Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Mont-Blanc vs Lyon 4 - 5 (0-2 1-2 3-1) Le 20/12/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Lyon ] Lyon dans un match à rebondissements ! Ce samedi, à Saint-Gervais, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient les Lions de Lyon dans le cadre de la 16ème journée de championnat de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 21/12/2025 à 11:40



1403 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Zede assistés de MM. Biot et Donnat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 21.40 Vladimir Dzhig (ass Denis Tsyganov et Vitali Teslenko) ; 41.28 Vladimir Dzhig (ass Denis Tsyganov) ; 44.10 Vladimir Dzhig (ass Antonin Berruex) ; 52.16 Vitali Teslenko (ass Vladimir Dzhig et Denis Tsyganov)

Lyon : 14.55 Enzo Baravaglio (ass Peter Valier et Nathan Cal*) ; 16.56 Erwan Plantrou (ass Jack Tucker et Ranel Vafin) ; 24.50 Deni Elabiyev (ass Peter Valier et Rocco Andreacchi) ; 29.18 Lucas Chautant (ass Jack Tucker et Peter Valier) ; 47.52 Lucas Chautant (ass Peter Valier) Pénalités 16 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Lyon Rencontre de Noël aux multiples promesses ce samedi dans l’antre du Yéti et opposition entre deux formations aussi proches géographiquement qu’au classement de la D1 ce week-end dans la cité thermale. Mont-Blanc (9ème) accueillait Lyon (11ème) ! Des Yétis qui après un court mais important succès en prolongation face à leur voisin morzinois, avaient à cœur de confirmer pour se rapprocher du Top 5. Côté Gones, la période est excellente, notamment sur le plan offensif où les joueurs du Rhone sortent de deux succès sur le score de 6-2 face à Chambéry et à Tours. Autre objectif pour le contingent visiteur : digérer rapidement l’amère élimination en quarts de finale de Coupe de France à Caen mardi dernier.



Domination lyonnaise récompensée



Les lyonnais s’offraient une première grosse occasion après 30 secondes de jeu. Chautant s’ouvrait l’espace et tentait de servir son compère au second poteau, sans parvenir à débloquer le compteur. Réponse locale quelques minutes plus tard. Sur une passe transversale qui avait illuminé le jeu et dirigée dans la palette d’Oksanen côté gauche, le finlandais s’offrait un bon angle de tir, mais le shoot était trop central, plein plastron du portier. Leroux bénéficiait à son tour de la sienne côté Gone. L’ex-attaquant des Pionniers de Chamonix et des Spartiates de Marseille profitait d’un relais avec Dudkin, mais son tir mourrait trop à gauche du poteau. Tsyganov à la baguette de la suivante dans un bel échange de séquence, mais le russe heurtait l’épaulière de Wilder dans un début animé. La première infériorité envoie Mont-Blanc à l’infamie. Céret gagnait le banc opposé et les Lions attaquaient à un homme de plus pour une paire de minutes. La possession est intégralement effectuée dans le territoire défensif local, mais les Yétis font front malgré plusieurs bonnes occasions visiteuses. Les hommes du 69 sont les plus menaçants en milieu de période, avec plusieurs tirs lâchés depuis des positions dangereuses. Grabko assurait l’essentiel tandis que les hommes de Raux disposaient d’un temps fort notoire. Baravaglio prenait sa chance depuis l’axe, stoppé par Grabko, mais la pression des blancs est intense à cet instant. Des Lions qui récompenseront assez logiquement leur momentum. Après des jeux de Cal et Valier, le capitaine et ancien joueur Yéti Enzo Baravaglio ouvrait la voie, 0-1 à 14’55. Alexandre JUILLET Ouverture du score lyonnaise Mont-Blanc est en difficulté sur ses attaques placées après l’ouverture du score. Les tirs sont pour l’instant plutôt lointains et les affaires ne s’arrangent pas pour les haut-savoyards. Dzhig est en prison pour deux minutes et les lyonnais, déjà dominateurs, sont envoyés en jeu de puissance. Une grosse minute plus tard, Lyon breake sur une déviation astucieuse de Plantrou plein axe consécutive à un tir de Tucker de la bleue, 0-2 à 16’56 [5-4]. Ce but réveille les locaux. Le forcheck local permet à T. Chatellard de gratter un palet, mais le revers du #96 est bloqué par Wilder en gardien du temple. Lyon a un break d’avance après vingt minutes de jeu.



Lyon s’échappe



Le début de deuxième offre rapidement un avantage numérique aux locaux qui allaient tenter de se remettre la tête à l’endroit après une fin de T1 plutôt délicate dans le jeu. Dudkin était envoyé au cachot. Situation payante pour la troupe de Sadoine et Croz. Dzhig reprenait le chemin de la bleue pour temporiser, s’approchait et décochait un tir limpide qui battait Wilder, 1-2 à 21’40 [5-4]. Ce but provoque une montée soudaine de l’intensité physique. Mercier frappait son adversaire à l’entrée de sa zone défensive, avant que Dudkin et Delcroix ne jouent également des épaules dans un match qui se tendait. Le capitaine montblanais s’imposait à son tour de l’épaule sur Carrichon qui heurtait la bande de plein fouet. Le Yéti était chassé de l’aire de jeu après ce contact, malgré un net regain d’énergie des siens depuis l’entame de la période médiane. Les officiels se consultaient un long moment pour délibérer et confirmaient logiquement leur sanction. Punition immédiate. 27 secondes après le début de la pénalité, Elabiev décochait depuis le point d’appui au centre et prenait à défaut Grabko pour redonner 2 buts d’avance aux siens, 1-3 à 24’50 [5-4]. Alexandre JUILLET Forte pression sur le but de Grabko Les visiteurs ont retrouvé de leur allant offensif après ce but. Servi en entrée de zone par Valier, Chautant contrôlait en entrée de territoire, se retournait pour s’offrir un 2 contre 1 et envoyait un tir puissant et précis dans la lucarne droite sur un tir d’une pureté remarquable, 1-4 à 29’18. La mi-match passe. Fleutot pouvait rapprocher les siens dans une partie devenue très physique, mais le français se heurtait à un portier solide sur sa ligne. À 3 minutes de la sirène, les locaux poussent pour tenter de réduire l’important écart, après une nouvelle période de temps faible consécutive à une punition. Yamalov avait une opportunité à bout portant que le portier repoussait de la botte d’un beau réflexe. Le deuxième vingt, animé, se conclut sur le score de 4 buts à 1 en faveur de lyonnais très intéressants dans leurs intentions, offensivement comme défensivement, à l’image de plusieurs sacrifices et plongeons au-devant de tirs locaux.



Les Lions tiennent leur succès malgré le retour local



Mont-Blanc domine l’entame de 3ème période. Les intentions sont claires, jouer sans filet pour la troupe de Sadoine qui récompensera ses attitudes offensives par un but du joueur le plus en vue de ce samedi soir côté local. Servi par Tsyganov, Dzhig décochait un tir précis et permettait aux siens de revenir à 2 longueurs, 2-4 à 41’28. Un bon starter qui redonnait espoir, mais qui engendrera, comme lors de l’acte précédent, une pénalité évitable reçue quelques secondes après la réduction de l’écart et dirigée contre Thibaut Chatellard pour une charge à la tête. Cette dernière comme lors du précédent tiers, enraille les bonnes intentions locales et brisait malheureusement pour la troupe de Sadoine sa dynamique. Revoilà les Lions en possession du territoire à 5 contre 4. Les Yétis sont néanmoins joueurs sur ce boxplay. Gouttry avait un lancer, capté de la mitaine. L’infériorité tient son rang et le suspense montera encore d’un cran. Les Yétis ont résisté et cet effort est salvateur. Qui d’autre que Dzhig, décidemment dans un très grand soir, pour redonner de l’espoir à tout un peuple. Décalé par Berruex, le biélorusse envoyait un tir puissant juste au-dessus de la botte de Wilder, 3-4 à 44’10. Alexandre JUILLET Dzhig, auteur d'un triplé ce samedi ! Mont-Blanc est en verve sur ce temps fort et Lyon bien plus en difficulté. M. Chatellard avait la sienne dans l'enclave, mais le capitaine n'attrapait pas le cadre. Une nouvelle fois avec le momentum en main, Mont-Blanc en pleine possession du tempo… mais sont pénalisés. Charlie Robert est envoyé au cachot pour plongeon. Un jugement peut être sévère ou discutable, mais les haut-savoyards doivent en tout cas défendre à un de moins alors qu’il restait 13 minutes à faire. Là encore, le couperet tombe et Lyon breakait à nouveau par Chautant très remuant dans ce match, servi par Valier, 3-5 à 47’52 [5-4]. Une punition tombe encore avant l’entrée dans le dernier dix de cette partie. Les Lions sont en jeu de puissance. Dzhig tente sa chance malgré le jeu à un joueur de moins, bloqué par Wilder. Les Yétis ne lâchent rien et résistent à la pression visiteuse avant d’effectuer un nouveau rapproché dans un match fou. Décalé par Dzhig, Teslenko envoyait un missile qui frappait la barre avant de pénétrer le filet des hommes du Rhône pour réduire le score à une petite longueur, 4-5 à 52’15. La fin de partie est haletante et la tension est palpable dans l’enceinte de Saint-Gervais. Le score est d’une longueur en faveur des joueurs de Charlemagne et le temps mort posé par Sadoine à 2'33 de la fin, ajoutait encore un peu de piment à la fin de match. Une dernière période de souffrance pour la défensive de Raux qui pourra souffler en voyant la reprise après décalage d’Oksanen s’envoler au-dessus d’une cage très ouverte à 6 contre 5. Mont-Blanc rate le coche. Lyon s’impose au terme d’un match à rebondissements, sur le plus petit des scores.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc 5 buts à 4 face aux Lions de Lyon. Dans un premier acte dominé par les joueurs de Damien Raux, les Lions ont imposé leur tempo à cette partie et inscrit deux buts, coup sur coup, pour se mettre sur de bons rails. Si l’écart s’est réduit dans un bon temps fort local avant le milieu de partie puis en fin de match, la belle intensité et les attitudes offensives et défensives des visiteurs sont à noter.



Côté montblanais, le démarrage et notamment la fin du premier acte ont été trop timides sur le plan offensif. Avec un break de retard, les Yétis ont couru après le score et fait preuve d’encore trop d’indisciplines, avec des pénalités évitables qui auront couté cher ce samedi encore, et qui ont souvent coupé des temps forts à des moments clés de la partie. Malgré une bonne fin de match, Mont-Blanc aura joué sur courant alternatif, pris par une belle intensité lyonnaise.



Les Lions, eux, peuvent souffler après un dernier acte plus difficile à gérer. Néanmoins, la troupe Gone a rendu une belle et récompense ce déplacement par 3 unités supplémentaires sur la route.



Maigre mais important lot de consolation pour le HC Mont-Blanc, le triplé de Vladimir Dzhig, qui lance officiellement la saison du biélorusse après un démarrage jugé timide. Alexandre JUILLET Lyon valide sa victoire à Saint-Gervais







