Division 1 : 15ème journée : Nantes vs Neuilly/Marne 4 - 1 (0-0 2-0 2-1) Le 11/12/2024 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Neuilly/Marne ] 3 points supplémentaires pour les Nantais ! Reportage photos de la rencontre du mercredi 11 décembre 2024, qui a vu Nantes s'imposer sur sa patinoire du petit-port face aux bisons de Neuilly-sur-Marne pour le compte de la 15e journée avancée du championnat de France de division 1 Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 13/12/2024 à 19:00 FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Douchy et Martin assistés de MM. Fonte eau et Tocqueville Buts :

Nantes : 25.30 Benoit Valier (ass Quentin Jacquier et Alexandre Pascal) ; 39.30 Mathieu André (ass Quentin Jacquier) ; 48.18 Benoit Valier (ass Quentin Jacquier et Rémi Thomas) ; 57.21 Mathieu André (ass Quentin Jacquier)

Neuilly/Marne : ; 40.49 Carson MacKinnon (ass Alexander Yakimenko et Romans Nekludovs) Pénalités 8 minutes contre Nantes 2 minutes contre Neuilly/Marne



Après une défaite à Morzine-Avoriaz lors de la dernière journée, les Nantais voulaient à tout prix rebondir à la maison face à une équipe nocéenne en plein doute. Les hommes de Radek Mika restent sur 5 défaites consécutives et se déplacent à Nantes avec un effectif diminué.

Si le groupe nantais composé par Alexander Stein est lui aussi réduit permettant d’intégrer des jeunes joueurs évoluant dans les catégories U 20, le coach des corsaires souhaitait rapidement renouer avec la victoire pour rester au contact des équipes placées dans le groupe des 9e et 10e places.

Après une large victoire, les corsaires retrouvent de l’espoir avant d’attaquer la phase retour qui arrive à grands pas.

Pour Neuilly-sur-Marne, une réaction est attendue, car les bisons s’apprêteront à affronter des équipes du haut de tableau.



Reportage Photos





Photo: ©Guillaume François





Photo: ©Guillaume François Neuilly sur Marne réduit l'écart à 2-1





Photo: ©Guillaume François Benoit Valier élu MVP pour Nantes





Photo: ©Guillaume François







