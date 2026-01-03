Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 17ème journée : Dunkerque vs Lyon 3 - 2 (1-0 1-1 1-1) Le 03/01/2026 Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque [ Dunkerque ] [ Lyon ] Dunkerque enchaîne une troisième victoire de suite Dans un match qui aura tenu ses promesses jusqu’au bout, Dunkerque confirme sa forme du moment en s’imposant 3-2 face à Lyon. Avec cette victoire, les Corsaires de Dunkerque débutent l’année 2026 de la meilleure des manières et enchaînent un troisième succès de rang. Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 06/01/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Peyre assistés de MM. Thibouville et Lefevre Buts :

Dunkerque : 11.21 Timon Davranche (ass Clément Thomas et Théo Lanvers) ; 24.18 Rayan Belharfi (ass Louis Olive et Théo Lanvers) ; 48.09 Jeremiah Luedtke (ass Lubomir Dinda et Romain Carpentier)

Lyon : ; 26.24 Lucas Chautant (ass Peter Valier) ; 59.17 Lucas Chautant (ass Peter Valier et Deni Elabiyev) Pénalités 12 minutes contre Dunkerque 16 minutes contre Lyon Une domination logiquement conclue pour Dunkerque



Les Corsaires savaient comment débuter l’année 2026 et se retrouvaient dès les premières secondes dans le camp lyonnais. Tout de suite, Henry Wilder comprenait qu’il allait avoir une soirée chargée avec le premier lancer de la rencontre par Clément Thomas après une récupération haute au bout de seulement 15 secondes de jeu.



Raphaël Vanbaelinghem

Rapidement les locaux imposaient leur jeu et dominaient ce premier tiers. Malgré une première supériorité numérique pour Dunkerque, le score restait vierge. Mais la seconde opportunité de power play, les Dunkerquois la saisissaient. Après un engagement offensif remporté par Timon Davranche, une frappe de Théo Lanvers rebondissait derrière la cage et revenait dans la crosse de Clément Thomas qui transmettait le palet devant le but lyonnais et Timon Davranche profitait d’une erreur d’un défenseur pour ouvrir le score (1-0, 11’21).



Toujours dominateurs le reste de la première période, les Corsaires se faisaient tout de même peur lors d’une frappe de Maxence Leroux qui terminait sa route sur la barre transversale de Michael Luba (14’). Les deux équipes rentraient finalement au vestiaire sur le score de 1-0 pour Dunkerque.



Des buts… puis des pénalités



Rapidement dès le début de la seconde période, Dunkerque poussé par son public toujours plein, faisait le break. Une confusion entre deux joueurs lyonnais, permettait aux jeunes Timothé Guillemot de récupérer un palet en milieu de glace. Ce dernier cité transmettait rapidement le puck à Rayan Belharfi qui servait Louis Olive en duel face au gardien lyonnais. Mais l’attaquant des Corsaires remettait le palet en retrait pour Rayan Belharfi qui n’avait plus qu’à conclure. Chose faite, Dunkerque prenait les devants (2-0, 24’18).



Raphaël Vanbaelinghem



Mais ce second but n’abattait pas les Lyonnais. Deux minutes plus tard, les visiteurs rappliquaient. Une bonne récupération en zone offensive de Peter Valier lui permettait de servir Lucas Chautant qui trompait le gardien dunkerquois (2-1, 26’24).

À la suite de ces deux buts consécutifs, les esprits s’échauffaient. Neuf pénalités de suite étaient distribuées aux deux équipes mais aucune d’elles ne parvenait à en profiter.



Un réveil tardif pour Lyon



Bien que la dernière prison de Slavomir Tomko pour dureté allait finalement punir son équipe. Les Corsaires de Dunkerque en profitaient par l’intermédiaire de Jeremiah Luedtke. Après une importante possession en zone offensive et de nombreux lancers contrés par les défenseurs lyonnais, l’attaquant américain, sur le côté gauche, trouvait un angle parfait en pleine lucarne opposée pour tromper le portier visiteur (3-1, 48’49).



Raphaël Vanbaelinghem



Durant les dix dernières minutes, Lyon poussait et sollicitait Michael Luba qui réalisait 35 arrêts dans cette rencontre. Et cette pression allait payer… mais peut-être trop tard. Souvent en difficulté en fin de match, Dunkerque concédait de nouveau un but dans la dernière minute. À 43 secondes du buzzer et à six sur la glace, Deni Elabiev transperçait la défense dunkerquoise d’une passe parfaite en direction de Peter Valier sur le côté de la cage qui libérait Lucas Chautant pour réduire le score (3-2, 59’17).



Les Lyonnais continuaient de pousser sortant de nouveau leur gardien, mais ce réveil en fin de rencontre ne suffisait pas pour accrocher les prolongations.



Avec cette troisième victoire de suite, les Corsaires se classent 8e avec 26 points à égalité avec Épinal. Quant au promu, il conserve sa place dans le top 10 avec 23 points.

À noter que Dunkerque a vu le départ de son meilleur buteur actuel (11 buts), Danick Bouchard pour raisons personnelles. Ce dernier a été remplacé de dernière minute par Matias Valtteri Sointu, qui a déjà fait son apparition face à Lyon.



Raphaël Vanbaelinghem



REACTIONS DE LUDOVIC DUCHESNE

Coach de Dunkerque











© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







