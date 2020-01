Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 18ème journée : Nantes vs Caen 3 - 2 (2-0 0-1 1-1) Le 18/01/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Caen ] Nantes confirme son renouveau Avant cette rencontre pour le compte de la 18e journée, les Corsaires de Nantes reviennent de Cergy où ils ont joué leur match avancé de la 19e Journée. Après avoir tenu tête aux Jokers les Nantais reviennent à la maison avec le point de la prolongation en poche. Désormais c’est le Dauphin de la D1 qui vient défier les hommes de Martin Lacroix dans leur antre du Petit-Port. La meilleure défense du championnat face à l’une des meilleures sur les unités spéciales. Une rencontre qui sent la poudre avec comme enjeu la course aux Playoffs pour Nantes et la tête du Classement pour Caen. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 22/01/2020 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1034 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Leonard et Debuche Buts :

Nantes : 03.45 Edouard Dufournet (ass Matthew Brenton et Bryan Sautereau) ; 11.00 Edouard Dufournet (ass Bryan Sautereau et Matthew Brenton) ; 56.36 Matej Hamrak (ass Cédric Custosse et Anthony Goncalves)

Caen : ; 24.33 Eric Aurard (ass Loup Benoit) ; 48.35 Joni Lavonen (ass Aleksi Makela et Eric Aurard) Pénalités 10 minutes contre Nantes 10 minutes contre Caen



Guillaume FRANCOIS



La rencontre débute fort côté Nantais, Leveillé remporte l’engagement opposé au Caennais Benoit. Les Normands se mettent à la faute d’entrée de jeu avec Benoit qui se fait sanctionner pour faire trébucher dès la 0’52 de jeu. Les Nantais à leur avantage pour débuter la partie en supériorité numérique. L’ouverture du score est proche avec Brenton à la manœuvre mais l’échéance est retardée par la muraille Quemener qui garde la cage Normande. Retour au complet les Drakkars se positionnent enfin dans la zone Nantaise, le Slovaque Halas vent chauffer le cuir de Sedlacek. Dufournet remporte l’opposition face à Prosvic, l’attaque Nantaise déboule sur la cage de Quémener, à 3’45 l’attaquant Nantais récupère le palet sur une passe ajustée par Brenton et ouvre le score pour les Corsaires assisté par Sautereau.

(1-0)

La réaction Normande est de courte durée avec une seule occasion à l’actif par Miquelot qui voit son tir directement capté par le portier Nantais. Les Corsaires tentent de pousser un peu plus leur adversaire du soir dans ses retranchements, si l’arrière garde Caennaise est plutôt efficace, elle se fait rapidement dépassée avec Leveillé puis Prokop où il faut compter sur Quemener pour maintenir le Drakkar à flots. A 8’23 le défenseur Nantais Peron-Fontaine écope d’une sanction pour une charge avec la crosse, offrant ainsi l’occasion aux Normands d’évoluer en powerplay, mais c’est sans compter sur une contre-attaque dangereuse menée par Leveillé qui prend à revers la défense Normande, l’équipe Caennaise piquée à vif se ressaisit et mène l’attaque avec Aurard qui vient défier à deux reprise le gardien Nantais, puis Cerkovnik tente un tir de force parfaitement stoppé par Sedlacek. Dufournet remporte son face à face avec Cantagallo, les Corsaires se lancent à l’assaut de la zone Normande, à 11’00 l’attaquant Nantais Sautereau lance un tir sur Quemener, Dufournet suit l’action récupère le rebond et en profite pour doubler la mise, assisté par Brenton (2-0)

Les Corsaires continuent sur leur lancée, en mettant sous pression la défense adverse, Logan vient lui aussi tenter sa chance face au but, puis c’est une déferlante de tirs qui s’abat sur Quemener avec Leveillé , Sautereau , Damy puis Martinka, l’orage passe et les Normands ressortent en allant jouer en zone Nantaise avec Aurard et Lavonen pour porter le danger à la recherche d’une faille, à 16’08 la faute est commise par le portier Nantais et se voit sanctionner par le corps arbitral d’une pénalité de 2 minutes pour son action juger comme dureté excessive. La supériorité Normande voit Halas, Lavonen puis Aurard faire face à Sedlacek sans pour autant parvenir à réduire la marque, les Nantais parviennent à tuer la pénalité sans embûches, tout en repartant de l’avant avec Logan et Dufournet. A 19’26 l’attaquant Caennais Aurard est à son tour pénalisé pour une charge tardive, laissant ainsi les Nantais sur une supériorité pour terminer le premier vingt, Perron-Fontaine tente un shoot sur la cage dans les ultimes secondes en vain, les Nantais regagnent le vestiaire avec deux unités d’avance.



Guillaume FRANCOIS



La reprise du second acte voit l’équipe Caennaise repartir avec le couteau entre les dents profitant d’une baisse d’intensité des joueurs Nantais, Benoit puis Makela sont sur la cage Nantaise sans trouver l’ouverture, les Drakkars ne baissent pas pour autant les bras avec Makela toujours en action face à Sedlacek. Les Nantais se montrent timidement sur la zone Caennaise, Sautereau lance un tir sur Quemener mais les Normands jouent rapidement et se retrouvent très vite dans la zone Nantaise à 24’33 Aurard parvient à réduire le score assisté de Benoit (2-1) Les Drakkars poursuivent leurs efforts en profitant d’une baisse de régime du côté de Nantes, avec Cerkovnick. Nantes réagit avec Bergeron qui parvient à se présenter face à la cage Normande, sans trouver de solution son tir est rapidement stoppé par Quemener. Prosvic profite de remporter ses oppositions face au Nantais Sebag pour relancer la machine Caennaise, laissant Halas avec le palet de l’égalisation mais Sedlacek est sur la trajectoire. Leveillé sonne la charge di côté de Nantes profitant d’une pénalité sifflée à l’encontre du Normand Prosvic à 28’12 pour accrocher. Bergeron, Gonçalves puis Hamrak font parler leur jeu de puissance, il faut compter sur un Quemener vigilant pour éviter de prendre un but supplémentaire sur powerplay. Caen revient pointer le bout des crosses à 5 contre 5 Alvarez et Menard portent le danger dans la zone Nantaise. A 32’13 l’attaquant Corsaires Leveillé est envoyé sur le banc des pénalités pour un coup de coude, c’est l’occasion rêver pour les joueurs de Luc Chauvel de tenter le tout pour le tout et revenir au score, Aurard est sur tous les coups mais ne trouve pas la faille. A 35’16 le défenseur Normand évoluant sous licence bleue avec Rouen est pénalisé pour retenir, mettant son équipe en infériorité, l’occasion rêver pour les Nantais de creuser ainsi l’écart, c’est la consigne passée par le coach Lacroix qui lance ses attaquants dans la bataille, Leveillé et Hamrak sont à l’assaut de la cage de Quemener. Prokop vient prêter main forte avec son tir de la bleue. De retour sur la glace Mony est à nouveau rappelé à l’ordre à 37’32 pour faire trébucher, permettant aux Nantais de terminer le deuxième tiers sur une bonne note, mais Perron-Fontaine et Sautereau ne parviennent pas à tromper la vigilance de Quemener .



Guillaume FRANCOIS



Pour ce dernier tiers, Les Nantais remettent leur vitesse en action avec Leveillé qui s’impose face à Benoit, les accélérations de Dunn sèment le danger dans la défense Normande qui tente de faire bloc, Dunn prend deux shoots à son compte mais c’est sans compter sur l’intervention de Quemener, puis Lanvers et Prokop prennent le relais sans pour autant tromper Quemener resté vigilant. Les Drakkars qui restent sur un but de retard passent à l’action Palis puis Menard mais il en faut plus pour tromper Sedlacek. Les actions partent d’un camp à l’autre Bergeron et Houeix se montrent à présent en zone adverse où tout peut basculer d’un moment à l’autre car c’est au tour des Caennais Aurard et Lavonen de mettre la pression face au but Nantais, L’attaquant Canadien Bergeron fait parler sa puissance et s’impose face aux défenseurs Normands, mais l’ex-pensionnaire de Ligue Magnus bute sur Quemener. Perron-Fontaine s’essaie de loin mais shoot directement sur le portier Drakkar. Prosvic réalise son numéro en s’imposant face à Sebag qui ne peut suivre le Slovaque, Prosvic poursuit son action mas voit son tir finir sa course dans la mitaine de Sedlacek. A 48’25 après un cafouillage derrière la cage Normande, le Corsaire Sebag est pénalisé pour Cinglage. Le Powerplay Caennais est rapidement mis en œuvre cueillant à froid la défense Nantaise à 48’35 c’est l’égalisation des Drakkars par l’intermédiaire de Lavonen qui a parfaitement joué le coup assisté de Makela et Aurard. (2-2)

Les pendules sont remises à l’heure côté Normand et a pour effet de rebooster l’équipe visiteuse Lavonen continue à porter le danger dans la zone Nantaise, Halas prend la relève sans parvenir à prendre l’avantage. Les Corsaires se réorganisent avec Hamrak et Dufournet qui remportent coup sur coup leur duel, Dufournet se retrouve face à Quemener, Leveillé apporte son soutient pour ajouter un peu plus de pression sur la défense Normande, Perron-Fontaine relance les palets récupérer en zone neutre, Les Nantais ne lâchent plus le palet. A 56’36 lancé à pleine vitesse Hamrak déborde Quemener et redonne l’avantage aux siens assisté par Custosse et Gonçalves. (3-2)

Tout est à refaire pour Caen, mais les Nantais tentent d’enfoncer le clou, Sautereau se trouve en position de shoot, Quemener doit intervenir pour stopper l’offensive. Logan est sanctionné à 57’38 pour une obstruction, en supériorité les Normands lancent toutes leur force dans la bataille, Prosvic est sur tous les fronts, Devin puis Makela ne parviennent pas à faire plier Sedlacek. Luc Chauvel prend son temps mort à 59’07 l’ultime consigne est passée pour tenter l’égalisation, Quemener quitte la glace laissant place à un attaquant supplémentaire, Benoit s’impose face à Leveillé mais le buzzer retentit et la victoire revient aux Nantais, au grand bonheur des spectateurs du petit-port.



Guillaume FRANCOIS





Meilleurs Joueurs du Match : Edouard DUFOURNET #87 Corsaires de Nantes

