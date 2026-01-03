Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 17ème journée : Mont-Blanc vs Tours 2 - 5 (0-3 1-0 1-2) Le 03/01/2026 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Tours ] Le mauvais Tours des Remparts Le HC Mont-Blanc recevaient les Remparts de Tours de Stéphane Gros ce samedi à Saint-Gervais dans le cadre de la 17ème journée de saison régulière. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 04/01/2026 à 14:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1589 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Baudry assistés de MM. Pysniak et Robert Buts :

Mont-Blanc : ; 35.18 Antonin Berruex (ass Emil Oksanen et Cyriac Trollet) ; 57.11 Vitali Teslenko (ass Vladimir Dzhig et Andreas Fleutot)

Tours : 01.11 Fabien Metais (ass Quentin Jacquier et Gregory Lapointe) ; 07.47 Vincent Milot-Ouellet ; 11.03 Vincent Milot-Ouellet (ass Vince Tartari et Steven Fournier) ; 59.07 Vincent Milot-Ouellet (ass Gregory Lapointe et Andréa Palat) ; 59.58 Mark Shroyer Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 24 minutes dont 10 à Lapointe contre Tours



Les Yétis 11èmes du classement au coup d’envoi, accueillaient les hommes du « Petit Paris de Province », 5èmes. Une formation locale en difficulté ces dernières semaines sur le plan comptable et qui devait absolument et rapidement chasser ses démons, conserver une meilleure constance et surveiller sa discipline, paramètres qui ont grandement handicapés la troupe de Sadoine et Croz ces dernières semaines. Privé de son capitaine Mathis Chatellard, suspendu à postériori après une projection contre la bande face à Lyon lors de la dernière réception et qui devait purger le match ferme reçu, Mont-Blanc se dressait devant des tourangeaux qui ont connu un mois de décembre moins en phase avec leurs objectifs. Au match aller, les deux équipes s’étaient séparées sur le score de 5 à 2 en faveur des Remparts grâce, notamment, à un triplé de l’expérimenté Peter Bourgaut. Deux équipes aux trajectoires sensiblement identiques sur les 5 dernières rencontres avec un succès côté tourangeau et deux côté montblanais, acquis après des périodes supplémentaires. Duel d’équipes en recherche de confiance donc pour cette première en 2026 et après deux semaines de trêve de Noël.



L’offensive tourangelle se régale



Un début de rencontre qui offrira le premier face-off et la première incursion aux joueurs locaux. Mercier lâchait le shoot renvoyé par Raibon dans les airs. Tours réagit et ouvre le score sur sa première tentative. Touché et esseulé à l’entrée de la zone, Métais, repositionné en défense, décochait un lancer pur qui surprenait Grabko, 0-1 à 1’11. Les Yétis tentent de rapidement effacer l’avantage et auront pour se faire un jeu de puissance pour un retenir la crosse de Palat. La supériorité n’a pas l’effet escompté et les Remparts, solidaires sortent de l’affaire sans conséquences. Le retour à 5 contre 5 se passe bien pour les protégés de Stéphane Gros, qui doublent la mise sur une action bien amenée. Grabko réalisait la première intervention devant Ouellet, mais pliait sur le retour. Tours mène 2 buts à 0, 0-2 à 7’47. Alexandre JUILLET Ouellet inscrit le premier de ses trois buts Réaction immédiate de la foramtion de Sadoine à ce deuxième but encaissé. Tsyganov dressait le couvert à Dzhig sur un joli numéro, mais le biélorusse manquait sa chance face à une cage qui s’était ouverte. Les locaux tentent bien de revenir, mais le réalisme clinique d’une formation visiteuse très appliquée vient piquer une nouvelle fois. Le HC Mont-Blanc est en souffrance défensivement et l’addition s’alourdit. Ouellet décalé par une passe parfaite de Tartari permettait aux siens de marquer le 3ème avec beaucoup d’assurance dans le jeu d’attaque, 0-3 à 11’03. Une nouvelle opportunité montblanaise se présente en powerplay après un retenir de Lesage. Robert avait une occasion sur un palet dont il avait hérité après une déviation, mais Raibon s’imposait de belle manière. La partie est offensive, les deux équipes ont des opportunités et Mont-Blanc est proche de réduire l’écart par le trio de son joueur le plus en vue dans ce premier acte, Denis Tsyganov. Le russe voyait Raibon imposer le biscuit. En face, c’est Jacquier et Fournier qui se voyaient proches d’inscrire le 4ème but tourangeau. Une période que les locaux termineront en jeu de puissance suite à une faute dirigée contre Quentin Jacquier. Une paire de minute qui ne profitera pas entièrement aux Yétis puisque quelques secondes plus tard et après un palet gelé par Raibon, un mauvais geste de Thibaut Chatellard rééquilibre le nombre de joueurs sur la glace. Les deux équipes se séparent sur le score de 3 buts à 0 après vingt minutes de jeu.



Mont-Blanc réduit l’écart



L’entame de deuxième est intéressante pour les locaux qui disposent des premiers tirs dangereux. La séquence débouche sur des lancers menaçants, mais Raibon était pour l’instant impeccable devant son but. Un jeu de supériorité numérique est à nouveau dans les crosses locales, mais le cerbère est encore là pour faire barrage à des Yétis offensifs. Mont-Blanc pousse, mais les attaques sont muettes. Douliot reprend côté fermé, obligeant Raibon à un déplacement rapide et Tsyganov voit son tir frôler la transversale avant de s’écraser dans la vitre postérieure. Tours est dans un temps plus faible, plie mais peut compter sur un Sébastien Raibon déterminant aux moments clés. Ragot est pénalisé pour une crosse haute à hauteur de tête de Trollet et Mont-Blanc dispose d’un nouvel avantage numérique. Là encore, les joueurs de Sadoine et Croz ne bénéficieront pas de leur avantage en intégralité, puisque Fleutot est à son tour chassé pour une charge avec la crossedans le slot sur son opposant. L’indiscipline touche à nouveau les hommes de Stéphane Gros, ce qui a le don d’agacé le technicien, alors que la mi-match est dépassée. Son équipe est toujours confortement installée dans la rencontre, mais la tendance de ce deuxième vingt semble ne pas plaire au stratège français. Le powerplay de Saint-Gervais/Megève se met en place. Le disque tourne. Le match est rugueux, mais le boxplay Rempart portait une nouvelle fois bien son nom ce samedi. Des visiteurs qui, malgré une deuxième période moins propice offensivement auront eu quelques occasions dangereuses à l’image d’une reprise de Lesage, et aura tenu son avantage de trois buts durant un très long moment, malgré une forte pression, cédant malgré tout à 4’42 de la deuxième sirène sur un but qui pouvait laisser place à polémique… Un de plus pour relancer le débat de l’arbitrage vidéo en Division 1. Sur une action emmenée dans le territoire tourangeau, la cage de Raibon bougeait. Le portier tentait de la replacer, mais le but, totalement désaxé restait sans intervention arbitral pour être replacé. L’action se poursuit, Trollet, décalé par Oksanen remisait dans le centre et voyait Berruex lever les bras et le disque au fond. Stéphane Gros protestait, le quatuor arbitral se réunissait, et le but était accordé, 1-3 à 35’18. Maxime Richier Berruex aura réduit l'écart Ce but récompense la belle attitude locale depuis l’entame de l’acte II, mais le chemin est encore long pour Sadoine, Croz et leurs joueurs. Dans un deuxième acte sous domination locale au chapitre des lancers, Tours tient toujours la rampe avec deux unités d’avance. La partie conserve son suspense avant un dernier acte qui s’annonçait animé.



Mont-Blanc se rapproche, Tours conclut



Les Remparts entraient fort dans son acte III. Lapointe faisait parler sa vitesse dans la neutre, s’infiltrait et prenait sa chance de près, contré par Grabko. Dans les secondes qui suivent, nouvelle grosse opportunité visiteuse. Léo Lesage manquait son face à face en voyant le cadre fuir son tir. Le puck s’écrasait dans la bande arrière et le jeu se poursuivait. La dynamique s’est inversée dans les vestiaires. Gros a semble-t-il trouvé les mots pour remettre ses troupes au travail et son équipe a retrouvé du mordant. Une pénalité tombe contre Fleutot côté Yétis et voilà le « Petit Paris » en avantage numérique. Pas de but sur la séquence et un suspense qui restait entier alors que s’amorçaient les douze dernières minutes. Mont-Blanc attaque et se créé une occasion en or pour se rapprocher. Dzhig s’infiltrait au cœur de la défense, levait la tête mais son lancer n’était pas cadré, quelle occasion. En face, les Remparts ne sont pas en reste. Tartari à bout portant avait la sienne, mais Grabko sauvait les meubles sur un arrêt réflexe. Réponse locale. Douliot est en bonne position, mais là encore, le cadre se dérobe. Cette fin de match est extrêmement engagée. La formation locale joue la full-attaque, sans filet, Tours tente de résister et le fait à merveille. Les locaux mettent les bouchées doubles, Raibon est impérial sur un retour qu’il avait accordé de la botte et le gardien français volait littéralement Yamalov qui avait bien ajusté sa reprise. Maxime Richier Raibon fait front face aux offensives alpines Très offensifs, le danger du contre guette le Mont-Blanc qui subit un assaut conclut par un break de Lapointe. Le canadien voyait Grabko s’interposer sur une intervention de classe et il restait 4’ à faire à la rencontre. Un match qui n’avait pas encore livré tous ses secrets. Mont-Blanc est derrière mais compte bien défendre cher sa peau. Teslenko hérite du disque côté gauche. Le missile du russe est puissant et précis et vient toucher la lucarne de Raibon, 2-3 à 57’11. Cette réalisation provoque la furie du nombreux public présent. Les locaux reprennent espoirs, sortent leur gardien, mais seront pris par leurs adversaires dans un filet désert. Ouellet ajoutait le but du hat-trick et les remparts sécurisaient leur succès, 2-4 à 59’07. A 2 secondes du buzzer, les hommes de Gros ajouteront une nouvelle unité en cage vide après une nouvelle sortie du portier par l’ex-morzinois Mark Shroyer, 2-5 à 59’58. Ce but scelle définitivement le sort de cette partie.



Victoire des Remparts de Tours 5 buts à 2 face au HC Mont-Blanc. Dans une rencontre où les visiteurs auront rapidement fait fructifier leurs situations dans un premier acte abouti et diablement efficace, les hommes de Stéphane Gros ont ouvert la voie avec 3 buts dans les 11 premières minutes de la partie. Malgré une belle réaction montblanaise en deuxième période, la réduction du score de Berruex et de nombreuses tentatives sur le filet tourangeau, les Yétis tombent devant un public venu nombreux. Le but tardif de Teslenko a redonné un infime espoir de retour, mais les Remparts, solides et regroupés autour d'un très bon Sébastien Raibon ont trouvé par deux fois la faille dans un filet désert. A noter le triplé de Vincent Ouellet et la belle attitude des hommes en blanc, qui exception faite du 2ème acte passée sous la pression locale avec une notable résistance, ont rendu une solide prestation. Prochaines rencontres pour les deux équipes : à Nantes pour Mont-Blanc et à domicile face à Dunerkque le 10 janvier prochain. Maxime Richier Danger numéro 1 hier soir, Tsyganov a été surveillé de près







