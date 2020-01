Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 4 - 3 (2-2 0-0 2-1) Le 04/01/2020 Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] Un grand bol d’air pour Mont-Blanc En délicatesse après plusieurs revers consécutifs, Mont-Blanc accueillait les Bisons de Neuilly sur Marne pour leur reprise en championnat, sur la glace de Saint-Gervais. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : P. Rouinssard & M. Richier le 05/01/2020 à 12:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



A cette occasion était organisé le lancer de peluche au profit de l’association « Main dans la Main 74 » venant en aide, entre autre, aux familles monoparentales. Au premier but des Yétis, une pluie de peluches allait parsemer le glaçon saint-gervolain, et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps.



Débuts animés



Les Yétis démarrent fort dans cette partie et prennent le contrôle des opérations. Le palet navigue à l’offensive et Sopko est déjà sollicité par Bicha et ses compères. Le Mont-Blanc est appliqué et se présente à 2 contre 1. Vepsalainen décale parfaitement Roberts, qui d’une reprise puissante en première intention, venait tromper le portier nocéen déclenchant une pluie de peluche, 1-0 à 1’26. Les Bisons se remettent en ordre de marche et prennent à leur tour possession du territoire montblanais. Mont-Blanc souffre et se met à la faute. Bicha écope de 2’ + 2’ + 10’ sur une vilaine charge dans l’arrondi. Le HCNM 93 profite alors d’une supériorité numérique pour revenir dans le match. Servi parfaitement par Saliji, Auvitu ramenait les siens, 1-1 à 8’52 [5-4]. P. Rouinssard Roberts expédie un one timer dans le filet de Sopko Sur la deuxième supériorité, le box play Yétis se met en évidence. La jeunesse locale travaille le pressing en échec avant, Chatellard et Guer pressent une sortie de zone, le second récupère le puck de la crosse de Mc Sween, se replace dans l’enclave et trouve l’ouverture face à Sopko, 2-1 à 10’24 [4-5]. La partie est agréable et disputée entre deux formations qui se projettent. Neuilly profite d’un powerplay discutable pour une mise en échec d’Arès à la ligne bleue. Sanction immédiate, les Bisons saisissent l’opportunité dans la minute qui suit. Vrielynck vient pousser un palet ralentit par Goy sur un tir de Janneteau, 2-2 à 14’05 [5-4]. Un nouvel avantage numérique est offert aux blancs. Le puck circule bien et les situations dangereuses s’annoncent pour des nocéens tranchants. Goy veille et permet aux siens de maintenir l’égalité jusqu’en fin de période.



Pas de buts, mais de la tension



Le début de deuxième est engagé. Les deux formations se livrent un beau combat, se projetant et obtenant de bonnes chances de prendre le lead. Neuilly est le plus dangereux et il faut des parades décisives de Goy pour éviter aux visiteurs de prendre l’avantage, à l’image d’un arrêt sur sa ligne du cerbère sur Bushbacher esseulé côté droit. Mont-Blanc se créé à son tour une supériorité numérique, mais la défense francilienne tient bon, malgré une occasion des plus chaudes de Roberts face à Sopko. Sur le retour à 5, Neuilly retrouve de sa superbe et exploite un contre. Janneteau profite d’une situation de 2 contre 2, mais Goy bloque le lancer du bouclier et répond à son homologue de l’autre bord dans un joli mano à mano à distance entre les deux portiers. M. Richier Guer, précieux face aux Bisons Le tiers est enlevé, mais aucune des deux formations ne se détache. Les Yétis obtiennent un nouveau jeu de puissance en fin de tiers. Sur la fin de powerplay, les esprits s’échauffent devant le banc des Yétis. Dubé et Chauvière s’écharpent et filent au banc pour 2’ + 2’ + 10’, accompagné de Mc Sween, qui venait de se voir appeler une pénalité à son encontre. La défense nocéenne résistait parfaitement aux premiers assauts montagnards et les deux équipes se séparaient sur ce score nul de 2 buts partout après quarante minutes, laissant intact le suspens.



Mont-Blanc au finish



Le début de troisième offre aux locaux l’occasion de reprendre les devants dans cette rencontre, bénéficiant du jeu de puissance offert par Mc Sween en fin de 2ème. Le powerplay est fructifié par Arnaud Lazzaroni, qui envoyait un slap précis en lucarne, servi par Aimonetto, 3-2 à 41’56 [5-4]. M. Richier Goy et Guillemain tout sourire après la rencontre Mont-Blanc profite de l’occasion et se projette vers l’avant, tentant de rapidement breaker dans une rencontre intense et à couteaux tirés entre les deux équipes. Si les Yétis tentent, Neuilly n’est pas en reste et les offensifs frappés du Bison poussent fort aux abords du but de Goy, qui demeurait décisif. Alors que Mont-Blanc jouait un hockey offensif et léché, Guillemain abandonnait un puck plein axe devant le but. Saliji ne laissait pas passer l’occasion et ramenait les hommes de Spinozzi et Dusseau dans la course, 3-3 à 48’22. Coup dur pour les locaux, mais un but qui vient ajouter une once de suspens à une rencontre qui n’en manquait pas. En powerplay, Bicha expédiait le disque au fond des filets sur un tir en première intention, 4-3 à 51’07 [5-4]. Les Yétis reprennent le momentum dans une rencontre jouée à bout de souffle et passent proche de breaker sur une situation de supériorité numérique dans le moneytime. Léger, puis Aimonetto voient leurs lancers passer dans le dos du gardien et prendre la parallèle de la ligne de but sans y entrer. La fin de rencontre est disputée, mais Mont-Blanc tient face à des nocéens toujours très menaçants.



Victoire des Yétis 4 buts à 3 face aux Bisons de Neuilly sur Marne. Dans un duel disputé, Mont-Blanc prend sa revanche sur un match aller au scénario bien différent, en grande partie dû à plusieurs absences. Oublié le naufrage, les hommes de Guimard ont travaillé fort et offert toute une rencontre face à une belle équipe nocéenne, physique et entreprenante. Une rencontre agréable et ouverte entre deux formations prônant le jeu offensif, qui a pu régaler les 800 supporters présents dans l’antre de la patinoire municipale de Saint-Gervais. Un succès important pour la troupe de Julien Guimard et un véritable bol d’air après 3 défaites consécutives, dont 2 dans le temps réglementaire. Lors de la prochaine journée, les Yétis accueilleront Marseille dans un duel primordial dans l’optique de la qualification en play-offs. De son côté, les Bisons nocéens se déplaceront du côté de Tours pour y affronter les Remparts ! Une belle soirée, au profit de l’association « Main dans la Main 74 » !

