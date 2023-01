Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 15ème journée : Morzine-Avoriaz vs Strasbourg 1 - 4 (1-3 0-0 0-1) Le 07/01/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Strasbourg ] Soirée compliquée pour Morzine... Ce samedi, Morzine recevait Strasbourg pour le compte du championnat de Division 1. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 08/01/2023 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1480 spectateurs Arbitres : M. Icard, assisté de MM. Simon et Kirchenbaum Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 03:54 Josselin Besson (ass Tomas Kubalik)

Strasbourg : 00:43 Jérémy Coté (ass Matt Sozanski et Thomas Giorgi) ; 10:33 Jérémy Lucchini (ass Alejandro Burgos Ramirez) ; 11:40 Timothée Franck (ass Jérémy Coté et Sébastien Trudeau) ; 59:58 Louis Olive (ass Alejandro Burgos Ramirez) Pénalités 9 minutes dont 5 à Eyre contre Morzine-Avoriaz 11 minutes dont 5 à Olive contre Strasbourg



Pour la première fois de la saison au complet avec le retour de Marcinek accompagné également de deux nouvelles recrues, et sur une bonne dynamique, les hommes de Stéphane Gros avaient toutes les cartes en mains pour prendre des points ce samedi soir. Pourtant, le scénario sera tout autre...



Ce samedi, Morzine recevait Strasbourg devant une Skoda Arena pleine à craquer et dans un match où les hommes de Stéphane Gros avaient tout pour bien faire. Dans une bonne dynamique de jeu malgré le retard au classement et avec l’effectif au complet pour la première fois depuis le début de saison, tout était réuni pour que la soirée soit belle... Pourtant, il ne fallait pas arriver en retard car à la 43ème seconde de jeu, ce sont les Strasbourgeois qui ouvrent le score par Coté, 0-1. La réaction interviendra 3 minutes plus tard par la première ligne Morzinoise, et c’est le capitaine, Josselin Besson qui vient ramener les deux équipes à égalité, 1-1. Le jeu sera ensuite dirigé par des Strasbourgeois en forme, qui inscrivent deux buts quasiment coup sur coup, 1-3. La réponse des Pingouins se fera dans les cinq dernières minutes du premier tiers, mais Hiadlovsky stoppera toutes les tentatives des attaquants haut-savoyards. Fin du premier acte à l'avantage de la troupe alsacienne.

Le deuxième acte sera plus équilibré, les hommes de Bourdages sont présents pour empêcher les locaux de développer leur jeu. La 27ème minute aurait pu changer le scénario de cette opposition, lorsque Kubalik se voyait offrir un tir de pénalité pour réduire le score. Malgré toute son expérience, l'attaquant morzinois se heurtait à un Hiadlovsky en feu ce samedi soir. Le tiers se concluera sur un score inchangé de 1-3 pour les Alsaciens.

Dans le dernier tiers, les équipes tentent de se rendre coup sur coup. Dans un sursaut d’orgueil, à la 50eme minute, Ben' Eyre vient sonner la révolte alpine en gagnant une bagarre face à Louis Olive pour redonner du cœur à ses partenaires. Malgré cet événement et plusieurs pénalités contre les Strasbourgeois, les Pingouins n’y arrivent pas. A deux minutes de la fin de la rencontre, le portier Morzinois sort pour laisser sa place à un attaquant supplémentaire, mais Olive enfonce le clou en cage vide sur le buzzer, 1-4.

Contrairement aux dernières rencontres, les Pingouins n’ont pas été au rendez-vous et s’enfoncent à la dernière place. Les hauts-savoyards qui vont samedi prochain chez le leader Dunkerque, auront fort à faire pour renverser une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Strasbourg accueillera de son côté les Vipers de Montpellier.



MVP du match : Vaclav Cestr & Tomas Hiadlovsky.

