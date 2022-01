Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 17ème journée : Cholet vs Strasbourg 4 - 3 (1-0 3-0 0-3) Le 22/01/2022 Cholet Glisséo [ Cholet ] [ Strasbourg ] Une de plus pour Cholet Lors de la 14ème journée du championnat de France de hockey sur glace Division 1, malgré un léger doute les Dogs de Cholet accrochent une étoile de plus à leur palmarès de victoires. En effet au terme d'une partie très combative avec une certaine domination au premier et deuxième tiers puis un relâchement certain au troisième, Cholet a eu raison de l’Etoile Noire de Strasbourg en s’imposant au final 4 à 3. Cholet Glisséo, Hockey Hebdo Ludivine Hervet-Cabot le 24/01/2022 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



910 spectateurs Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Fauvel et Tronet Buts :

Cholet : 15:23 Axel Tarabusi* (ass Baptiste Couturier* et Marc Beckstead) ; 29:33 Jeoffrey Couvat ; 32:46 Jeremiah Luedtke (ass Gage Torrel) ; 36:14 Axel Tarabusi* (ass Baptiste Couturier* et Marc Beckstead)

Strasbourg : ; 40:38 Louis Olive (ass Mathieu Desautels et Michal Duras) ; 46:13 Sébastien Trudeau ; 55:17 Sébastien Trudeau (ass Mathieu Desautels) Pénalités 26 minutes dont 10 à Luedtke contre Cholet 8 minutes contre Strasbourg



Credit Photo Maxime Bellanger



1ère période :

Le match débute tambour battant entre les Dogs, leaders du championnat, et l’Etoile Noire de Strasbourg souhaitant profiter de ce match afin de remonter dans le classement.



L’arbitre relève une charge incorrecte contre Matthew Sozanski (n° 59) dès 1’33. Ses joueurs ayant le contrôle du palet, Julien Pihant sort le gardien dans le but d’ouvrir le score. Les Choletais ne parviendront toutefois pas à concrétiser leurs tentatives.



Tomas Hiadlovsky stoppe tout essai des Dogs. Les joueurs strasbourgeois dominent le jeu. C’est néanmoins Axel Tarabusi (n° 8) qui inscrit le premier but à 15’23 assisté de Baptiste Couturier (n° 50) et de Marc Beckstead (n° 15).



Cette première période prend fin sur une pénalité prononcée à l’encontre de Louis Seignez à 20’00.



Credit Photo Caro Thiebault

2ème période :

Les Dogs reviennent sur la glace en infériorité numérique et accusent une nouvelle pénalité à 22’10 contre Ville Vepsalainen (n° 23). Michael Luba ne cesse de montrer son talent et réalise un triple arrêt aidé de la défense qui protège son gardien.



L’arbitre envoie en prison Jeremy Cote (n° 8) à 23’58 pour retard de jeu puis son coéquipier, Lélian VIX (n° 61), pour faire trébucher à 29’33.



Au même moment, Jeoffrey Couvat (n° 16) enfonce le clou en inscrivant un but dans la lucarne droite.

Lélian VIX (n° 61) est de nouveau envoyé en prison pour faire trébucher après avoir projeté au sol Jeremiah Luedtke à 31’47.



Les Dogs profitent de leur supériorité numérique pour envoyer une troisième fois le palet au fond de la cage de Tomas Hiadlovsky qui ne peut rien face au shoot de Jeremiah Luedtke (n° 94) à 32’46 assisté de Gage Torrel (n° 57).



Les joueurs de l’Etoile Noire font face à une autre infériorité numérique suite à une pénalité infligée à Charlie Roy (n° 51) à 34’26 pour retenir. Il n’en faut pas plus au trio Tarabusi - Couturier - Beckstead pour creuser l’écart à 36’14 en dominant de 4 buts les Strasbourgeois.



Axel Tarabusi est pénalisé pour un surnombre contestable (38’31), ce qui place les Dogs en infériorité numérique pour la fin de la période.



Les joueurs de Daniel Bourdages en profitent pour se rapprocher du but choletais. Michael Luba reste impénétrable.



Credit Photo Maxime Bellanger

3ème période :

Une fois encore, les Dogs reprennent la partie en infériorité numérique. Les joueurs de l’Etoile Noire en profitent pour inscrire leur premier but grâce à Louis Olive (n° 28) assisté de Matthieu Desautels (n° 16) et Michal Duras (n° 96) à 40’38.

Il ne faut que quelques minutes à Sébastien Trudeau (n° 58) pour réduire l’écart.



Les Choletais se voient infliger quatre pénalités en sept minutes et jouent donc à 4 contre 5. Leurs trop nombreuses erreurs et le powerplay donné à Strasbourg permettent à Sébastien Trudeau, assisté de Matthieu Desautels, de tromper la vigilance de Michael Luba une seconde fois à 55’17.



A moins de deux minutes de l’issue de la rencontre, Daniel Bourdages demande son temps mort suivi par Julien Pihant qui le demande à une minute de la fin du match.



Malgré cela, le score n’évoluera plus et les Dogs signeront leur douzième victoire consécutive.



Credit Photo Caro Thiebault



Sébastien Trudeau (n° 58) est désigné homme du match pour l’Etoile Noire.

