille sa botte et empêchait le jeune français de réduire l’écart dans cette rencontre. A l’autre bord, son homologue Goy lui rend la pareille, en prenant le meilleur du bouclier sur une échappée de Bergeron pourtant lancé à pleine vitesse. Le début de deuxième période est néanmoins meilleur pour les Yétis sur le plan offensif. Les incursions et occasions sont plus nombreuses à l'image d'une double tentative d'Aimonetto de près. Goy réalise une nouvelle parade importante devant Perron-Fontaine qui avait su faire la différence en accélération. Mont-Blanc est volontaire et s’en remet à des tentatives lointaines pour tenter de prendre à défaut la défensive nantaise. Guillemain lançait par deux fois, et le second couteau passait proche de faire filet. Devouassoux, qui avait fait dévier, voyait son caoutchouc échouer dans la bande postérieure. M. Richier Joly et Leveillé s'échangeant des politesses La partie se durcit dans les duels et une échauffourée démarre en zone défensive montblanaise. Leveillé s’écharpait avec Joly et les deux joueurs écopaient de 5’ + 20. Dans le combat, Logan Mark et Enzo Baravaglio obtenaient également un 2’ + 2’ pour dureté. Dans la manœuvre, Mont-Blanc récupère une longue supériorité de 5 minutes, sans parvenir à profiter de l’occasion. Le joueur nantais sortait même 48 secondes avant la fin de pénalité, déclenchant la bronca du banc et des supporters du Palais des Sports de Megève. Nantes regagne les vestiaires sur ce score de 2 buts à 0 dans une rencontre disons-le, bien étrange...



Nantes parachève son succès



Le début de troisième période voit Logan Mark regagner le banc des insoumis, suite à une sortie non-autorisé. Le trio arbitral, en difficulté ce samedi soir allait avoir fort à faire dans un troisième acte non-maîtrisé. Mont-Blanc tente de rapidement recoller, mais demeure trop imprécis dans le dernier geste. Lanvers se rappelle aux bons souvenirs de la patinoire megevanne et vient donner un troisième but d’avance aux siens, 0-3 à 43'56. "Heureusement" pour des locaux déjà échaudés par cette 3ème réalisation, Goy sauve les siens sur un break devant un Hamrak sur un jeu de puissance pourtant à l’avantage des montagnards, qui ce samedi, auront fait preuve d’un trop gros manque de précision, tant dans la transition que dans la dernière passe. En face, les Corsaires n’en demandaient pas tant et jouaient dans un fauteuil ce troisième acte, malgré des tentatives de loin, bien souvent détournées facilement par Sedlacek. Les haut-savoyards obtiennent pourtant quelques opportunités, notamment en jeu de puissance, sans jamais parvenir à faire vaciller un Sedlacek omniprésent. Les véritables situations dangereuses sont trop peu nombreuses et ce sont même les joueurs de Loire-Atlantique qui profiteront d’une nouvelle erreur pour ajouter un 4ème but sans réponse par Mark, 0-4 à 53'33. M. Richier Sedlacek impeccable conserve sa cage inviolée Roberts obtient une bonne chance de sauver l’honneur des siens dans la dernière paire de minutes, mais son lancer est trop haut. Nantes tient son match et se paie le bonus de n’encaisser aucun but face aux Yétis, ce samedi. Une véritable satisfaction pour les hommes de Lacroix, à l’image de la joie communicative de Sedlacek, auteur d’un blanchissage sur la glace de Megève.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc face aux Corsaires de Nantes 4 buts à 0. Des visiteurs sérieux et entreprenants, qui auront mis à mal des Yétis très mal inspirés et gênés par l’absence de deux joueurs majeurs, Bicha, qui n’aura pu tenir son jeu, trop peu remis de sa blessure à la cuisse, et Léger, homme en forme du moment côté St Gervais/Megève, suspendu pour ce match. Une trêve qui tombe à point nommé pour les hommes de Guimard, émoussés lors de leurs dernières sorties et qui ont dégringolé au classement, la faute à une série de revers successifs. Côté nantais, ce résultat récompense une partie rondement menée. Sans s’affoler, les Corsaires ont su dominer leurs adversaires et faire le dos rond aux moments opportuns, bien aidés par un Sedlacek bien en place. Place à quelques jours de repos pour les deux formations.

M. Richier Guer a été l'une des seules satisfactions côté Yétis © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article canadiens a écrit le 23/12/2019 à 14:48 La saison de ski commence pour certains Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo