Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 18ème journée : Clermont-Ferrand vs Cholet 6 - 5 (1-3 0-1 4-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 18/01/2020 Clermont-ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Cholet ] Après le doute Clermont s'impose aux tirs au but Samedi lors de la 18ème journée de championnat les Sangliers Arvernes recevaient les Dogs de Cholet qui avaient une ambitieuse et ferme intention de faire bonifier leur déplacement en auvergne mais le destin en a été autrement. Ainsi après un début de partie largement en faveur des visiteurs alors que tout le monde croyait à une issue fatale récurrente pour les locaux, ces derniers assez opportunistes n’ont pas ménagé leur peine et ont renversé la vapeur pour revenir au score dans un premier temps puis dans un second prendre le dessus. Mais après avec un certain doute en laissant revenir l’adversaire à égalité plongeant tout le monde vers les prolongations les clermontois ont réussi à s’offrir à domicile enfin une nouvelle victoire mais aux tirs aux buts. Clermont-ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 20/01/2020 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



703 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Torribio et Ugolini Buts :

Clermont-Ferrand : ; 15.34 Théo Vialatte (ass Jacob Boll) ; 41.19 Lucas Chautant (ass Augustin Nalliod-Izacard) ; 42.23 Nathan Medeiros (ass Louis Duval et Martin Kulha) ; 43.54 Lucas Chautant (ass Antoine Vigier et Julius Sinkovic) ; 47.58 Lucas Chautant (ass Théo Vialatte) ; 65.00 Martin Kulha

Cholet : 01.34 Jonathan Manon (ass Martin Borovsky et Armand Jayat) ; 09.37 Matthieu Frécon (ass Zach White et Charlie Doyle ) ; 13.12 Ludovic Karsh (ass Mathieu Sevigny et Matthieu Frécon) ; 32.40 Bruno Baldris Valls* (ass Zach White et Mathieu Sevigny) ; 57.51 Mathieu Sevigny (ass Raphaël Bastille) Pénalités 47 minutes dont 10 à Sarlieve et 25 à Baskatovs contre Clermont-Ferrand 37 minutes dont 5+20 à Smith contre Cholet







Photographe : Yannick Martin

1ère période

L'entame de match semble assez équilibrée avec la première occasion franche à l'actif des puydômois mais qui sera gâché dans sa finition. Pourtant très rapidement les choletais commencent à prendre la main sur le jeu et cela ne tarde pas à porter ses fruits avec un 1er but à 1'34'' de Jonathan Manon (assist. Borovsky et Jayat).

Les clermontois peinent à réagir et s'ils obtiennent une pénalité en leur faveur à la 3ème minute ils ne sauront guère en profiter pour mettre la défense adverse dans la difficulté. Les visiteurs continuent à presser haut leurs hôtes. Les Sangliers ont bien du mal à desserrer l'étau du pressing des Dogs et se contentent de quelques réactions. Récompensé de sa domination Cholet, par l'intermédiaire de Matthieu Frecon, inscrit son 2ème but à 9'37'' (ass. White et Doyle).

C'est sur une attaque menée par leur arrière Thomas Cornu autour de la 10ème minute que vient l'incident dramatique du match entraînant une longue interruption. Bien qu’à priori dans les règles, il est bloqué le long de la balustrade par la mise en échec avec la hanche d'un défenseur adverse.

La vitesse de l'engagement des 2 joueurs fait que le choletais est projeté sur l'angle de la balustrade qui, de plus, n'est pas prolongé d'une protection « plexi » puisque au niveau du banc des joueurs. Le joueur ne se relève pas ? Il est gardé au sol bien au chaud jusqu’à intervention des pompiers qui l’achemine aux urgences du C.H.U. de Clermont-Fd.

On peut dès lors se demander si cela allait changer la physionomie de la rencontre. A la reprise, si Clermont semble montrer un meilleur visage, Cholet fait appel à son expérience pour contenir ce regain et pousse l'adversaire à la faute (à 12'46'').

Très rapidement les Dogs installent leur jeu de puissance et monopolisent le palet. Il ne leur faudra pas 1 mn pour trouver la faille et c'est Ludovic Karsh à 13'12'' qui concrétise le travail de Sevigny et Frecon. Cela met fin à l'infériorité clermontoise mais pas à la domination des visiteurs.

Si les arvernes se donnent quelques occasions, elles sont trop souvent gâchées par maladresse. Pourtant et un peu contre le cours du jeu, les clermontois parviennent à réduire la marque à l'orée des 5 dernières minutes de la période par l'intermédiaire de Théo Vialatte assisté de Boll à 15'34''. Cela semble réveiller l'ardeur des puydômois. Trop peut-être car à nouveau les voilà réduit à 4 à moins de 3mn de la fin du tiers, puis à 3 durant 11 secondes.

Cholet manque peut-être là l'occasion de porter l'estocade en ne concrétisant pas sur cet avantage de fin de période.



Photographe : Yannick Martin

2ème période

Clermont démarre avec encore plus d'1 mn d'infériorité. Là encore non seulement Cholet n'arrive pas à en tirer profit mais à 6 seconde du terme un surnombre envoie un des siens en prison. C'est donc au tour des clermontois d'avoir un peu moins de 2mn pour revenir sur leur adversaires. Malgré un jeu de puissance efficient leur donnant pas mal d'opportunités de tirs, les Sangliers n'obtiennent rien.

Le rythme de la partie s'accélère et le jeu devient plus ''viril''. Ainsi Téo Sarliève sur un des multiples contres à ce moment de la partie, vient défier en vain le gardien Alexis Néau. Un peu sèchement mis à terre il aura eu probablement une remarque désobligeante auprès des officiels puisqu'il écope dans la foulée d'une 10mn pour incorrection sans entraîner d'infériorité. Son capitaine vient le rejoindre guère plus d'1 mn plus tard.

Les Dogs ne semblent pas pouvoir encore une fois profiter de cette supériorité numérique mais pourtant c'est une poignée de secondes après le retour à 5 contre 5 qu'ils réussissent à donner de l'ampleur au score avec un 4ème but par Bruno Baldris Valls à 12'40'' (ass. White et Sevigny).

L'affaire semble maintenant bien mal engagée pour des auvergnats qui ne baissent pourtant pas les bras et le jeu reste toujours aussi engagé. Au point que la confrontation tourne aux poings entre le choletais Smith et le clermontois Baskatovs lors d'un contre mené par ce dernier. Ils sont tous les deux renvoyés aux vestiaires.

Bien que les deux capitaines soient dans la foulée chapitrés par les arbitres, la rencontre continue d'être vive et tendue. Pour autant et malgré la prison infligée aux Dogs à moins de 2mn de la fin de la période (une 2+2 à l'encontre de Karsh) ne changera rien au score.



Photographe : Yannick Martin

3ème période

Cette fois c'est Cholet qui démarre avec encore 2'34'' d'infériorité. Revenus avec détermination sur la glace, les clermontois parviennent à installer leur jeu de puissance et finissent par réduire le score par Lucas Chautant (ass. Augustin Nalliod Izacard) à 41'19''.

Pourtant revenu à égalité, les Dogs sentent le jeu leur échapper et les Sangliers plus entreprenants. La 3ème réalisation clermontoise n’intervient guère plus d'une minute plus tard. Lancé par Duval et Kulha, Nathan Medeiros concrétise ce temps fort à 42'23''.

Installés dans un moment euphorique où tout semble vouloir réussir, Lucas Chautant dans un beau mouvement collectif avec Vigier et Sinkovic apporte l'égalisation à 43'54''.

Les Arvernes auront réussi l'exploit de remonter leur handicap de 3 buts en guère plus de 2mn ! Les visiteurs tentent de réagir en essayant de presser plus haut. S'ils parviennent à faire faire plus d'erreurs aux puydômois dans la transmission du palet, l'initiative reste clermontoise. Ainsi Lucas Chautant, en état de grâce ce soir vient rajouter un 5ème but, le 3ème à titre personnel, à 7'58'' (assist. Vialatte).

Maintenant c'est bien Clermont qui prend les devants ; retournement de situation auquel même les plus chauds partisans n'auraient pu croire à l'entame de l'ultime période. L'euphorie s'arrête là et il faut aux locaux reprendre le bleu de chauffe car cette fois Cholet se réveille et pousse sur la cage clermontoise.

Les Sangliers tentent de rendre coup pour coup mais finissent par commettre une faute. L'infériorité ne dure guère puisque quelques secondes plus tard c'est un choletais qui se fait prendre par la patrouille.

Si Clermont se procure une superbe occasion autour de la 50ème minute, il commence à subir la pression adverse. Elle est un instant relâchée par une pénalité à l'encontre des visiteurs. Mais de courte durée puisque les auvergnats sont à leur tour punis 21 secondes plus tard et il reste moins de 4mn de jeu.

Au prix d'un gros sursaut d'orgueil Cholet obtient l'égalisation à 2'09'' de la fin grâce à Mathieu Sevigny sur passe de Raphael Bastille. Puis sur un contre les visiteurs le gardien clermontois Pajpach neutralise la tentative adverse au prix d'une faute entraînant un tir de pénalité.

Toute la patinoire retient son souffle. Les supporters craignent de se faire voler la prolongation après tant de rebondissement dans cette rencontre. Chargé des hautes œuvres, Nicolas Dionne ne réussit pas à tromper la vigilance du cerbère clermontois. On en reste là dans cette ultime période.



