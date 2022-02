Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 19ème journée : Chambéry vs Caen 2 - 1 (2-0 0-0 0-1) Le 05/02/2022 Chambéry [ Chambéry ] [ Caen ] Nouvelle victoire à domicile pour Chambéry Les Éléphants recevaient ce samedi 5 février les Drakkars de Caen pour le compte de la 19e journée de D1. Au terme d’une solide performance collective, les Éléphants enchaînent un 4e succès de rang à Buisson-Rond. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 06/02/2022 à 15:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



420 spectateurs Arbitres : M. Drif assisté de MM. Aumeras et Aman Buts :

Chambéry : 06.31 Zackary Daneau (ass Loris Delmas et Edgar Protcenko) ; 08.11 Wayne Létourneau (ass Hugo Dechelle et Edgar Protcenko)

Caen : ; 43.25 Félix Chamberland (ass André Menard et Paul Nassivet) Pénalités 6 minutes contre Chambéry 4 minutes contre Caen Le fait du match : Une performance collective de haut vol



Tout a parfaitement commencé pour les Savoyards avec deux buts inscrits rapidement dans le premier tiers. Ensuite, les hommes de Pierre Bergeron ont subi un peu plus au fil du match les assauts du club Normand pour tenter de recoller au score. Malgré la réduction du score dans le troisième tiers de Chamberland, les Éléphants ont réussi à s’imposer au bout du suspens. Une performance défensive et collective qui rassure les supporters tant Chambéry avait encaissé de buts en début de saison.



Photographe : Gérard Tempo Le chiffre : 9



C’est le nombre de points inscrits par le numéro 76 des Éléphants, Wayne Letourneau. Le solide défenseur Canadien arrivé en cours de saison continue d’enchaîner les belles performances. Il semble s’épanouir dans son duo défensif avec Edgar Protchenko qui continue lui aussi d’impressionner (2 nouveaux points samedi). La défense chambérienne se porte mieux et Letourneau y joue un rôle majeur. Après un léger temps d’adaptation après son arrivé du Canada, le défenseur a encore prouvé toute l’étendue de son talent devant le public de Buisson-Rond.



Photographe : Guillaume François (archives) La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



« Nous avons réalisé une performance collective très intéressante ce soir (samedi soir). Nous avons su rester soudés toute la rencontre. La performance de tout le groupe est très satisfaisante et notamment en fin de match où nous avons tenu face aux assauts Normands. Nous travaillons cela depuis le début de saison, quand cela paie parfaitement comme ce soir, ça fait la différence. »



Prochain match : Montpellier-Chambéry, 12 février, 19 h.

