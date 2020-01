Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 17ème journée : Mont-Blanc vs Marseille 3 - 6 (2-0 -1-3 0-3) Le 11/01/2020 Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Marseille ] De renversants Spartiates ! Après une victoire convaincante face à Neuilly sur Marne, le HC Mont-Blanc accueillait Marseille dans une opposition du milieu de tableau de D1. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A.Juillet | Photos : M.Richier le 12/01/2020 à 11:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Marseille : Face à une formation phocéenne qui semble trouver son rythme de croisière, notamment grâce à l’arrivée de Sean McGovern au sein des lignes d’attaques, les joueurs des Bouches du Rhône sont toujours en course pour une qualification en play-offs. En face, la formation de Saint-Gervais – Megève, devait composer avec des absents importants, puisque Mikulas Bicha, qui a rechuté suite à une blessure au bas du corps manquait à l’appel. Léo Guillemain, malade, allait également rater cette opposition.



Débuts encourageants pour les Yétis



Mont-Blanc démarre par deux bonnes séquences. Roberts gratte la rondelle de la palette de Floodstrand et sert Vepsalainen qui se heurte à une belle parade de Virtanen, puis Chauvière se montre menaçant, lancé dans la profondeur par Coulon. Marseille n’est pas en reste et se créé une supériorité numérique tôt dans le match. Les montagnards reprennent de plus belle sur leur retour à 5 et obtiennent à leur tour un jeu de puissance. Richard Aimonetto, qui venait de gagner l’engagement, reprenait un rebond consécutif au lancer de Coulon, 1-0 à 6’55 [5-4]. M.Richier Mont-Blanc ouvre le score Les efforts sont remarqués de part et d’autres. Mont-Blanc procède comme souvent à domicile, par de l’attaque placée, tandis que les Spartiates profitaient de la vitesse de leurs individualités pour faire déjouer la défensive, à l’image d’un McGovern rapide et menaçant. Roberts s’essaye dans un premier temps, contré par la défensive marseillaise, puis Vepsalainen voit son tir bloqué fermement de la mitaine par Virtanen. Les locaux appuient et mettent à mal la défensive des blancs par des assauts rapides. Roberts, qui avait profité d’un palet non-dégagé par la défense près du but, poussait le disque au fond des filets, 2-0 à 18’37.



Les Spartiates en formation



L’entame de deuxième est à l’avantage des sudistes. Mont-Blanc est proche de profiter d’une mauvaise sortie du gardien visiteur, mais ce sont à l’inverse les hommes de Luc Tardif Jr qui réduiront l’écart. Sur une action à la 24ème minute, Floodstrand lance, son tir est dévié. Greiner tend la crosse et bat Goy, déséquilibré sur la séquence, 2-1 à 24’10. Les Phocéens sont galvanisés par cette réduction du score. Bénéficiant d’un powerplay, les Spartiates travaillent en zone offensive et parviennent à égaliser sur un tir de Floodstrand à la trajectoire étrange, qui surprenait tout son petit monde, y compris le portier Yéti, 2-2 à 28’15. Cette égalisation réveille les locaux, qui se remettent en selle et repassent devant grâce à un contre rapide. Chatellard, très en vue depuis l’entame, est trouvé côté gauche et distille une passe précise pour Chauvière, qui la coupait au second poteau, faisant trembler le filet, 3-2 à 28’48. M.Richier Chauvière tente de trouver la faille La tendance s’inverse à nouveau quelques minutes plus tard, malgré le sursaut notable côté local. Jensen déjoue Ripatti contre la bande et s’amène à 2 contre 1. Profitant de la présence d’un second attaquant au second poteau, l’ex-joueur des Ducs de Dijon profite du petit côté ouvert et fusille Victor Goy, 3-3 à 33’42. La fin de tiers est disputée et la tension commence à pointer le bout de son nez, à l’image d’une mise en échec reçue le long de la bande par Jérémy Arès sur laquelle le joueur risque de se voir signifier une fin de saison prématurée, puisque le premier diagnostic médical faisait été de ligaments touchés, voir rompus. Le joueur quittait d’ailleurs la patinoire à béquilles en fin de partie. Le suspense est à son comble dans cette partie.



Marseille soigne sa sortie



Comme lors du tiers précédent, Marseille frappe le premier dans cet acte 3. Les Spartiates appuient une offensive bien amenée, et Greiner profite d’un rebond et de sa position isolée pleine enclave pour battre Goy, 3-4 à 41’42. Sur ce but, Deshaies écope de 10 minutes de méconduite. Coulon se rend immédiatement auteur d’un faire-trébucher le long de la rampe et rejoint à son tour le banc de la prison. La domination et le jeu restent marseillais dans cette partie. Les joueurs de la Bonne-Mère ont plus d’impact physique et défendent avec solidarité dans leur zone. Ils obtiendront d’ailleurs une situation de supériorité numérique en milieu de période. Coulon est pénalisé et Marseille fait tout son possible pour boucler son avance. Pourtant, les joueurs du 13 n’aggraveront pas l’addition sur cette séquence. En échappée sur sa sortie de prison, Coulon se défait même de son défenseur, mais est repris irrégulièrement devant la ligne obligeant les Spartiates à évoluer pendant 2 minutes en infériorité numérique. M.Richier Jensen frappe à la porte de Goy Les occasions sont dangereuses pour la défense phocéenne qui avec réussite se sort du piège. Sur l’engagement qui suit, Goy sort de sa cage, mais une passe mal assurée et plein axe offre une ligne de tir parfaitement ouverte à Nicolas Deshaies, qui ne manquait pas l’occasion de mettre les siens à l’abri, 3-5 à 58’49. Un sixième but anecdotique sera ajoutée par Villiot à 5 secondes de la fin, 3-6 à 59’55. Marseille tient sa victoire !



Victoire des Spartiates de Marseille 6 buts à 3. Des visiteurs qui auront mis une période à trouver leurs marques dans une rencontre rythmée et disputée, avant de refaire son break de retard, et de passer devant. A noter les excellentes prestations de Floodstrand et McGovern, véritables leaders d'une attaque Spartiate menaçante ce samedi soir à Saint-Gervais. Mont-Blanc rechute sur sa glace. Malgré un bon début de match, les Yétis s'inclinent face à un adversaire direct et dans une rencontre à 6 points où l'envie aura été réellement perceptible durant les 20 premières minutes, avant que cette dernière ne s'éteigne peu à peu, laissant à une belle formation marseillaise, truffée d'excellentes individualités, la chance de revenir à la marque. Prochain rendez-vous pour les deux formations, à Montpellier pour le HC Mont-Blanc, et à domicile, face à Cergy, le leader pour les Spartiates. M.Richier Match intense entre les deux formations







