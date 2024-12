Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Mont-Blanc vs Chambéry 4 - 5 (1-1 3-3 0-0 0-1) Après prolongation Le 21/12/2024 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Chambéry n'a jamais renoncé ! Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce samedi les Éléphants de Chambéry au Palais de Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alex JUILLET | Photos : Max RICHIER le 22/12/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



956 spectateurs Arbitres : MM. Rommevaux et Peronnin, assistés de Mme Boniface et M. Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 14.57 Eric Leger (ass Artem Hrebenyk et Vladimir Dzhig) ; 21.58 Nathan Ferreira-Reis ; 25.51 Konstantin Chernyuk (ass Mathis Chatellard) ; 32.43 Ilya Altybarmakyan (ass Vladimir Dzhig)

Chambéry : 12.12 Justus Mikkonen (ass Adam Nobes et Nicholas Cherkowski) ; 32.17 Adam Nobes (ass Nicholas Cherkowski et Naum Sahagun) ; 35.40 Valentin Grossetête * (ass Nicholas Cherkowski et Tanguy Franzini) ; 36.36 Nicholas Cherkowski (ass Sacha De Smitt et Valentin Grossetête *) ; 60.24 Valentin Grossetête * (ass Adam Nobes et Nicholas Cherkowski) Pénalités 24' dont 10 à Chatelard contre Mont-Blanc 16' dont 10 à Mikkonen contre Chambéry



Battus il y a quelques semaines malgré un début de match très intéressant par des savoyards particulièrement intenses, les montblanais accueillaient donc les chambériens pour le match retour. Un groupe haut-savoyard retrouvait Thibaut Chatellard mais pas encore sa nouvelle recrue Anton Vasyliev, tandis que Chambéry avait vu Fertin partir renforcer les Jokers de Cergy en Ligue Magnus cette dernière semaine. Ce derby revêtait une particulière importance au regard du classement actuel des deux formations, 9ème et 10ème au coup d’envoi. Goy gardait le filet montblanais, alors que Brawley s’installait devant la cage chambérienne.



Une entame très équilibrée



Le rythme de ce début de derby est engagé. Sans parvenir à trouver de tirs très menaçants, les deux formations se projettaient bien. La première séquence dangereuse sort de la crosse de Gouttry pour le Mont-Blanc, qui profitait de la bonne position de Soren Avoine dans le slot, proche de rabattre la déviation. Chambéry réagissait sur un rush de De Smitt, mais les locaux sortaient de ce pas sans dommage. Les savoyards ont davantage de possession après les 5 premières minutes à l’offensive et Goy doit s’employer par deux fois en dix secondes devant Mikkonen pour éviter au score d’être débloqué. Les Eléphants sont plus entreprenants, le portier local a du travail, mais il résiste aux assauts. La mi-tiers passe et le score est toujours nul et vierge malgré un net engagement. Les cadres locaux tentent de prendre les choses en main, Hrebenyk décalait Altybarmakyan, dont le lancer était trop sur le portier. Matthias Terrier est le premier joueur pénalisé dans cette opposition. Après 12’, l’ex-joueur des Pionniers de Chamonix faisait trébucher et il ne faudra que 12 secondes aux joueurs d'Alex Rouillard pour trouver la faille. Mikkonen servi par Grossetête côté gauche décochait et permettait aux jaunes et noirs de mener, 0-1 à 12’12 [5-4]. Mont-Blanc réagissait 2 minutes plus tard, s’offrant à son tour un tir dangereux venu de la palette de Berruex, qui avait récupéré un disque pleine course et pleine enclave. Des montblanais qui allaient mieux. Un powerplay est signifié pour les joueurs de Sadoine et Etienne Croz. Le disque naviguait en périphérie. Dzhig prenait un relais avec Hrebenyk à la bleue. L’ukrainien décalait Léger, qui envoyait un tir puissant au fond depuis la droite, 1-1 à 14’57 [5-4]. La partie reste à hauteur dans les dernières minutes de ce vingt globalement équilibré. Le premier acte se conclut sur ce score de parité, un but partout après vingt minutes. Maxime Richier Léger et ses coéquipiers pour l'égalisation



On ne se lâche pas d’une semelle



Au retour des vestiaires, Mont-Blanc fait la bonne opération ! Ferreira-Reis récupérait le disque et, en deux temps, parvenait à tromper Brawley pour donner les devants aux siens, 2-1 à 21’58. Les montblanais dominent ce début d’acte et obtiennent le crédit d’un jeu de puissance. Ce dernier n'est pas bénéfique, mais sur le retour à 5 chambérien et après une séquence précieuse du capitaine Mathis Chatellard dans le territoire, le puck parvenait en retrait à Chernyuk qui envoyait un véritable missile dans le filet de Brawley pour le but du break, 3-1 à 25’21. Cette réalisation aussi importante que précieuse pour les locaux provoque le temps mort chambérien. Le momentum reste local, mais les savoyards refont surface peu à peu après une délicate mise en route dans le 2ème tiers. Sahagun backdoor, puis Letellier de près obligeaient le portier à une vigilance accrue sur sa ligne. Mont-Blanc conservait son avantage, mais se faisait reprendre par la patrouille. En supériorité, les Éléphants effectuaient un rapproché. Cherkowski après une action qui paraissait discutable et d’ailleurs discutée quelques instants plus tard, se saisissait de la rondelle en contre et décalait d’une passe précise et axiale Adrian Nobes qui remportait son duel avec Goy, 3-2 à 32’17 [5-4]. Mikkonen recevait une méconduite pour une contestation, mais le but chambérien était bel et bien validé et relançait les hostilités. Réaction immédiate des locaux. 36 secondes après la réduction de l’écart, Dzhig amenait le disque en zone, Altybarmakyan profitait de l’offrande et le #71 redonnait deux longueurs d’avance aux joueurs de Saint-Gervais/Megève, 4-2 à 32’43. Les échanges d'amabilités se font de plus en plus prononcées. Chambéry récupère une supériorité numérique qui suivaient mais ne l’exploitera pas. L’état d’esprit est malgré tout très bon et permettra aux joueurs en jaune d’effectuer un nouveau pas en avant. Maxime Richier À nouveau excellent, Cherkowski a pesé lourd ce samedi Après un travail précieux de Cherkowski, Grossetête, déjà buteur, envoyait un coup de fusille, expédiant la gourde de Goy dans les airs du Palais pour le 3ème but savoyard du soir, 4-3 à 35’42. Une unité qui redonnait de l’allant à une offensive chambérienne retrouvée. Les Éléphants sont plus précis, plus en confiance, et sur une action qui partait de derrière le but, De Smitt trouvait Nicholas Cherkowski pour une égalisation toute en puissance. Goy ne pouvait rien, 4-4 à 36’37. Les deux équipes regagneront les vestiaires sur ce score à nouveau égal de 4 buts partout. Chaque formation aura eu sa période de domination dans cette période engagée.



On se neutralise, domination visiteuse



Mont-Blanc est d’emblée pris par la patrouille dans ce troisième vingt. Un coup de coude est dirigé contre T. Chatellard et les montblanais sont à un de moins pour une paire de minutes. Chambéry en profite pour se porter à l’offensive mais ne prendre pas les commandes. Mont-Blanc apportait également un peu de menace offensive. Valer Croz avait une bonne opportunité après avoir récupéré un palet qui trainait à bout portant, mais le #8 enlevait trop haut son tir. Chambéry pousse avec insistance au fil des minutes et il faut un Goy décisif pour éviter au score de tourner en faveur du Duché de Savoie. Les Eléphants s’infiltrent trop facilement dans les bases arrière locales, alors que les duels tendent à devenir plus âpres. Des Yétis sont de nouveau contraints à défendre à un de moins. Dzhig venait charger un de ses opposants de manière bien trop virulente et écoper de deux minutes évitables en territoire offensif. Chambéry met en place le jeu de puissance. Mathis Chatellard, malgré l’infériorité, parvenait à prendre la poudre d’escampette en contre attaque éclaire. Le n°17 en face à face, ne déstabilisait pas Brawley, qui stoppait le disque malgré un regard vers l’arrière sur une intervention in-extremis. La situation se complique pour les locaux. Il reste 51 secondes à l’infériorité numérique du biélorusse précedemment cité lorsque Ferreira-Reis est également poussé à l’infamie pour cinglage. En doublé supériorité numérique, les joueurs de Rouillard ne trouvent pas l’ouverture, mais bientôt, obtiendront une autre chance à 4 contre 5. Thibaut Chatellard y retournait. Il reste 8’32 et les visiteurs ont une nouvelle opportunité à se mettre sous la dent. Cette dernière reste sans conséquence et le suspens demeurait entier dans un derby à couteaux tirés. À 4’ de la fin du temps réglementaire, Chernyuk sortait de derrière la cage et avait une immense opportunité de conclure pour les Yétis. La grande crosse du russe écrasait son tir trop à gauche et aucune des deux équipes ne forcera la décision. Les opérations se trancheront en supplémentaire.



Grossetête conclut l’affaire !



Chambéry prenait possession du disque à l’engagement et ne le lâchera plus jusqu’à l’obtention de son deuxième point de la partie. Grossetête, de tous les bons coups, réalisait un nouveau tour de passe-passe conclu dans un trou de souris et confirmait s’il le fallait encore, l’immense talent du garçon, très logiquement élu MVP de la rencontre côté visiteur, 4-5 à 60’24. Maxime Richier Chambéry remporte ce derby en prolongation



Victoire des Eléphants 5 buts à 4 après prolongation. Une rencontre haletante et disputée pour ce derby des Savoies entre montblanais et chambériens. Les visiteurs auront su réagir, pourtant menés à deux reprises d’un break. Avec un Valentin Grossetête de gala, auteur de 2 buts et 1 assistance, et un collectif qui n’aura jamais lâché, Chambéry s’adjuge cette opposition en supplémentaire. Pour les locaux, le constat du soir est un échec. En avance, la troupe haut-savoyarde a d’abord vu revenir son adversaire avant de s’incliner en fin de rencontre. Le petit point engrangé ne suffira certainement pas à contenter le board montblanais dans une joute où les Yétis auront plutôt bien figuré dans le réalisme offensif, mais se seront une nouvelle fois montrés beaucoup trop fiables en défense.



Maxime Richier Soirée de Noël sous le toit du Palais de Megève

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







