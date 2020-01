Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 19ème journée : Cergy-Pontoise vs Nantes 1 - 0 (0-0 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Le 14/01/2020 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Nantes ] Victoire des Jokers sur le fil Les Jokers remportent une victoire au bout des prolongations face à de très bons Corsaires de Nantes. Une rencontre marquée par le duel à distance des portiers, auteurs de superbes parades. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 20/01/2020 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2070 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Villard et Smeeckaert Buts :

Cergy-Pontoise : 64.16 Kévin Da Costa (ass Derek Perl et Danny Smith)

Nantes : Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Nantes Lorcher de retour dans le groupe des Jokers, les deux équipes disposent d’un effectif au complet pour cette rencontre avancée de la 19e journée.



Photographe : Olivier Bénard La défense nantaise a pris le dessus sur l’attaque cergypontaine

L’entame du match est rythmée. Les deux équipes connaissent l’efficacité de leur adversaire en supériorité. Pourtant, Kalter, coupable d’un cinglage, file en prison dès la première minute du match. Chimienti est donc rapidement mis à contribution en contrant les tirs de Leveille et Prokop notamment. Puis, Bergeron est sanctionné. L’occasion pour Sedlacek de se mettre en évidence à son tour en s’interposant sur les lancers de Kalter et Smith.

Les Jokers tentent de jouer sur leur vitesse pour désorganiser la défense Nantaise, notamment lorsque les deux équipes sont amputées d’une unité simultanément en milieu de tiers. Mais la maison des Corsaires est verrouillée à double tours par une défense en place et un gardien stoppant tous les palets sans laisser de rebond. Kalter, à la réception d’un centre d’Hordelalay le constate à nouveau.

Si le début du premier tiers est équilibré, la deuxième moitié est à l’avantage des Jokers qui au gré des jeux de puissance, se créent des occasions par Herrera, Kalter ou Bureau-Blais. Mais Sedlacek s’interpose parfaitement.

Les Nantais restent sereins défensivement en contrant les nouveaux assauts de Lorcher et de Smith. Ils ne ferment cependant pas le jeu et se procurent naturellement des opportunités par Martinka et Leveille. Chimienti s’interpose, démontrant qu’il faut aussi compter avec lui ce soir.

En fin de tiers, la pression s’accentue davantage autour de la cage nantaise. C’est le moment choisi par Corbett et Dunn, après un nouveau duel remporté par Sedlacek, pour en venir aux mains. Les deux hommes rejoindront le banc des pénalités quelques secondes avant que le buzzer retentisse, venant ainsi sceller une première période riche d’occasions, mais vierge de but.



Photographe : Olivier Bénard Les Corsaires se jettent sur le palet

De retour sur la glace, les nantais se montrent les plus entreprenant avec un tir de Mark dans le slot sur le plastron de Chimienti. Quelques minutes plus tard, Sebag récupère le palet après avoir contré Bureau-Blais. Il se présente seul face à Chimienti, mais là encore le portier valdoisien prend le dessus.

La première occasion franche des Jokers intervient après cinq minutes. Suite à une récupération dans sa moitié de terrain, Vieth tire depuis le point d’engagement droit. Sedlacek offre alors un de ses premiers rebonds à Kerins, contré par Goncalves en position de deuxième gardien. A son tour, Fransson tente de reprendre le palet avant que trois joueurs nantais ne se jettent, un à un, littéralement sur la rondelle. L’arbitre siffle un tir de pénalité pour les locaux. Hordelalay se charge de cette responsabilité mais il butte toujours sur Sedlacek qui prend clairement l’ascendant sur les attaquants cergypontains.

Il s'ensuit une pénalité contre Nantes durant laquelle les Jokers n’arrivent pas à s’installer. Mark, profitant du voile réalisé par Bergeron, en profite pour tenter sa chance, vainement, car Chimienti se montre également très solide. Le duel des gardiens est désormais bien en place. Ces deux hommes possèdent la clé de la rencontre dont l’issue incertaine ne tient qu’à une botte ou une mitaine.

Les Nantais appliquent dès que possible un pressing haut sur les sorties de zones des Jokers. Cela désorganise complètement les verts et rouges qui se montrent, par moment, imprécis dans leurs passes et à court d'énergie pour transpercer cette muraille blanche. La solution vient des défenseurs dont la progression avec le palet permet à l’équipe de gagner la zone adverse et de tenter quelques lancers.

Après avoir vu son tir dans le slot repoussé quelques minutes plus tôt, Vieth hésite à prendre sa chance face à Sedlacek, bien placé. Il coupe alors son élan pour faire le tour de la cage, sans plus de réussite.

Les deux formations se rendent les occasions en cette fin de deuxième tiers. Pour les nantais, Bergeron et Auger notamment ont des situations franches sans parvenir à faire trembler les filets.



Toujours aucun but durant le deuxième tiers. L’Aren’ice est parfaitement tenue en haleine par les acteurs du soir qui produisent un spectacle de grande qualité.



Photographe : Olivier Bénard Tout comme Sedlacek, Chimienti sera resté vigilent

En début du dernier acte, les Jokers se créent les meilleures opportunités. Sur une grossière erreur de passe au niveau de leur ligne de but, les locaux offrent également une situation aux Corsaires dont ces derniers ne tireront pas profit. Il faut attendre près de quatre minutes pour voir le premier lancer nantais par Mark.

Quelques instants après, Lanvers profite d’une très mauvaise transmission des Jokers pour se mettre dans une position de tir idéale mais son lancer fuit la cage de Chimienti. Il en est de même un peu plus tard, alors que le gardien cergypontain, déplacé, semble battu.

Malgré plusieurs situations de tir par Bureau-Blais ou Hordelalay, les Jokers marquent le pas physiquement. Au contraire, les Nantais ne semblent pas affaiblis par leur deuxième match en trois jours.

A huit minutes de la fin du match, Perron-Fontaine, dont l’engagement physique a permis d’écarter plusieurs fois le danger dans cette partie, s’offre un tir après une mise en échec réussi en zone offensive. Les Corsaires prennent désormais le contrôle des opérations mais ils se heurtent à la bonne défense des Jokers dont le gardien réalise une dernière parade de haut vol sur un tir de Damy. Fait marquant, aucune pénalité n’est appelée dans ce tiers. Un indicateur révélant la qualité des interventions défensives autant que la crainte du jeu de puissance adverse. Le temps mort à une minute du terme de la rencontre n’y change rien, aucune défense ne cède pendant le temps règlementaire.



Les deux formations font donc durer le spectacle par une prolongation de cinq minutes. La réduction du nombre de joueurs sur la glace (3 vs 3) libère automatiquement des espaces sur la glace. Dans la continuité du derniers tiers, les nantais remportent les premières mises en jeu leur permettant de réaliser des lancers par Prokop et Perron-Fontaine. Les Jokers ne réagiront qu’en fin de prolongation par Bureau-Blais et Frank.

Il reste moins d’une minute de jeu, tous les spectateurs ont accepté le scénario écrit par les deux gardiens, qui à l’évidence, ont décidé de conclure leur duel par une séance de tirs aux buts. C’est à ce moment que Perl récupère le palet abandonné par Hamrack après sa chute. Il le confie à Smith qui résiste à la défense de Bergeron au niveau du point d’engagement gauche. Il passe ensuite à Da Costa, seul devant Sedlacek qui, cette fois, restera impuissant face à la reprise du capitaine des Jokers 1-0 (64’16).



Photographe : Olivier Bénard Au bout des prolongations, Da Costa délivre l’Aren’Ice

Au bout du suspens, les Jokers remportent la victoire face à des Nantais qui l’auraient tout autant méritée. Les visiteurs quittent la glace sous les applaudissements du public dont l’intensité redouble à la descente de Sedlacek. Les Corsaires ont prouvé que leur niveau mérite un meilleur classement. Suite à une telle prestation, personne ne serait étonné de les voir valider leur billet pour les playoff. D’autant qu’après avoir tenu tête au leader mardi, ils ont fait tomber le dauphin, Caen, samedi sur le score de 4 à 3 dans le temps règlementaire. Ils sont bien partis pour rattraper les points perdus en phase aller.

Pour les Jokers, la mission est accomplie. Tout d’abord, comptablement puisqu’ils remportent cinq des six points mis en jeu par la double réception de Montpellier et Nantes. Mais également pour la cohésion du groupe. Car cette victoire, acquise dans la difficulté, leur a permis de repousser leurs limites mentales. Le staff pourra s’appuyer sur ce résultat pour préparer une phase finale qui commence doucement à se dessiner. Les Jokers y ont du reste ajouté quelques contours supplémentaires samedi, en ramenant trois points de Marseille (victoire 2-1). Avec neuf points d’avance (et un match de plus que leurs poursuivants), les jokers sont désormais confortablement installés en tête de la D1.

Ce championnat propose un beau spectacle avec une course aux playoff palpitante. Grâce aux réveils de Nantes et Brest, seulement trois points séparent Tours (4e) de Dunkerque (11e) !



Hommes du match :

Nantes : Perron-Fontaine

Cergy-Pontoise : Chimienti



