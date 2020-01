Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 16ème journée : Nantes vs Tours 4 - 5 (1-2 2-1 1-1 0-1) Après prolongation Le 04/01/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Tours ] Nantes rechute à domicile Si Nantes a retrouvé des couleurs après la victoire à Mont-Blanc (4-0) c’est désormais une course à la remontée au classement qui s’annonce en ce début d’Année pour les joueurs de Martin Lacroix. Les Corsaires reçoivent les Remparts de Tours un adversaire de taille qui reste à porter des Nantais, mais pour cela il faut confirmer par une victoire au Petit-Port. L’équipe Tourangelle se déplace sans complexe avec l’objectif de recoller au Top 4. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 08/01/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Metais et Leonard Buts :

Nantes : ; 14.20 Frédéric Bergeron (ass Matej Hamrak et Alexandre Perron-Fontaine) ; 21.38 Matej Hamrak (ass Frédéric Bergeron et Patrik Prokop) ; 37.37 Frédéric Bergeron (ass Matej Hamrak) ; 46.49 Adrien Sebag (ass Matthew Brenton et Ondrej Martinka)

Tours : 03.41 Peter Bourgaut (ass Mattias Huguet et Maxime Ritz) ; 09.25 Mattias Huguet (ass Alexis Crosnier) ; 36.23 Mathieu Tremblay (ass Roberts Jekimovs et Louis-Philippe Denis) ; 55.23 Alex Pisarik (ass Mathieu Tremblay et Jonathan Joannette) ; 62.28 Marc-Eric Bourque (ass Mathieu Tremblay et Jonathan Joannette) Pénalités 8 minutes contre Nantes 10 minutes contre Tours



Guillaume François



Le coup d’envoi est lancé et remporté par le Nantais Sebag s’opposant au Capitaine Tourangeau Bourgault. Le premier lancé est envoyé par l’attaquant des Corsaires Hamrak. Le ton est donné, mais Tours réplique dans la foulée par l’intermédiaire de Joanette, les Remparts parviennent à conserver le palet pour porter à nouveau le danger dans la zone Nantaise. Rusicka prend sa chance d’un tir capté par Sedlacek. Bourgault prend rapidement le dessus face aux Corsaires, puis à 3’41 l’attaquant Remparts ouvre la marque, assisté par Ritz et Gibert. (0-1)

Les Nantais sont cueillis à froid, et tentent de repartir à l’assaut de la cage gardée par Garnier, Dunn prend sa chance mais ne parvient pas à trouver l’ouverture, et ce sont les Tourangeaux qui reprennent la possession du palet, les tirs de puissances sont envoyés sur le portier Nantais par le défenseur Pisarik mettant en alerte le camp des Corsaires. A 8’54 l’attaquant de Tours Joanette est sanctionné pour une obstruction sur le gardien local, laissant place au jeu de supériorité Nantais. Hamrak s’impose face à Crosnier, mais les Corsaires mettent du temps à s’installer dans la zone adverse, la contre-attaque est lancée à 9’25 la nouvelle recrue Gibert prend de vitesse la défense et double la mise en ne laissant aucune chance à Sedlacek, assisté par Crosnier. (0-2)

Les Corsaires sont secoués et réagissent pour tenter de stopper l’hémorragie en occupant la zone Tourangelle, ainsi qu’en récupérant chaque palet dans en zone neutre l’offensive se déploie avec Lanvers puis Brenton trouvant Garnier sur leur trajectoire. Hamrak parvient à se défaire de Bourgault, laissant Bergeron en position de shoot, puis Perron-Fontaine vient ajouter sa touche sans trouver la moindre ouverture. Les Remparts se désorganisent petit à petit face à une équipe Nantaise qui accélère et tente de faire le forcing, mais à 13’34 c’st un surnombre qui est signalé par le corps arbitral contre l’équipe Tourangelle. Une nouvelle supériorité numérique s’offre aux Nantais, qui cette fois restent vigilants, Logan lance un premier tir sur la cage, puis sur un nouvel engagement remporté par Hamrak, le Slovaque récupère le palet à 14’20 d’une puissante frappe l’envoi au fond des filets de Garnier, réduisant ainsi la marque assisté par Bergeron et Perron-Fontaine. (1-2)

Les Nantais ne baissent pas d’intensité et Gonçalves est sur tous les fronts, la seule échappée Tourangelle est prise par Bourgault finissant son action par un shoot capté par Sedlacek. A 15’01 une première pénalité est appelée pour le camp Nantais à l’encontre de Martinka pour faire trébucher. Le powerplay Remparts est en place avec Joanette à la baguette et Obuch pour les tirs de la bleue. Les Nantais tuent parfaitement la pénalité et reprennent les assauts avec Dunn puis Lanvers mais cela ne suffit pas pour revenir à égalité avant la pause.



