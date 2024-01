Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Mont-Blanc vs Meudon 4 - 5 (2-1 1-2 1-1 0-1) Après prolongation Le 13/01/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Meudon ] Meudon arrache un important succès ! ​Les Yétis du Mont-Blanc ont évacué quelque peu la déception de leurs points lâchés en fin de rencontre du côté de Neuilly et accueillaient un autre club de la région parisienne, Meudon, ce samedi soir à Saint-Gervais. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 14/01/2024 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



710 spectateurs Arbitres : M. Germaneaud, assisté de MM. Aumeras et Zede Buts :

Mont-Blanc : 04:46 Vladislavs Adelsons (ass Hugo Sarlin et Alexandre Gagnon) ; 10:40 Vladislavs Adelsons (ass Hugo Sarlin et Alexandre Gagnon) ; 28:31 Hugo Sarlin (ass Zack Tyson et Eric Leger) ; 43:33 Alexandre Gagnon (ass Samuel Guer et Arthur Cocar)

Meudon : ; 14:40 Gautier Alvau (ass Alex Pisarik et Andrew Shewfelt) ; 38:22 Konstantin Kebets (ass Jamie Collins et Kévin Lorcher) ; 39:41 Jake Hamacher (ass Naum Sahagun et Gautier Alvau) ; 48:36 Evgenii Muratov (ass Charles Radolanirina et Naum Sahagun) ; 62:05 Maxim Boltushkin (ass Konstantin Kebets et Gautier Alvau) Pénalités 34' dont 20 à Risk contre Mont-Blanc 33' dont 5'+20' à Mony contre Meudon



Les promus meudonnais ont très bien débuté leur campagne et disputaient leur première rencontre de 2024, eux qui s’étaient imposés 10 buts à 5 dans une partie très prolifique lors de leur passage sur la glace de Morzine le 30 décembre dernier, et qui comptait en leurs rangs des individualités très dangereuses, malgré l’absence sur le front de l’attaque de Max Kaufman et ses 14 buts et 23 points en 13 rencontres disputées.



Mont-Blanc solide en entame



La première situation dangereuse de la période est montblanaise. Cocar dans l’enclave est seul, mais sa reprise manque le cadre à raz glace. Le début de partie est actif de la part de la bande locale. Une entame qui sera d’ailleurs récompensée après cinq minutes très intenses des joueurs de Peronnard. Adelsons récupérait un palet qui avait joué un mauvais tour à la défensive des Comètes, et le letton, d’un superbe revers, trouvait le haut du filet, 1-0 à 4’46. Kebets offrait à son équipe sa meilleure réaction alors qu'il avait été oublié pleine enclave. Pourtant, Mont-Blanc est en feu en ce début de partie. Gagnon en one-timer, puis Salin en break puis en reprise sont proches de doubler la mise face à un Blazek important pour éviter le second but montagnard. Les dix premières minutes sont d’excellentes factures pour le groupe de Saint-Gervais/Megève face à des meudonnais qui semblaient en difficulté sur le plan défensif, avec de nombreuses grosses occasions offertes à leurs adversaires. Le couperet tombe pour la seconde fois après la mi-tiers. Adelsons encore lui, est en embuscade et permet aux siens de doubler la mise, décalé par le top scorer Hugo Sarlin, 2-0 à 10’40. M. Richier Mont-Blanc prend les commandes Les Yétis continuent de dominer les débats et de se créer les meilleures situations, avec un déboulé conclut par un tir de Ferreira Reis, très impliqué depuis le coup d’envoi. Le jeune U20 envoie son tir trop en hauteur. Un powerplay permet aux joueurs de Meudon de calmer la furia locale et de tenter un rapproché. L'orage passe, le jeu de puissance tourne pour les visiteurs et Alvau, trouvé sur la gauche, envoyait un lourd lancer dans la lucarne droite de Goy, 2-1 à 14’40 [5-4]. Les Comètes sont mieux dans cette fin de période. Ce but redonne du tonus aux hommes d’Arrault, proches de l’égalisation sur une situation de Sahagun, qui se trouvait seul côté droit. Goy imposait la mitaine. Les blancs terminaient bien la première période, mais Mont-Blanc tenait le lead au terme du premier acte.



Meudon pour rebattre les cartes



Les Comètes sont de retour avec une meilleure agressivité en zone d’attaque. L’ex-attaquant haut-savoyard Muratov venait semer la panique après un duel gagné face à son défenseur sur un grand pont et obligeait Goy à se bloquer la tentative le long de son poteau. Les actions se succèdent sur le but du portier de la Yaute. Alvau est proche du doublé sur une cage qui s’était ouverte devant lui. Meudon est à l’attaque et obtient d’ailleurs une situation de powerplay après un peu plus de 5 minutes dans ce tiers médian. Besson est chassé et les coéquipiers de Kévin Lorcher sont en zone offensive. Pas de but sur cette séquence. Une situation de supériorité qui va s’inverser quelques instants plus tard. Houeix est envoyé à l’infamie. Le jeu n’est pas forcément des plus fluides dans la construction de l’action, mais au forceps, Hugo Sarlin redonne un break d’avance aux siens, servi par Léger dans l’enclave, 3-1 à 28’32 [5-4]. Les Yétis se détachent, mais bientôt se voient contraints de défendre à nouveau à un joueur de moins. Le double buteur Adelsons quitte les siens pour deux minutes. Meudon est en possession dans le territoire du HCMB, mais les noirs défendent de fort belle manière en PK, bien aidés par leur portier, qui fermait les angles de tirs. Un temps mort intervient la mi-rencontre passée. Mony frappait de frustration Chatellard par derrière après un duel rugueux devant le but de Blazek. Charlie Risk volait au secours de son coéquipier et démarrait une échauffourée. Le joueur des Comètes était expulsé sur cette action dangereuse (2’ pour charge avec la crosse + 5’ + 20’). Les haut-savoyards étaient alors à 5 contre 3 durant 2 minutes pleines. Blazek s’interposait devant deux missiles de Léger en début d’unité spéciale. A deux hommes de moins, les meudonnais résistent. Léger inscrivait néanmoins un but au retour à 4 de ses adversaire, et au terme d’une belle action collective, mais l’arbitre invalidait la 4ème unité montblanaise. Une décision, contestable et d’ailleurs contestée par le banc, qui aura, au final, un énorme impact sur la suite de la rencontre et qui relance s’il le fallait encore, la question des re-visionnages vidéos en Division 1, qui fait actuellement débat dans plusieurs clubs. Les joueurs de Kévin Arrault restent dans le match malgré leur break de retard, et Hast, pénalisé en zone offensive, rééquilibrait les forces à quelques secondes du retour aux vestiaires. Meudon s’engouffre dans l’offrande donnée par cette pénalité en territoire offensif et Kebets, sur un contre, ramenait de valeureux joueurs à portée de tir, en préservant le joueur Yéti en prison, 3-2 à 38’22. M. Richier Kebets ramène les siens ! Le momentum change alors de porteur. Les visiteurs mettent les bouchées doubles et reviennent sur le jeu de puissance sur un astucieux tour de cage signé Hamacher, 3-3 à 39’42 [5-4]. Mont-Blanc n’a su profiter de son avantage de deux hommes et a même vu son avance réduite à néant après quarante minutes de combat.



Meudon ne lâche pas



L’acte III démarrait par une situation montblanaise qu’amenait le duo Guer-Croz. Blazek se montrait important sur son intervention inaugurale en 3ème. Un retard de jeu est signalée dans ces premiers instants contre des meudonnais qui allaient payer cette séquence d’une quatrième réalisation montblanaise. Gagnon, servi par Guer inscrivait un but somptueux dans la partie supérieure après avoir débordé en vitesse, 4-3 à 43’33 [5-4]. M. Richier Gagnon inscrit le 4ème pour les Yétis Mont-Blanc reprend l’avantage dans la partie, mais Tabor qui avait laissé trainer un genou sur le passage de son opposant, s’asseyait en prison pour deux minutes. Meudon ne revient pas sur ce jeu à 5 contre 4, mais les Comètes s’accrochent et recollent à 5 contre 5. Muratov, qui connait particulièrement bien cette patinoire pour y avoir disputé une partie de son mineur, envoyait un tir précis dans la lucarne droite de Goy et replaçait le curseur à 4 partout, 4-4 à 48’36. Une partie toujours très indécise alors que s’amorçaient les 10 dernières minutes. Sahagun frappait le poteau de plein fouet sur un one-timer à 8’15’ de la fin de rencontre. Les joueurs des Hauts-de-Seine qui, après avoir traversé l’orage et être revenus à hauteur par deux fois, obtenaient à leur tour une chance de passer devant à un moment clé. Le jeu de puissance consécutif à une faute de Mathis Chatellard annonçait du stress pour le public présent et il s’en fallait de peu pour que ce dernier ne soit transformé dans la deuxième minute d’avantage numérique. Goy intervenait par deux fois pour garder les siens à niveau. La fin de match est irrespirable de part et d’autres. Les deux équipes peuvent faire chavirer la rencontre, mais le score n’évolue pas. Léger est proche de voir un lancer dévié finir sa course au fond, mais le disque échoue à gauche de la base du poteau. Meudon répondait d’un tir pris à bout portant devant Goy, avant que Tyson quelques secondes plus tard, n’ait lui aussi et sur une reprise de près, l’occasion de mettre au supplice le portier. Blazek voyait le disque échapper son poteau et les deux équipes partaient en supplémentaire.



La Comète touche sa cible



La période prolongatoire démarrait avec engagement. Léger d’un côté face à un but ouvert puis Collins après un très beau dribble passaient tous deux proches de détacher les deux formations. Au forceps et sur un contre, ce sont pourtant les visiteurs qui l’emporteront en passant devant au meilleur moment. Kebets prenait le lancer, Boltushkin son retour et les Comètes renversaient la partie pour s'imposer et empocher les 2 points promis aux vainqueurs, 4-5 à 62’04.

M. Richier Meudon tranche en prolongation !

Victoire des Comètes de Meudon dans une partie au scénario renversant 5 buts à 4 après prolongation. Une rencontre intense et arrachée entre deux prétendants aux play-offs. Une décision arbitrale discutable en milieu de match et une très belle gestion en fin de deuxième période de la troupe visiteuse permet aux meudonnais de glaner 2 points très précieux aux vues du scénario traversé ce samedi. Une rencontre offensive et agréable qui ne contentera probablement pas les locaux, qui comme la semaine passée, éprouveront à coup sûr des regrets, après avoir très bien entamé leur rencontre. Mont-Blanc se rendra à Epinal cette semaine dans le cadre de la 17ème journée de D1. Meudon accueillera Tours ! © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo