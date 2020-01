Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Montpellier vs Strasbourg 3 - 5 (1-0 0-3 2-2) Le 04/01/2020 Patinoire Végapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Strasbourg ] Division 1 - J16 : Montpellier - Strasbourg Match à enjeu en bas de classement ce soir à Végapolis, entre les Vipers de Montpellier et l’Etoile Noire de Strasbourg. Deux équipes qui pourraient se rencontrer à nouveau en fin de saison, durant les playdown. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 08/01/2020 à 13:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Furet assisté de MM. Salicio et Fontaine Buts :

Montpellier : 13.23 Hugo Montagut (ass Martin Vojsovic et Michal Korenko) ; 53.02 Henri Fomin (ass Michal Korenko) ; 54.03 Vladimir Kubus

Strasbourg : ; 21.58 Alejandro Burgos Ramirez (ass Radovan Cutt et Jan Pardavy) ; 23.10 Sébastien Trudeau (ass Michal Duras et René Jarolin) ; 25.28 Louis Olive (ass Alejandro Burgos Ramirez et Lucas Senechal) ; 43.58 Sébastien Trudeau (ass Michal Duras et Tanner Shaw) ; 51.15 René Jarolin (ass Louis Olive et Tanner Shaw) Pénalités 28 minutes dont 10 à Martinec contre Montpellier 34 minutes dont 10 à Cutt et Pizzo contre Strasbourg La première pénalité du match tombe très tôt, après seulement 35 secondes de jeu, à l’encontre des visiteurs, avant que les Vipers soient à leur tour sanctionnés quelques minutes plus tard. Mais aucune des deux équipes ne parvient à tirer profit de ce début de match haché. Au fil des minutes, le rythme du match s’accélère, le jeu allant très rapidement d’un but à l’autre.



Et ce sont les Montpelliérains qui vont frapper les premiers lorsque Alexandre Vigor prend la défense alsacienne de vitesse et parvient à glisser le palet au fond des filets après s’y être repris à deux fois (1 - 0 à 13’23, assist de Michal Korenko). Plus rien ne sera marqué par la suite, malgré une légère domination de l’Etoile Noire.



Fin du 1er tiers : Montpellier 1 - 0 Strasbourg



Dès la reprise du second tiers, Les Vipers, tout de suite en difficulté, se mettent à la faute. Cette fois-ci, les Strasbourgeois en profitent pour recoller au score : alors qu’on pensait que Tadeas Dvorak s’était saisi du palet sur un lancer, celui-ci est récupéré par Alejandro Burgos Ramires qui le glisse au fond des filets (1 - 1 à 21’58, assists de Radovan Cutt et Jan Pardavy).



En l’espace de quelques minutes, les jaunes et noirs font ensuite le break en scorant à deux reprises tout d’abord par Sébastien Trudeau qui parvient à faire le tour de la cage et trouver une ouverture (1 - 2 à 23’10, assist de Michal Duras et Rene Jarolin), puis par Louis Olive à peine deux minutes plus tard (1 - 3 à 25’28, (Alejandro Burgos Ramires, Lucas Senechal). Les Vipers sont sonnés et ont beaucoup de mal à poser leur jeu, s’exposant parfois à des situations de contre dangereuses pour les visiteurs.



Fin du 2ème tiers : Montpellier 1 - 3 Strasbourg



Malgré plusieurs supériorités numériques en fin de seconde période et en début de troisième, les Héraultais ne parviennent pas à revenir au score. Pire, ce sont eux qui, à leur tour, se mettent à nouveau à la faute et vont donner aux Strasbourgeois, plus tranchants offensivement, de nouvelles munitions pour aggraver le score. Ces derniers ne loupent pas le coche et trouvent le chemin des filets par deux fois : tout d’abord par Sébastien Trudeau (1 - 4 à 43’58, assist de Michal Duras et Tanner Shaw), puis par Rene Jarolin (1 - 5 à 51’15, assist de Louis Olive et Tanner Shaw).



Le match est alors plié, mais les Vipers vont alors avoir un sursaut d’orgueil. Pourtant en infériorité numérique, ils vont inscrire deux buts en l’espace d’une minute : le premier par Henri Fomin sur un joli tir sous la barre transversale (2 - 5 à 13’02, assist de Michal Korenko), le second par le capitaine Vladimir Kubus qui remporte son duel avec le portier adverse après avoir récupéré le palet au centre de la glace (3 - 5 à 54’03). Ces deux buts réveillent le public de Végapolis qui commence désormais à croire à un exploit. Mais malgré une forte pression sur le but adverse, puis la sortie du gardien en toute fin de rencontre, cette réaction trop tardive des Vipers ne leur permettra pas de revenir au score.



Fin du match : Montpellier 3 - 5 Strasbourg



Grosse déception donc pour Montpellier qui commencent l’année par une défaite face à un concurrent direct pour le maintien. Les Héraultais qui auront fort à faire lors du prochain match avec un déplacement chez le leader Cergy-Pontoise, avant de recevoir Mont-Blanc le 18 janvier. Les Alsaciens, quant à eux, disposent désormais d’une avance de 5 points sur leurs adversaires du soir, avant de recevoir la lanterne rouge Clermont-Ferrand samedi à l’Iceberg.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







