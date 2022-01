Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Mont-Blanc vs Brest 4 - 2 (1-1 2-0 1-1) Le 19/01/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Brest ] Victoire collective montblanaise ! ​Après un succès ce week-end face aux Éléphants de Chambéry, les Yétis du Mont-Blanc affrontaient ce mercredi la solide équipe des Albatros de Brest sur la glace de Saint-Gervais. Duel entre le 3ème et le 4ème de Division 1 dans un affrontement qui s'est révélé exceptionnel à suivre pour le public présent. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 20/01/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



264 spectateurs Arbitres : P. Frossard assisté de M. Aman et A. Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 20:34 Ville Saloranta (ass Bruno Zabis) ; 28:32 Eric Leger (ass Bruno Zabis) ; 3:06 Clement Mermoux (ass Eric Leger et Bruno Zabis) ; 59:57 Bruno Zabis

Brest : 1:33 Jakub Vrana (ass Tomas Kubalik) ; 59:51 Gauthier Gibert Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Brest Grosse intensité !



La première incursion est brestoise et impose une forte pression à l’arrière garde locale. Zago répliquait et lançait les hostilités côté montagnard. Le tableau ne traine pas à être débloqué dans cet affrontement du haut de tableau. Victor Cocar chute sur la ligne bleue et offre le disque à Kubalik, qui à deux contre un servait sur un plateau Vrana pour l’ouverture du score au deuxième poteau, 0-1 à 1’33. Les Yétis réagissent immédiatement. Mermoux décoche un balayé dont il a le secret à la bleue. Le disque traverse une forêt de jambières et prend Blazek à défaut, 1-1 à 3’06. Quelle entame dans cette partie. Le palet navigue et le rythme est excellent entre deux contingents joueurs et offensifs. Arthur Cocar touche le montant côté local, alors qu’il s’était présenté seul face à Blazek. L’intensité est de mise et les deux formations se donnent corps et âme. Avant la mi-tiers, Tremblay se trouve en position préférentielle, prend le temps de se placer pour décocher, mais manquait la cage. La réaction est instantanée et c’est au tour d’Aimonetto et Walz de semer la zizanie dans la zone technique du portier brestois. Maxime RICHIER Blazek s'interpose ! Les occasions vont d’un but à l’autre dans une rencontre agréable. La mi-tiers passée, Les Albatros volent vers le but de Goy, qui stoppait une nouvelle velléité. Offensive de jeunes espoirs talentueux à l’autre bord quelques secondes plus tard. Baillard met sur orbite Chatellard en break, mais le #17 manquait la cage dans sa tentative de revers. Ce duel est âprement disputé, et peu de punitions sont à déplorer dans cette entame. Le premier powerplay de la partie intervient au cœur de la dernière paire de minutes. Brest est chassé pour un retard de jeu à l’engagement. Le défenseur brestois n’étant pas resté statique lors de la mise en jeu. Les occasions sont présentes, mais la défensive bretonne est solide et résiste. Les deux équipes se séparent sur ce score d’un but partout dans un intense combat après vingt minutes.



Mont-Blanc récite sa leçon



En début de deuxième, Mont-Blanc fait feux de tous bois à l’offensive. Saloranta presse derrière le but, la défensive se manque dans son renvoi, Zabis s'en saisit, et Saloranta au rebond donne le lead aux siens, 2-1 à 20’34. Un deuxième but qui mettra les hommes de Guimard et Lamblin sur les rails, lançant de belle manière ce deuxième vingt ! La séquence suivante est aux mêmes hommes. Walz part en échappée, mais Blazek régale d'une belle mitaine dans les secondes qui suivent. Les Yétis sont incisifs et Léger en break perd quelque peu le contrôle du disque. Son lancer est moins précis qu'à l'accoutumée et Blazek maintient l'écart. Malgré ce court avantage, les visiteurs restent dangereux, notamment par l'intermédiaire de leur premier bloc offensif, extrêmement remuant. Mont-Blanc obtient un jeu de puissance avant la mi-match. C'est le moment que choisissait Bruno Zabis pour ensorceler la ligne arrière avant de servir Léger sur un plateau au poteau droit. Le meilleur buteur du championnat en ajoutait un à son compteur personnel, 3-1 à 28’32. [5-4]. Alexandre JUILLET Mont-Blanc prend l'avantage ! La mi-match passe et les Yetis jouent un mauvais tour à la troupe de Claude Devèze, qui se fait en plus sanctionner pour surnombre à 8' de la fin de période. Tactiquement parfaitement en place, les Yétis ne profitent pas de l’occasion pour enfoncer le clou dans ce duel. Le suspense reste entier. À 4' du terme de cet acte II, un but est logiquement refusé à Léger. Brest reste menaçant malgré le break d'avance. Drolet sur un tour de cage se bat comme un beau diable et se heurte à Goy. Une pénalité suivra contre le dernier buteur montblanais et il faudra alors aux locaux la vigilance de Goy et la solidarité de sa défense pour se sortir du jeu d'infériorité. Fin de ce deuxième acte, Mont-Blanc est impérial et mène 3 buts à 1 face à une belle équipe brestoise.



Brest presse fort, Goy impérial !



De retour en troisième, les joueurs de Claude Devèze se projettent davantage vers l’avant et se donnent à l’offensive pour tenter de revenir à la marque. Les Albatros s’exposent aux contres haut-savoyards et Devouassoux part en break. Le #9 se présente en face à face avec le dernier rempart, mais manque son ultime geste et voit le disque passer par-dessus sa palette au moment de conclure. Les bretons sont agressifs dans le bon sens et obtiennent des opportunités intéressantes à l’image d’Avenel proche du filet, mais Goy sauvait les siens, à nouveau auteur de toute une rencontre. Maxime RICHIER Goy s'érige en dernier rempart solide en 3ème ! La pression ne se relâche pas autour du filet du 31 rouge. Virtala fait montre de sa belle technique excentré côté droit, mais son tir fait tinter le montant. Les visiteurs sont dans un réel temps fort et dominent de belle manière depuis plusieurs minutes. Les locaux font le dos rond, plient mais ne rompent pas. Le disque revient rapidement vers la zone dangereuse. Les bretons jouent le tout pour le tout offensivement. À 6 minutes, Brest pousse et obtient un jeu de puissance. Les hommes de Devèze réduisent l'écart, mais ce but est refusé semble-t-il assez justement. L'intensité et la tension sont palpables. Goy est héroïque, et l’intégralité de la formation locale enfile le bleu de chauffe face à l’incessante pression offensive des visiteurs, à l'image d'un block shot du jeune Victor Baillard, 17 ans, auteur de son meilleur match en D1 jusqu’à lors. La fin de match est elle aussi animée. Devèze pose son temps mort et sort son portier. A 6 contre 5, Gauthier Gibert ramène les siens à 9 secondes du terme et récompense une excellente troisième période, 3-2 à 59'51. La tension est à son comble ! L’engagement qui suivait était déterminant pour l’une et l’autre des formations. Zabis s’octroyait ce dernier et marquait dans le but vide, scellant le sort de cette rencontre, 4-2 à 59’57.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc au terme d'une rencontre à l'intensité remarquable. Dans une partie extrêmement disputée par les deux formations, qui ont offert un merveilleux spectacle au public présent, les joueurs de Julien Guimard et Charles Lamblin ont fait preuve de caractère et d'efficacité dans les moments clés. Leur solidarité défensive s’est montrée payante. Si Brest a été particulièrement virevoltant au 3ème acte, les coéquipiers du capitaine Jonathan Avenel se sont heurtés à une défense compacte et un gardien en très grande forme. Mont-Blanc remonte temporairement au 2ème rang de la ligue et affrontera Montpellier ce samedi à Megève. Brest sera exempté de sa rencontre prévu face à Marseille ce week-end et devrait désormais patienter jusqu’au 29 janvier prochain et une rencontre face à Chambéry pour retrouver le championnat. Une difficile manière de trouver du rythme dans un championnat tronqué par la COVID ces dernières semaines.

Alexandre JUILLET Le banc et le public exultent après ce très beau succès local ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo