Division 1 : 18ème journée : Mont-Blanc vs Dunkerque 4 - 2 (2-1 0-1 2-0) Le 18/02/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Dunkerque ] Les Yétis à l'abordage ! Les Yétis du Mont-Blanc retrouvaient Saint-Gervais pour une 2ème rencontre à domicile cette semaine. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alex Juillet | Photos : Max Richier le 19/02/2024 à 09:54 FICHE TECHNIQUE



1230 spectateurs Arbitres : M. Rommevaux assisté de MM. Bergamelli et Tchekachev Buts :

Mont-Blanc : 00.56 Eric Leger ; 19.06 Vladislavs Adelsons (ass Alexandre Gagnon et Hugo Sarlin) ; 52.03 Mathis Chatellard (ass Samuel Guer et Eric Leger) ; 59.33 Mathis Chatellard (ass Numa Besson)

Dunkerque : ; 08.06 Joseph Broutin (ass Clément Thomas et Lubomir Dinda) ; 24.50 Parker Colley (ass Corentin Cruchandeau et Mathias Thomas) Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Dunkerque



Après un duel à couteaux tirés face à Strasbourg en milieu de semaine, les hommes de Rémi Peronnard affrontaient ce dimanche soir Dunkerque dans le cadre d’un match en retard de la 18ème journée de Division 1, décalé en raison de la finale de Coupe de France jouée il y a quelques semaines par les nordistes. Des Corsaires, qui affrontaient la veille l’Etoile Noire de Strasbourg, et l’ont emporté dans une épique bataille face aux alsaciens (score final 4 buts à 3). Mont-Blanc n’avait plus d’autre choix que d’engranger des points pour tenter de raccrocher les places d’honneur et tenter d’éviter la Poule de Maintien dans les ultimes journées à disputer.



Les Yétis prennent la barre !



La première occasion de la rencontre est la bonne pour les montblanais d’Éric Léger. Le canadien forçait les retardataires à gagner rapidement leur banc. Le puck était récupéré avant qu’il ne sorte du territoire offensif, et le meilleur buteur du club, en vitesse, prenait le meilleur sur Bertein, 1-0 à 0’56. Maxime Richier Léger ouvre le score dans les premiers instants Les hommes de Jonathan Lafrance avaient une belle réaction quelques secondes plus tard, mais Goy par deux fois, fermait le soupirail droit. Le début de match est offensif et rythmé. Ferreira Reis reçoit la première punition de cette opposition. Une situation dont profiteront les dunkerquois pour effectuer leur retour au score. Le puck tourne dans le territoire. Clément Thomas décalait Joseph Broutin, dont le tir puissant et précis touchait la partie supérieure, 1-1 à 8’07 [5-4]. Le buteur ira s’assoir au banc des insoumis quelques minutes après cette réalisation, laissant à Mont-Blanc un avantage d’un homme durant une paire de minutes. Ce dernier ne donnera rien et la situation revient à la normale. Le retour à 5 contre 5 donne des possibilités aux visiteurs qui multiplient les lancers sur Goy, avec des tirs extrêmement nombreux et menaçants, notamment par Broutin, puis sur un face à face manqué par Budinsky. Christopher Klack, monté aux avant-postes manquait quant à lui l’impossible en voyant le disque lui passer entre les jambes, alors qu’il se trouvait seul au second poteau face au but vide. L’ascenseur est renvoyé par les haut-savoyards. T. Larroque réalisait un petit festival face à ses deux opposants défensifs en entrée de zone d’attaque. Le palet navigue à l’offensive depuis plusieurs secondes. Ce dernier est récupéré par Gagnon, qui délivrait un caviar dans la palette d’Adelsons pour le deuxième but de la soirée juste avant la pause, 2-1 à 19’07. Score après vingt minutes, 2 buts à 1 en faveur des locaux !



Les Corsaires sur le pont !



Le rythme est à nouveau élevé en début de deuxième. Les deux équipes se livrent à l’attaque. Dunkerque tente de revenir profitant de bonnes prédispositions offensives depuis la reprise. Le puck joue au flipper et termine derrière la ligne au crédit de Parker Colley côté visiteur, 2-2 à 24’50. Maxime Richier Parker Colley et les siens auront tout tenté Les Yétis n’abdiquaient pas malgré le retour au score de leurs adversaires du soir. Chatellard est à deux doigts de remettre les siens devant sur une action où il avait bénéficié de rebonds successifs. Les Corsaires imposent une forte pression sur le match en milieu de partie. Le momentum est aux hommes de Raffoux et Davranche pense bien prendre à défaut un Victor Goy contraint à un petit miracle de l’épaule en face à face. Le cerbère récidive devant Broutin très en vue et remuant depuis le début de la partie. Le Mont-Blanc n’est pas en reste et la partie est agréable à suivre ce dimanche soir à Saint-Gervais. Léger au terme d'un joli mouvement offensif, puis Théo Larroque d’un tir puissant obligent Bertein à deux parades importantes alors que s’amorcent les dernières minutes de ce second round. Les formations sont toujours à égalité, mais les protégés de Lafrance auront une occasion en or de passer devant dans les derniers instants de cet acte médian. Chatellard était chassé pour deux minutes par le quatuor arbitral pour une charge appuyée à l’endroit de Vit Budinsky. Le score est de deux buts partout après quarante minutes de jeu engagées.



Chatellard parachève le succès des siens !



Le dernier acte reprenait et les contingents allaient à nouveau le débuter avec beaucoup d’énergie offensive. Léger est proche de mettre le 3ème but des siens, apercevant le puck rouler sur l’épaule de Bertein contre son poteau. Malgré un match disputé 24 heures plus tôt, les dunkerquois ont des jambes. Les Yétis sont frais et tentent de jouer dans les petits espaces, mais les hommes de Peronnard pêchent dans le geste final à deux reprises dans les dix premières minutes du dernier vingt. Léger, encore lui prenait ses lancers, mais le disque ratait la cible, avant qu’Alex' Gagnon ne puisse tenter sa chance sans attraper le cadre. Cette opposition conserve tout son intérêt alors que s’amorce la deuxième moitié du 3ème tiers. Dunkerque pousse pour revenir. Winkelmann effectuait une déviation vicieuse pour le portier local sur un tir longue distance venu de Klack sur la bleue, Goy détendait sa botte en extension. Arrêt salvateur, puisque quelques secondes plus tard, la patinoire de Saint-Gervais explose ! Guer joue parfaitement le coup en apercevant l’arrivée de Mathis Chatellard en retrait plein axe. Le français s’appliquait dans le geste final et nettoyait la lucarne gauche de Bertein, 3-2 à 52’03. Maxime Richier Mathis Chatellard, double buteur ce dimanche ! La pression est montagnarde après cette prise de pouvoir. Adelsons est même proche de joindre le casque d’Or Hugo Sarlin dans l’enclave, mais la défensive Corsaire intervient à point nommé. Réponse du berger à la bergère. Goy réalisait l’intervention du match devant Colley qui s’était ouvert une brèche backdoor dans le dos d’un défenseur montblanais. Le portier effectuait le déplacement décisif pour empêcher les visiteurs de revenir au score, alors que les secondes continuaient de s’égrener en faveur du club de Saint-Gervais/Megève. Les dernières minutes demandent beaucoup de résistance au Mont-Blanc face à des Corsaires qui auraient pu profiter d’une rondelle mal dégagée après la sortie du portier dunkerquois et l’ajout d’un attaquant supplémentaire. Le filet désert permet aux joueurs locaux d’ajouter une nouvelle banderille par Chatellard, très à son aise dans ce duel. La frustration éclate pour Dinda et Budinsky. L’un tentait de s’en prendre au précédent buteur, alors que l’autre expédiait son bâton avec violence sur son banc, 4-2 à 59’33. Le succès court de la veille en Alsace échappe cette fois à une équipe dunkerquoise conquérante mais logiquement émoussée par son double-déplacement.



Victoire du HC Mont-Blanc 4 buts à 2 face aux Corsaires de Dunkerque. Une très bonne prestation collective des hommes de Rémi Peronnard, qui retrouvent le goût d’une victoire dans le temps réglementaire en engrangeant de la confiance face au dernier finaliste de la Coupe de France. Le deuxième match en 24 heures et le long voyage auront certainement pesé dans les jambes dunkerquoises et Mont-Blanc particulièrement séduisant lors de cette prestation, a su tirer bénéfice de ce paramètre. Prochain rendez-vous pour les deux équipes, samedi prochain (19h30) à Megève et face à Valenciennes pour les Yétis du Mont-Blanc. Dunkerque affrontera de son côté le leader caennais à Michel Raffoux ! Maxime Richier Mont-Blanc peut célébrer ce succès important pour la suite !

