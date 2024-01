Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Morzine-Avoriaz vs Chambéry 0 - 3 (0-1 0-1 0-1) Le 13/01/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Chambéry ] Dix de chute... Les Pingouins ont, ce soir, vécu une 10èm défaite consécutive. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 14/01/2024 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1242 spectateurs Arbitres : M. Icard, assisté de Mme Torrribio-Rousselin et M. Bergamelli Buts :

Morzine-Avoriaz :

Chambéry : 11:34 Zackary Daneau (ass Henry McKinney et Brad Belisle) ; 26:37 Hugo Nogaretto* (ass Zackary Daneau et Joran Reynaud) ; 49:15 Zackary Daneau (ass Henry McKinney et Justus Mikkonen) Pénalités 6' contre Morzine-Avoriaz 12' contre Chambéry



Comme le célèbre jeu de société, les Morzinois ont chuté une dixième fois consécutive, après cette défaite contre le voisin savoyard.

Dans ce match, c'est le chambérien et ex-grenoblois Zachary Daneau qui a survolé la rencontre et reussi à faire gagner les siens en étant impliqué sur les trois buts savoyard de la soirée.

Yoann Coppel Daneau célèbre

Les hommes de Mortas et Jestin s'enfoncent donc un peu plus dans les entrailles de la D1, ne parvenant pas à trouver les solutions pour se sortir de ce mauvais pas.

Yoann Coppel

Les problèmes n'arrivent jamais seuls puisque les Pingouins sont actuellement décimés par les bléssures de leurs joueurs cadres : Mark Shroyer et Blake Luscombe ne reviendront pas au jeu cette saison alors que Ben' Eyre est également bléssé pour une longue durée.

Les débuts timides de la nouvelle recrue import offensive Feliks Morozov n'auronr pas aider des Hauts-Savoyards restés muets offensivement dans ce derby.

Yoann Coppel La nouvelle recrue offensive Morozov

Les Pingouins vont désormais devoir trouver la bonne recette pour sortir de cette spirale négative et retrouver de la confiance avant un long et difficile déplacement chez les Albatros de Brest cette semaine.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







