2693 spectateurs Arbitres : M. Peyre assisté de MM. Chouleur et Thorrignac Buts :

Cergy-Pontoise : ; 12.22 Max Kalter (ass Kévin Da Costa et Pierre-Charles Hordelalay) ; 15.34 Pierre-Charles Hordelalay (ass Toni Kluuskeri et Antonin Marcelle) ; 15.49 Pierre-Charles Hordelalay (ass Max Kalter et Kévin Da Costa) ; 18.53 Philippe Bureau Blais (ass Max Kalter et Kévin Da Costa) ; 20.52 Max Kalter (ass Liam Kerins) ; 32.55 Danny Smith (ass Philippe Bureau Blais et Alexandre Lubin) ; 48.46 Derek Perl (ass Max Kalter et Pierre-Charles Hordelalay) ; 53.20 Austin Vieth (ass Bastien Lardière et Liam Kerins)

Montpellier : 06.19 Vladislav Lomakin (ass Yuri Lomakin) ; 10.21 Elie Raibon (ass Vladimir Kubus et Peter Travnicek) ; 49.38 Hugo Montagut Pénalités 0 minute contre Cergy-Pontoise 4 minutes dont 2 minutes à Peter Travnicek (26.44) et 2 minutes à Yuri Lomakin (55.13) contre Montpellier C’est dans une Aren Ice une nouvelle fois bien remplie (2693 spectateurs) que les Jokers reçoivent l’équipe des Vipers. Bien que d’apparence déséquilibrée, cette confrontation entre le leader et le 13ème au classement de la division peut se révéler un match piège pour les Cergypontains car les Montpelliérains, en quête de points pour éviter la poule de maintien, sont bien décidés à surprendre leurs hôtes. Les Héraultais alignent donc pour la quatrième fois de la saison leurs deux récentes recrues Russes, Vladislav et Yuri Lomakin. De leur côté, les Cergypontains, privés de Kévin Lorcher, peuvent compter sur le retour de leur capitaine Kévin Da Costa.



L’entame de match des Jokers n’est pas à la hauteur de leur niveau de jeu habituel. Les Cergypontains ne parviennent pas à prendre le score ni même à mettre en place le jeu rapide et de pression qui les caractérise si souvent cette saison et leur permet de mettre les adversaires sous l’éteignoir. Les bonnes intentions sont pourtant là mais, après 6 minutes de jeu, malgré 6 lancers au but contre un seul pour leurs challengers, le score demeure nul et vierge. Dans ces conditions, les Montpelliérains prompts à habilement se projeter en contre-attaque ne tardent pas à trouver la faille et à scorer les premiers. Sur une attaque rapide, lancé en profondeur, Yuri Lomakin, contre la bande, sort vainqueur de son duel avec la défense de Cergy Pontoise et, de derrière la ligne de but, parvient à remettre le palet vers Vladislav Lomakin, idéalement placé, qui ne laisse pas passer sa chance face à Lino Chimienti (6.19).



Bien que menés au score, pendant les minutes suivantes les Jokers poursuivent sur le même rythme et dans les mêmes dispositions. Au cours de cette période, ils réalisent 3 nouveaux lancers au but infructueux et en concèdent un seul aux Vipers. Les visiteurs démontrent alors leur redoutable efficacité et doublent la mise lors d’une attaque qui déborde la défense des Jokers quand Peter Travnicek et Vladimir Kubus partent sur l’aile. Ce dernier élimine son vis-à-vis et parvient à centrer pour Elie Raibon qui, en bonne position, trompe le gardien Cergypontain (10.21). Stupeur à l’Aren Ice, à la moitié du premier tiers les Vipers forts de ces 2 buts ont déjà un mini break d’avance.



C’est à ce moment-là qu’intervient le tournant du match. Les Jokers décident de se remobiliser et commencent à accélérer le jeu. La ligne offensive composée de Max Kalter, Pierre Charles Hordelalay et Kévin Da Costa sonne l’heure de la rébellion. A l’instar du premier du but des visiteurs, sur une attaque rapide en profondeur où les trois protagonistes partent à l’assaut du but adverse, Pierre-Charles Hordelalay récupère le palet derrière la cage et le glisse contre la bande à son capitaine. Ce dernier gagne son duel face à Baptiste Bruyas, le défenseur Montpelliérain, et parvient à trouver Max Kalter démarqué au centre qui trompe le gardien de but des Vipers, Tadeas Dvorak (12.22). L’Aren Ice qui retenait son souffle a retrouvé son équipe et exulte enfin.



Près de 3 minutes plus tard, c’est Antonin Marcelle qui permet à Tony Kluuskeri de lancer Pierre-Charles Hordelalay. Celui-ci transperce les lignes Héraultaises et part au but dans la profondeur au coude à coude avec Raphael Odorico. Après s’être débarrassé du dernier défenseur, il prend le dessus sur le gardien adverse dans un ultime drible (15.34). Les Jokers ont refait leur retard et semblent bien déterminés à ne pas en rester là.



Moins d’une minute après l’attaquant des Jokers récidive. Sur une remise en jeu gagnée dans la zone de défense des Vipers par Max Kalter avec l’appui de Kévin Da Costa, le palet revient à Pierre-Charles Hordelalay plein centre qui trompe à nouveau le gardien adverse (15.49). Les Jokers sont lancés et prennent enfin le score ainsi que le contrôle du match.



Ils continuent à dominer et à presser les Vipers. Lors d’une nouvelle phase offensive menée par Kevin Da Costa et Max Kalter, l’américain voit la défense Héraultaise lui fermer tous les angles de lancer au but et opte pour un retour en arrière. Après avoir tourné sur lui-même, il trouve par une passe diagonale ajustée entre les défenseurs adverses, Philippe Bureau-Blais qui s’est démarqué et qui reprend sans contrôle pour marquer en angle fermé (18.53). Le match tourne vraiment en faveur des Jokers qui regagnent le vestiaire avec un avantage de 2 buts après avoir été menés 0-2 d’emblée. Ce premier tiers spectaculaire, riche en émotions et remporté par les Jokers ravi leurs supporters.



Le second tiers repart tambour battant pour les locaux. Dès leur première attaque les Jokers inscrivent un nouveau but par l’intermédiaire de Max Kalter. Sur une phase de pressing sur la défense Montpelliéraine, les Cergypontains récupèrent de palet et l’attaquant marque avec l’aide Liam Kerins un but de renard. Il contourne la cage par l’arrière et parvient, du bout de la palette, à glisser le puck au ras du montant avant que le gardien n’ait pu complétement refermer l’angle (20.52).



Les locaux ont la main mise sur le match et asphyxient leurs visiteurs qui sont sanctionnés à la 26ème minute suite à l’obstruction de Peter Travnicek sur Arthur Montenoise. Ce dernier sort sur blessure (grosse béquille) pour le reste du tiers temps. Bien que dominateurs les Jokers ne parviennent pas à marquer durant cette première supériorité numérique. Il faudra attendre quasiment la 33ème minute de jeu pour voir un nouveau but des Jokers signé à bout portant par Danny Smith assisté de Philippe Bureau-Blais et Alexandre Lubin (32.55). Les Vipers, vaillants et combatifs, sont à la peine. Les rares lancers au but qu’ils tentent ne sont pas cadrés ou sont parfaitement stoppés par un Lino Chimienti vigilant. La fin du second tiers arrive à point nommé pour les visiteurs.



Bien que les Vipers regagnent la glace sans baisser les bras et redressent quelque peu la tête, le troisième tiers reste dominé par les Jokers. Après Philippe Bureau-Blais au premier tiers, c’est au tour de Derek Perl, un autre défenseur Cergypontain, de participer au festival offensif de son équipe et de venir alourdir la marque assisté de Max Kalter et Pierre-Charles Hordelalay.



Avec un score largement favorable aux Jokers (7-2) la fin de match semble devenir un long chemin de croix pour les Vipers mais c’est sans compter sur leur abnégation et leur combativité. Moins d’une minute après le but des Jokers ils réduisent l’écart sur une action de jeu où les Cergypontains contrôlent le palet. Arthur Montenoise, de retour sur la glace à l’occasion du dernier tiers, se retrouve sous la pression d’Hugo Montagut qui pousse le défenseur à la faute sur sa passe de dégagement qui voit le palet contré terminer sa course dans son propre but (49.38).



Même s’il ne porte pas à conséquence, les Jokers ne veulent pas finir la rencontre sur ce but et finissent par en marquer un dernier, à bout portant, par l’intermédiaire d’Austin Vieth assisté de Bastien Lardiere et Liam Kerins lors d’une action collective au cœur de la défense adverse (53.20).



Les Vipers ne déméritent pas et se créent encore quelques occasions, toutes stoppées par le gardien Cergypontain, avant d’être pénalisés pour la seconde fois de la partie suite à une faute de Yuri Lomakin (55.13). Ils parviennent néanmoins à tuer la pénalité face à des Jokers qui semblent plus dans la gestion en cette fin de partie.

Le match s’achève sur un score final sans appel (8-3) et au bout du compte logique. Hormis les 10 premières minutes qui auraient pu faire basculer la rencontre, à partir du moment où les Cergypontains se sont mis à jouer comme ils savent le faire, ils se sont rapidement mis hors de portée des valeureux Vipers.



Les grandes satisfactions collectives de la soirée pour les Jokers sont le confortement de leur place de leader et la réalisation d’un match sans la moindre mise au banc des pénalités.

A titre plus individuel, les meilleurs pointeurs locaux mais aussi de la division, Max Kalter et Pierre-Charles Hordelalay, très en verve ce soir, peuvent être satisfaits avec respectivement 5 et 4 points ajoutés à leur compteur.

A noter qu’à l’issue de cette belle soirée de hockey, les joueurs locaux ont dédicacé et remis en mains propres à leurs heureux nouveaux propriétaires, les maillots spéciaux de noël qui avaient été mis aux enchères par le club.



Le championnat reprenant vite ses droits, la récupération devra être le maitre mot pour les Jokers qui rejouent dès mardi, à domicile, un match avancé de la 19ème journée contre les Corsaires de Nantes.



Note de la rédaction : Nous sommes heureux de vous proposer le premier article de Laurent qui vient de nous rejoindre et renforcer notre équipe à Cergy Pontoise.



