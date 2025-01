Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 18ème journée : Mont-Blanc vs Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 1 (0-0 1-1 2-0) Le 11/01/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Un succès important pour Mont-Blanc Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce samedi soir les Bouquetins du HCMP au Palais des Sports de Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alex JUILLET | Photos : Max RICHIER le 12/01/2025 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



960 spectateurs Arbitres : MM. Peurière et Goncalves assistés de MM. Pisniak et Zede Buts :

Mont-Blanc : ; 32.39 Ilya Altybarmakyan (ass Fyodor Yarovinsky et Egor Kalin) ; 42.40 Vladimir Dzhig (ass Eric Leger et Artem Hrebenyk) ; 58.28 Anton Vasilyev (ass Ilya Altybarmakyan et Vladimir Dzhig)

Courchevel-Méribel-Pralognan : 24.59 Antonin Fine (ass Thibaud Masson et Nicolas Lopes) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 4 minutes contre Courchevel-Méribel-Pralognan



Une rencontre importante pour la troupe locale, en mal de confiance ces dernières semaines et qui comptait se remettre en selle face à un adversaire qui a pris le meilleur sur les joueurs de Saint-Gervais / Megève à plusieurs reprises ces dernières semaines. Côté visiteur, l’objectif était de venir gâcher la fête locale, alors que se tenait la soirée de lancer de peluches au profit de l’Entraide Internationale – les Scouts de Cluses.



Les équipes se neutralisent



Victor Goy était aligné devant le filet Yéti et faisait face à Mario Culina côté Bouquetins. Les locaux initient plutôt bien leur match, avec quelques palets emmenés en zone offensive. Un début de rencontre qui ressemblait en quelque sort à un round d’observation. Mont-Blanc a les meilleures situations territorialement, mais les tirs ne sont pas encore assez menaçants pour prendre à défaut le cerbère de la Vanoise. Les visiteurs sont également provocants, notamment à l’approche de la mi-tiers où leurs incursions dans la défensive sont plus tranchantes dans un début animé physiquement, malgré deux équipes qui semblaient se craindre. Après 12 minutes de jeu, Mont-Blanc obtenait sa meilleure situation. Anton Vasilyev était totalement seul dans le slot, mais Culina faisait l’arrêt réflexe sur sa ligne. Maxime Richier Culina a longtemps conservé l'espoir Situation à l’autre bord, Thibaud Masson répondait 1’30 plus tard sur une échappée, mais écrasait son shoot dans le plastron de Goy. Les Yétis sont les premiers pénalisés dans ce match. Orset récoltait une punition pour avoir retenu son adversaire. Le powerplay savoyard s’installe et la menace viendra, notamment en fin de séquence, sur plusieurs lancers dont le plus dangereux était bloqué par Terrier qui s’était sacrifié. Les locaux sont de retour au complet, mais aucune des deux formations ne prendra le pas sur son adversaire dans ce premier acte qui se terminait sur un score nul et vierge.



Les équipes ne se lâchent pas



Les montblanais reprenaient le deuxième acte du bon pied. Dominateurs dans les premiers instants, le danger guette. Léger touche le poteau, avant qu’Ilya Altybarmakyan ne mette lui aussi à contribution Culina. Gros temps fort local. Plusieurs très grosses occasions sont à noter avec des palets qui fleurtaient autour des poteaux. Pourtant et malgré une nette domination locale, HCMP frappe sur sa première grosse situation de la période. Fine, trouvé par une bonne ouverture de Masson, est laissé totalement seul dans le dos de la défense et crucifiait Goy du revers, 0-1 à 24’59. Maxime Richier Fine ouvre le score Ce but assomme quelque peu des locaux qui avaient les meilleures occasions jusqu’à lors et qui les conserveront alors qu’approchait la mi-match. Les Bouquetins sont vaillants et regroupés défensivement autour de leur portier. Ces derniers partent en avantage numérique avant la mi-match pour une crosse haute de Terrier. Malgré une possession et plusieurs lancers, les visiteurs ne breakent pas. Cette partie reste donc à hauteur. Les locaux remettent le bleu de chauffe, mitraillent le filet, mais le portier est décisif à plusieurs reprises pour garder le lead des siens. Il faudra attendre la 32ème minute de cette rencontre pour voir les joueurs du Mont-Blanc effectuer leur retour au score. Sur un palet perdu par HCMP en contre, Altybarmakyan servi par Yarovinsky depuis la neutre partait en break, résistait au retour de Romain Bureau et trouvait l’ouverture, malgré une chute due au retour de son opposant. Le russe battait le portier jusque-là impeccable de la Vanoise. Une pluie de peluches s’abat alors sur le glaçon du Palais, 1-1 à 32’39. Le bon élan local se poursuit, mais sera malheureusement pour la troupe de Sadoine et Croz, coupée par une pénalité dirigée contre Éric Léger. Mont-Blanc en boxplay travaillait en défense devant un Victor Goy qui détournait les palets de son cadre. Cocar venait asséner une grosse mise en échec à l’endroit de Thibaud Masson qui restait quelques secondes au sol avant de se relever, heureusement sans gravité. Toujours en infériorité numérique, les locaux ont une occasion amenée par Mathis Chatellard, mais la tentative de déviation dans le slot n’était pas transformée. Ce deuxième acte touche à sa fin avec une tension bien présente. Les deux équipes sont au coude à coude, un but partout après quarante minutes de jeu.



Les Yétis aux moments opportuns



Reprise de ce troisième acte et pénalité infligée au HC Méribel-Pralognan dans ces premiers instants. Kuoppala à l’infamie pour avoir fait trébucher. Dans l’exercice, le powerplay se mettait en place, et il faudra attendre la deuxième partie de l’unité spéciale pour voir le compteur modifié. Décalé par une passe de Hrebenyk, Vladimir Dzhig depuis une position gauche envoyait un tir tendu au-dessus de la botte de Culina et faisait lever la foule, 2-1 à 42’40 [5-4]. Ce but met les locaux devant pour la première fois de la partie à un moment important. En face, HCMP tente de recoller rapidement, mais la frustration commence à se faire sentir et les visiteurs seront renvoyés en prison après un peu moins de 6’. Bureau pour une obstruction s’asseyait au banc. Un coup d’épée dans l’eau pour la troupe locale cette fois, malgré un Anton Vasilyev de plus en plus présent, et qui voyait son tir capté par Culina d’une belle mitaine. Pas de but sur la séquence et des esprits qui continuaient de s’échauffer entre montblanais et joueurs de la Vanoise. Le score reste d’une très courte tête aux hommes du Palais, mais rien n’est fait. HCMP produit son effort offensif, lâchant quelque peu sa position basse en défensive. Goy s’interposait d’abord sur un face à face à bout portant, avant de récidiver avant l’entame du dernier dix devant Masson. La pression est toujours très palpable entre deux équipes qui ne se lâchaient pas. Le score est de 2 buts à 1 et l’on entrait dans les 5 dernières minutes de la partie. Sur une intervention litigeuse, discutable et discutée, Léger semblait retenu par son adversaire au moment de décocher, entrainant sa chute sur le portier. Mont-Blanc, peut-être lésé par cette décision à un instant clé, se fera justice lui-même quelques secondes plus tard. Suite à un très bon jeu en forcheck de Dzhig, le biélorusse récupérait le disque et jouait dans le centre pour Altybarmakyan, dont la remise instantanée vers Vasilyev côté droit était conclue dans une cage ouverte par le premier déplacement de Culina, 3-1 à 58’28. Maxime Richier Vasilyev clôt les débats Les débats sont clos après une fin de partie passée sous tension. HCMP posait son temps mort et sortait son portier à 1’30 du terme, sans conséquence supplémentaire au tableau indicateur.



Victoire du HC Mont-Blanc 3 buts à 1 face aux Bouquetins de HCMP. Grâce à des buts d’Altybarmakyan, Dzhig et Vasilyev, les Yétis s’offrent une belle bouffée d’oxygène à domicile après une série de 6 matchs sans victoire. La troupe de Sadoine et Croz récolte 3 points importants au moment d’enchainer avec deux défis la semaine prochaines, à Morzine mercredi, puis Neuilly samedi prochain. Un succès glané avec envie et patience et après de très nombreuses tentatives sur la cage visiteuse, longtemps tenue par un excellent Mario Culina qui aura su repousser l’échéance, aidé par une défensive solidaire à bien des occasions. Côté visiteur, le premier acte a été globalement intéressant, malgré une mise en route au crédit des locaux. La suite a été plus difficile pour Codère ses hommes, pris par la tenaille montblanaise en deuxième, malgré un score nul au après 40 minutes et qui auront encaissé deux unités en début et fin de troisième. Des Bouquetins qui de leur côté, accueilleront Valenciennes, en milieu de semaine, avant un déplacement à Cholet le week-end prochain. Maxime Richier Mont-Blanc l'emporte pour son match spécial Peluches