Photographe : Yannick Martin

Prolongation « mort subite »

Les 2 équipes se retrouvent à nouveau pour 10 mn sur la glace. Si Clermont vit là sa 4ème prolongation, pour Cholet c'est la 8ème et . . . n'en ont gagné qu'une seule. Cela explique peut être cette timidité dans le jeu en cherchant surtout à ne pas prendre de but.

Toujours est-il que les Arvernes dominent plutôt et proposent nombres de tirs sur le gardien Néau qui sait répondre présent. Le score en restant toujours là, on s'achemine aux tirs en fusillade.



Tirs au but

Autant que la performance des tireurs clermontois, c'est celle du gardien clermontois qui est mise en exergue puisqu'il bloque les 4 tentatives adverses. Côté clermontois Martin Kulha et Augustin Nalliod Izacard trouvent les chemins du filet et offrent ainsi la 5ème victoire, la 1ère de la phase retour, aux partisans arvernes.



Clermont est bien sûr loin d'être sauvé de la poule de maintien mais il quitte au moins la dernière place au dépend de Montpellier. Cholet reste toujours à la 7ème place. Entre la fatidique 11ème place et la 4ème il n'y a qu'un écart de 3 points. Par contre si mathématiquement tout reste possible, avec un écart de 13 points il devient difficile au dernier d'échapper à la poule de relégation. Clermont étant guère mieux loti, il lui reste néanmoins encore un peu d'espoir. Rien n'est donc encore loin d'être attribué.



Pour en revenir à la blessure du choletais Thomas Cornu. Pour l’heure Thomas a passé la nuit de samedi à dimanche en surveillance au CHU de Clermont-Ferrand. Après quelques examens complémentaires, il a pu regagner son domicile dans l’après midi de dimanche.

La rédaction d'Hockey Hebdo lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide au sein de son équipe. Classés à la 7ème place mais à égalité de points avec les 2 clubs les précédents, les choletais tiennent donc là une belle opportunité de les dépasser. En effet les Arvernes, derniers de la division, peinent incontestablement à retrouver le chemin de la victoire. Ils sont plombés en cela par une défense trop perméable qu'ils doivent savoir impérativement resserrer pour la suite du championnat, à commencer par ce soir.L'entame de match semble assez équilibrée avec la première occasion franche à l'actif des puydômois mais qui sera gâché dans sa finition. Pourtant très rapidement les choletais commencent à prendre la main sur le jeu etLes clermontois peinent à réagir et s'ils obtiennent une pénalité en leur faveur à la 3ème minute ils ne sauront guère en profiter pour mettre la défense adverse dans la difficulté. Les visiteurs continuent à presser haut leurs hôtes. Les Sangliers ont bien du mal à desserrer l'étau du pressing des Dogs et se contentent de quelques réactions.C'est sur une attaque menée par leur arrière Thomas Cornu autour de la 10ème minute que vient l'incident dramatique du match entraînant une longue interruption. Bien qu’à priori dans les règles, il est bloqué le long de la balustrade par la mise en échec avec la hanche d'un défenseur adverse.La vitesse de l'engagement des 2 joueurs fait que le choletais est projeté sur l'angle de la balustrade qui, de plus, n'est pas prolongé d'une protection « plexi » puisque au niveau du banc des joueurs. Le joueur ne se relève pas ? Il est gardé au sol bien au chaud jusqu’à intervention des pompiers qui l’achemine aux urgences du C.H.U. de Clermont-Fd.On peut dès lors se demander si cela allait changer la physionomie de la rencontre. A la reprise, si Clermont semble montrer un meilleur visage, Cholet fait appel à son expérience pour contenir ce regain et pousse l'adversaire à la faute (à 12'46'').Très rapidement les Dogs installent leur jeu de puissance et monopolisent le palet. Il ne leur faudra pas 1 mn pour trouver la faille etCela met fin à l'infériorité clermontoise mais pas à la domination des visiteurs.Si les arvernes se donnent quelques occasions, elles sont trop souvent gâchées par maladresse. Pourtant et un peu contre le cours du jeu,Cela semble réveiller l'ardeur des puydômois. Trop peut-être car à nouveau les voilà réduit à 4 à moins de 3mn de la fin du tiers, puis à 3 durant 11 secondes.Cholet manque peut-être là l'occasion de porter l'estocade en ne concrétisant pas sur cet avantage de fin de période.Clermont démarre avec encore plus d'1 mn d'infériorité. Là encore non seulement Cholet n'arrive pas à en tirer profit mais à 6 seconde du terme un surnombre envoie un des siens en prison. C'est donc au tour des clermontois d'avoir un peu moins de 2mn pour revenir sur leur adversaires. Malgré un jeu de puissance efficient leur donnant pas mal d'opportunités de tirs, les Sangliers n'obtiennent rien.Le rythme de la partie s'accélère et le jeu devient plus ''viril''. Ainsi Téo Sarliève sur un des multiples contres à ce moment de la partie, vient défier en vain le gardien Alexis Néau. Un peu sèchement mis à terre il aura eu probablement une remarque désobligeante auprès des officiels puisqu'il écope dans la foulée d'une 10mn pour incorrection sans entraîner d'infériorité. Son capitaine vient le rejoindre guère plus d'1 mn plus tard.Les Dogs ne semblent pas pouvoir encore une fois profiter de cette supériorité numériqueL'affaire semble maintenant bien mal engagée pour des auvergnats qui ne baissent pourtant pas les bras et le jeu reste toujours aussi engagé. Au point que la confrontation tourne aux poings entre le choletais Smith et le clermontois Baskatovs lors d'un contre mené par ce dernier. Ils sont tous les deux renvoyés aux vestiaires.Bien que les deux capitaines soient dans la foulée chapitrés par les arbitres, la rencontre continue d'être vive et tendue. Pour autant et malgré la prison infligée aux Dogs à moins de 2mn de la fin de la période (une 2+2 à l'encontre de Karsh) ne changera rien au score.Cette fois c'est Cholet qui démarre avec encore 2'34'' d'infériorité. Revenus avec détermination sur la glace, les clermontois parviennent à installer leur jeu de puissance etPourtant revenu à égalité, les Dogs sentent le jeu leur échapper et les Sangliers plus entreprenants. LInstallés dans un moment euphorique où tout semble vouloir réussir,Les Arvernes auront réussi l'exploit de remonter leur handicap de 3 buts en guère plus de 2mn ! Les visiteurs tentent de réagir en essayant de presser plus haut. S'ils parviennent à faire faire plus d'erreurs aux puydômois dans la transmission du palet, l'initiative reste clermontoise.Maintenant c'est bien Clermont qui prend les devants ; retournement de situation auquel même les plus chauds partisans n'auraient pu croire à l'entame de l'ultime période. L'euphorie s'arrête là et il faut aux locaux reprendre le bleu de chauffe car cette fois Cholet se réveille et pousse sur la cage clermontoise.Les Sangliers tentent de rendre coup pour coup mais finissent par commettre une faute. L'infériorité ne dure guère puisque quelques secondes plus tard c'est un choletais qui se fait prendre par la patrouille.Si Clermont se procure une superbe occasion autour de la 50ème minute, il commence à subir la pression adverse. Elle est un instant relâchée par une pénalité à l'encontre des visiteurs. Mais de courte durée puisque les auvergnats sont à leur tour punis 21 secondes plus tard et il reste moins de 4mn de jeu.Puis sur un contre les visiteurs le gardien clermontois Pajpach neutralise la tentative adverse au prix d'une faute entraînant un tir de pénalité.Toute la patinoire retient son souffle. Les supporters craignent de se faire voler la prolongation après tant de rebondissement dans cette rencontre. Chargé des hautes œuvres, Nicolas Dionne ne réussit pas à tromper la vigilance du cerbère clermontois. On en reste là dans cette ultime période.Les 2 équipes se retrouvent à nouveau pour 10 mn sur la glace. Si Clermont vit là sa 4ème prolongation, pour Cholet c'est la 8ème et . . . n'en ont gagné qu'une seule. Cela explique peut être cette timidité dans le jeu en cherchant surtout à ne pas prendre de but.Toujours est-il que les Arvernes dominent plutôt et proposent nombres de tirs sur le gardien Néau qui sait répondre présent. Le score en restant toujours là, on s'achemine aux tirs en fusillade.Autant que la performance des tireurs clermontois, c'est celle du gardien clermontois qui est mise en exergue puisqu'il bloque les 4 tentatives adverses. Côté clermontois Martin Kulha et Augustin Nalliod Izacard trouvent les chemins du filet et offrent ainsi la 5ème victoire, la 1ère de la phase retour, aux partisans arvernes.Clermont est bien sûr loin d'être sauvé de la poule de maintien mais il quitte au moins la dernière place au dépend de Montpellier. Cholet reste toujours à la 7ème place. Entre la fatidique 11ème place et la 4ème il n'y a qu'un écart de 3 points. Par contre si mathématiquement tout reste possible, avec un écart de 13 points il devient difficile au dernier d'échapper à la poule de relégation. Clermont étant guère mieux loti, il lui reste néanmoins encore un peu d'espoir. Rien n'est donc encore loin d'être attribué.Pour en revenir à la blessure du choletais Thomas Cornu. Pour l’heure Thomas a passé la nuit de samedi à dimanche en surveillance au CHU de Clermont-Ferrand. Après quelques examens complémentaires, il a pu regagner son domicile dans l’après midi de dimanche.La rédaction d'Hockey Hebdo lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide au sein de son équipe. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo