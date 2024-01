Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 18ème journée : Morzine-Avoriaz vs Strasbourg 2 - 5 (0-1 2-1 0-3) Le 20/01/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Strasbourg ] Les Strasbourgeois mieux récompensés En quête d'une victoire pour relancer la machine, les Pingouins recevaient le Dauphin du championnat . Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 21/01/2024 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1132 spectateurs Arbitres : Arbitre Suisse et Métais, assisté de Juge de ligne suisse et Tchekachev Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 31:13 Thibaud Masson (ass Timur Rasulov et Tyler Adams) ; 38:31 Félix Morozov (ass Timur Rasulov)

Strasbourg : 13:40 Flavien Fondadouze (ass Enzo Poirot et Brandon Egli) ; 28:05 Drayson Pears (ass Ville Vepsalainen et Sébastien Trudeau) ; 51:12 Lucas Senechal (ass Pierrick Hoehe et Louis Olive) ; 58:19 Ville Vepsalainen (ass Sébastien Trudeau et Cody Van Lierop) ; 59:55 Brandon Egli Pénalités 10' contre Morzine-Avoriaz 6' contre Strasbourg



Depuis le dernier match à Brest , les morzinois vont mieux !

Yoann Coppel

Le duo de coachs Morzinois commence à trouver la recette pour faire jouer des Pingouins toujours privés de plusieurs joueurs cadres.

Yoann Coppel

Les Hauts-Savoyards auront proposé une belle résistance et auront mis à mal les alsaciens.

Yoann Coppel

Dans une rencontre indécise, les visiteurs vont prendre le match en main à 10 minutes de la fin et vont cloturer le match par un but en cage vide pour s'imposer 5-2.



Dans ce match, les recrues Morosov et Rasulov ont été très en vue avec 1 but pour Morosov et 2 assitances pour Rasulov.

De quoi faire espérer des jours meilleurs aux supporters de la Skoda Arena.



Les alsaciens restent eux à la seconde place du championnat suite à la victoire de Caen.

Les alsaciens restent eux à la seconde place du championnat suite à la victoire de Caen.

Les Morzinois vont justement pour le prochain match aller défier le leader Normand alors que l'étoile noire va recevoir Cholet .