Guillaume François



Les Nantais prennent rapidement le dessus pour la reprise du second acte, avec Dunn qui lance coup sur coup deux tirs arrêtés par Garnier puis Prokop vient aussi mettre la pression sur la zone de Tours. A 21’38 Hamrak remet le couvert en doublant la mise d’un tir trompeur qui surprend le portier Tourangeau, assisté par Bergeron et Prokop. (2-2)

Les Nantais dominent le jeu en poursuivant les assauts, avec Brenton qui prend de vitesse la défense adverse mais son tir est stoppé par Garnier. A 22’41 Gonçalves est pénalisé pour un retard de jeu, laissant ainsi son équipe en infériorité pour 2 minutes. Ce qui permet aux Remparts de se donner un peu d’air en supériorité et tentent de reprendre l’avantage Joanette et Obuch voient leurs tirs bien captés par Sedlacek, Garrido et Ritz viennent à leur tour tenter de forcer le verrou en vain. A 26’10 un nouveau retard de jeu est sifflé cette fois c’est le joueur des Remparts Rusicka qui s’y colle. Le powerplay Nantais s’installe difficilement sur la zone de Tours, Damy tente sa chance, mais joueurs Tourangeaux portent le danger en infériorité avec Pisarik et Crosnier. L’attaque locale revient aux affaires avec Logan Lanvers et Custosse mettent le feu sur Garnier qui reste imperturbable, les Nantais réussissent à imposer leur jeu face à une équipe de Tours baisse de rythme Martinka et Logan en profitent mais pas suffisamment pour prendre l’avantage. A 34’07 le virevoltant attaquant nantais Gonçalves est pénalisé pour retenir la crosse adverse. Le jeu de supériorité de Tours est mieux construit et Mugnier parvient à prendre sa chance suivie par Rusicka, à 36’23 Tremblay n’attend pas le retour du 5e Corsaire qui revient à toute vitesse sur la glace qu’il redonne l’avantage aux siens, assisté par Jekimovs et Philippe-Denis. (2-3)

Nantes repart à la charge avec Logan qui met toute sa vitesse au profit de son équipe, mais ne parvient pas à tromper Garnier une fois de plus le portier s’interpose en dernier rempart. Hamrak remporte le face-off sur Risucka et remet le feu dans la défense adverse, Bergeron récupère un lancer de Hamrak et crucifie Garnier à 37’37 remettant ainsi les pendules à l’heure. (3-3)

Les Corsaires n’en reste pas là et tentent clairement de vouloir prendre l’avantage avant la pause avec Gonçalves et Prokop qui ne laissent aucun palet à l’adversaire du soir. La tension monte entre les deux camps à 39’22 c’est le capitaine Bourgault qui est pénalisé pour Dureté Excessive, ainsi que dans la foulée à 39’54 le Nantais Logan est lui aussi envoyé sur le banc des pénalités pour une charge avec la crosse, accompagné par le Tourangeau Durand pour retenir. Les deux équipes se quittent sur ce score de parité à la fin du deuxième vingt.



Guillaume François



La reprise est rapidement effectuée par Hamrak, le Nantais tente de montrer la voie à ses co-équipiers pour tenter de prendre l’avantage, mais c’est sans compter sur le solide attaquant Tchèque des Remparts Rusicka qui s’impose à deux reprises face à Gonçalves donnant l’occasion à Bourgault de lancer un tir à la cage. Les Corsaires reviennent à la charge avec Sebag et Gonçalves puis Perron-Fontaine apporte son aide en prenant un shoot éloigné. Bien que les Remparts se livrent dans la bataille avec Joanette, Jekimovs et Philippe-Denis cela ne suffit pas pour stopper l’assaut Nantais à 46’49 Gonçalves prend de vitesse la défense et inscrit le 4e but Nantais assisté par Sebag et Martinka. (4-3)

Bergeron puis Lanvers tentent d’enfoncer le clou pour se mettre à l’abri d’un retour Tourangeau. Pisarik et Mugnier mettent plusieurs minutes à trouver des positions de tirs mais celles-ci sont trop prévisibles pour Sedlacek qui intervient sans difficulté. L’équipe Tourangelle n’a pourtant pas dit son dernier mot, son défenseur de poche Bourque monte à la cage pour essayer de tromper le portier Nantais, les attaquants Remparts rodent à 55’23 Pisarik d’un tir en force égalise, assisté de Tremblay et Joanette. (4-4)

Tout est à refaire pour les Nantais qui n’ont qu’une obsession, celle de reprendre l’avantage Logan et Gonçalves mettent leur vitesse à exécution, les tirs sont nettement stoppés par Garnier. Tours aussi tente de prendre l’avantage dans les ultimes minutes qui restent à jouer, Durand puis Joanette sur le buzzer ne parviennent pas à trouver l’ouverture. Les deux équipes doivent en finir en Prolongation.



L’extra time est rapidement joué, avec Hamrak qui s’impose face à Bourgault, les Nantais se trouvent rapidement dans la zone tourangelle, face au replis des Remparts il n’est pas simple pour ajuster un tir, Gonçalves parvient à mettre de la vitesse mais l’attaquant Corsaires voit son tir repoussé par Garnier, la contre-offensive est rapidement menée à 62’28 Bourque ne laisse aucune chance à Sedlacek en inscrivant le but de la victoire, assisté par Tremblay et Joanette, (4-5) Offrant une victoire précieuse aux Remparts de Tours à la plus grande joie des supporters Tourangeaux qui ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe.



Guillaume François



Meilleurs Joueurs du Match :

Frederic BERGERON #91 Corsaires de Nantes

Gauthier GIBERT #65 Remparts de Tours

