Division 1 : 18ème journée : Montpellier vs Mont-Blanc 1 - 3 (1-2 0-0 0-1) Le 18/01/2020 Patinoire Végapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Mont-Blanc ] D1 : Les Yétis se relancent ! En difficultés depuis le début de la saison, les Vipers de Montpellier espèrent se relancer ce soir en recevant les Yétis du Mont-Blanc. Mais ces derniers veulent également se relancer, après avoir perdu la semaine passée à domicile contre Marseille. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 21/01/2020 à 14:06



935 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Cheyroux et Buts :

Montpellier : ; 14.28 Peter Travnicek (ass Vladimir Kubus et Martin Vojsovic)

Mont-Blanc : 09.37 Arnaud Lazzaroni (ass Samuel Guer) ; 16.20 Ville Vepsalainen (ass Eric Leger et Erno Ripatti) ; 55.49 Arthur Coulon (ass Richard Aimonetto et Arnaud Lazzaroni) Pénalités 22 minutes dont 10 à Korenko contre Montpellier 26 minutes dont 10 à Leger contre Mont-Blanc Après seulement une minute de jeu, la première pénalité du match est sifflée contre Montpellier. Mais cet avantage numérique ne donnera rien. Après un début de match timide, les Vipers semblent se trouver un peu mieux au fil des minutes, et obtiennent à leur tour une supériorité numérique. Ces derniers sont tout près d'ouvrir le score sur une situation un peu confuse devant le but adverse, mais manque d’un brin de réussite. Mont-Blanc tient bon et profite d’une nouvelle supériorité numérique pour remettre la pression sur la cage héraultaise. Sur un lancer de la ligne bleue, le palet est dévié astucieusement devant le but par un attaquant savoyard, mais le but sera refusé pour crosse haute. Les visiteurs ne baissent pas les bras pour autant et, sur l'engagement, un nouveau lancer de Arnaud Lazzaroni arrive sur la cage de Dvorak et c'est une déviation malheureuse d'un défenseur montpelliérain qui envoie le disque au fond des filets (0 - 1 à 9’37, assist de Samuel Guer).



Les Vipers ont rapidement une occasion de recoller au score sur un cinglage sifflé contre les visiteurs. Après une séquence infructueuse à 5 contre 3, les locaux finissent par trouver la faille par l'intermédiaire de Travnicek (1 - 1 à 14’28, assists de Vladimir Kubus et Martin Vojsovic). Mais la joie est de courte durée puisque sur une nouvelle supériorité numérique, les visiteurs lancent un joli mouvement collectif, conclu par une passe transversale parfaitement réceptionné par Ville Vepsalainen (1 - 2 à 16’20, assists de Eric Leger et Erno Ripatti).



Fin du 1er tiers : Montpellier 1 – 2 Mont-Blanc



Le second tiers démarre, encore une fois avec une pénalité à l'encontre des locaux. Et comme en première période, s'en suit une supériorité pour Montpellier, mais sans réussite de part et d'autre. A la mi-rencontre, le spectacle proposé sur la glace peine à réveiller le public de Vegapolis, plutôt silencieux, et quelque peu abattu par la saison difficile que connaît le club languedocien. La situation ne s'arrange pas lorsque sur un lancer puissant des savoyards, le palet termine une nouvelle fois au fond des buts de Dvorak. Mais à la surprise générale, le but est refusé car ce dernier est marqué du patin.



es minutes s'écoulent, et les pénalités continuent de pleuvoir, notamment contre les visiteurs. Mais alors que les Yétis évoluent en infériorité, ces derniers se créent une énorme occasion de faire le break, sur un palet récupéré à la ligne rouge et un face à face finalement perdu face au portier tchèque des Vipers. A trente secondes de la sirène, Mont-Blanc se voit refuser un troisième but. Cette fois-ci, c'est la cage qui a bougé avant que le disque ne passe la ligne.



Fin du 2ème tiers : Montpellier 1 – 2 Mont-Blanc



Le début de la dernière période ne donne que de très rares occasions de but. Les Héraultais peinent à poser leur jeu et s'installer durablement en attaque, tandis que les joueurs du Mont-Blanc ne parviennent pas à faire définitivement le break. Les Savoyards enchainent les infériorités numériques sans pour autant être réellement inquiétés.



Et à quatre minutes du terme, les Savoyards finissent par être récompenser de leurs efforts sur un joli lancer de Arthur Coulon, dans une défense montpelliéraine trop attentiste (1 - 3 à 45’59, assists de Richard Aimonetto et Arnaud Lazzaroni). Malgré un temps mort et la sortie du gardien dans la dernière minute du match, les Vipers ne se remettront pas de ce troisième but et le score en reste là.



Fin du match : Montpellier 1 – 3 Mont-Blanc



Nouveau coup dur donc pour les Vipers qui enchaînent un cinquième revers de rang, les plongeant un peu plus encore dans la zone rouge, avec seulement 13 points au compteur. Le déplacement à Cholet mardi et surtout la réception de Clermont samedi prochain s’annoncent déjà comme deux matchs cruciaux pour le maintien. Les Yétis quant à eux recevront successivement Brest puis le leader, Cergy-Pointoise.

