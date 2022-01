Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 17ème journée : Mont-Blanc vs Montpellier 5 - 2 (1-0 1-2 3-0) Le 22/01/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Montpellier ] Mont-Blanc : 3 en 3 à domicile ! Au sortir de deux succès consécutifs à domicile face à Chambéry, puis dans une rencontre de très haute volée face aux Albatros de Brest, les Yétis du Mont-Blanc enchainaient ce samedi avec un troisième rendez-vous à domicile dans la semaine. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 23/01/2022 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



434 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de Mme Torribio et M. Aman Buts :

Mont-Blanc : 03:25 Ville Saloranta (ass Jérémy Arès) ; 34:25 Eric Leger (ass Bruno Zabis) ; 47:27 Bastien Zago* (ass Numa Besson et Kelvin Walz) ; 51:01 Numa Besson (ass Kelvin Walz et Bastien Zago*) ; 59:45 Bastien Zago* (ass Arnaud Lazzaroni)

Montpellier : ; 23:32 Patrick Murphy (ass Gabriel Lévesque et Brett Beauvais) ; 32:01 Jacob Hanlon (ass Matti Barin et Daniel Svoboda) Pénalités 10 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Montpellier Cette fois, les hommes de Guimard et Lamblin, qui réalisent des merveilles derrière leur banc avec une deuxième place provisoire au classement, accueillaient les Vipers de Montpellier sur la glace de Megève, et dans le cadre de leur 16ème rencontre en championnat de France de Division 1.



Disputé sur un petit rythme



Saloranta obtenait la première belle chance, décalé par Zabis après moins de deux minutes dans la partie, mais son face à face terminait au-dessus. Les locaux poussent, et bientôt se donnent une première avance. Arès profitait de sa vitesse pour décaler Saloranta au second poteau et les Yétis ouvraient la marque, 1-0 à 2’25. Montpellier réagissait par Vojsovic dans les secondes suivantes, avant que le duo Zabis-Walz ne viennent passer bien proche de doubler la mise sur une action où Rosandic s’était absenté de son filet. Une partie qui prenait une tournure sénatoriale dans les minutes qui suivaient. Les montagnards dominaient les débats mais ne profitaient pas des bonnes options offertes pour creuser l’écart. En face, les Vipers procèdent en contre, mais ne surprennent pas Goy. Un powerplay est alors indiqué en faveur des hôtes du soir, mais le jeu de supériorité n’est pas converti. Alexandre JUILLET Zago, l'un des prncipaux artisans du succès montblanais Aimonetto bénéficie d’un excellent service de Chatellard sur le retour à 5 montpelliérain, mais l’expérimenté joueur de centre manquait le break. Le powerplay s’inverse, et c’est au tour de la formation d’Éric Labrosse de partir en avantage numérique. Murphy obtient toute une occasion sur un décalage côté gauche, mais Goy et sa défense s’en sortaient bien et le lancer n'était pas cadré. Mont-Blanc mène d’une courte tête au terme d’un premier acte équilibré mais disputé sur un petit rythme.



Montpellier au contact !



En entame de deuxième, le palet est oublié par la défensive montblanaise, et Levesque prend sa chance une première fois. Son tir est directement dirigé vers le plastron de Victor Goy. Les visiteurs entraient bien dans leur deuxième acte et, malgré une bonne occasion à mettre au crédit des locaux, reviennent au score. Murphy est trouvé plein axe par Levesque et marquait d'une reprise instantanée, 1-1 à 23’32. Un jeu de puissance local suite à une grosse faute sur Zago dans l’arrondi est institué quelques instants plus tard. Le powerplay n’offre pas l’avantage aux locaux, qui perdent un homme sur surnombre au retour au complet de leurs adversaires. Le boxplay est solide et la défensive s'en sort sans frais. Les Yétis mettent les bouchées doubles dans une période hésitante, oui mais voilà, les locaux, sans concrétiser leurs occasions, voient leurs opposants profiter d’un contre parfaitement joué. Hanlon prend Goy à défaut de près, 1-2 à 32’01. Alexandre JUILLET La pression est montpellieraine en deuxième période Les joueurs de Guimard et Lamblin sont douchés par les Vipers, mais peuvent s’en remettre à leur buteur maison. Profitant d’un palet libre en direction de la zone d’attaque, Léger accélère, enrhume son défenseur avant de battre Rosandic, 2-2 à 34’25. Revenus à hauteur, les intentions vertes et rouges restent intactes. Pourtant, la fin de période approchant, Éric Léger est chassé et les héraultais initient leurs offensives à 5 contre 4, puis à 5 contre 3 suite à la pénalité de Devouassoux, laissant un double avantage numérique à leurs opposants, alors qu’il restait deux minutes à la période médiane. Une situation que les locaux parviendront pourtant à maintenir sans conséquence au tableau d’affichage et qui se révèlera être le tournant de cette rencontre côté montagnard. Les deux équipes se quittent sur un score de parité après quarante minutes.



Mont-Blanc à point nommé !



Passé l'orage de ce double avantage numérique montpelliérain, l’entame de troisième est plutôt locale en termes d’engagement. Les verts se projettent et prennent leurs responsabilités pour tenter de forcer la décision. Après une fin de second acte acquis aux visiteurs, les verts se sont remis la tête à l'endroit et deviennent davantage menaçants dans les zones décisives. Zago s’échappait en solitaire, mais sa tentative de revers ne prenait pas à défaut le portier héraultais. Le français manquait la cible, mais au terme d’un troisième vingt à l’avantage de sa formation, obtenait une nouvelle chance, cette fois conclue, suite à un bon travail Walz-Besson. L'attaquant français donnait les devants aux siens au rebond côté droit, 3-2 à 47’27. Un avantage que les locaux s'appliqueront à conserver au maximum et feront même fructifier sur une unité spéciale. En supériorité numérique, suite à la sortie de Levesque pour crosse haute, Walz décalait d’une bonne passe Numa Besson, qui profitait d’une cage complètement ouverte, 4-2 à 51’01 [5-4]. Alexandre JUILLET Besson breake au meilleur moment pour les locaux Mont-Blanc assure sa fin de match et défend de manière compacte son break d’avance. Montpellier, sur un jeu à un homme supplémentaire allait jouer son va-tout et sortir Rosandic de son filet. Zago y allait de son doublé et touchait le haut du filet en cage vide sur un lourd lancer de la ligne bleue, 5-2 à 59’45.



Victoire des Yétis 5 buts à 2 face aux Vipers de Montpellier. Si Mont-Blanc n’a pas proposé la copie la plus parfaite de sa saison, les hommes de Guimard et Lamblin ont évité le piège tendu par des montpelliérains qui auront longtemps posé des problèmes aux haut-savoyards. Mont-Blanc confirme sa place sur le podium de cette D1. 3 en 3 pour la formation montagnarde, qui a rendu un parfait bilan suite à ses trois réceptions de la semaine. Montpellier, longtemps au contact dans cette rencontre, a rendu les armes avec honneur et combativité lors du 3ème acte. Les locaux prendront la route d’Epinal la semaine prochaine, alors que Montpellier recevra Dunkerque.

Alexandre JUILLET Mont-Blanc peut célébrer son 3ème succès consécutif à domcile.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo