Brest : Avec des résultats en dents de scie depuis quelques matchs et les absences conjuguées de Mikulas Bicha et Jérémy Arès, l'attaque montblanaise s'en trouvée diminuée, mais avait pourtant trouvé les solutions lors du dernier succès chez les Vipers. En face, Brest fait bonne figure et pouvait s'offrir un bon en avant en cas de succès, ce mardi à Megève.



Des débuts disputés



Tout juste une minute trente de jeu, et Mont-Blanc doit déjà défendre en infériorité numérique. Les Albatros produisaient leur effort pour tenter de prendre les devants, mais Goy et sa défense demeuraient vigilants sur les premiers lancers accordés. Chauvière de près, puis Joly en face à face se heurtaient à Surek en ultime rempart, malgré deux grosses occasions. Le début de match est ouvert et les occasions partagées, mais nombreuses de part et d’autres. Les montagnards obtiennent une belle période de temps fort après 8 minutes de jeu, et mettent à mal la défense brestoise. Roberts et Guer tour à tour, passent proche de débloquer le compteur. En face, Brest pousse à son tour et il faut un excellent arrêt de Goy devant Avenel pour sauver la maison saint-gervo/mégevanne. Le deuxième jeu de puissance revient aux hommes de l’Ouest. Coulon est chassé et les bretons partent en supériorité pour 2’. L’attaquant du HCMB écopera même de 10 minutes pour une charge jugée contre la bande. Avenel trouve la faille, parfaitement décalé par Juntheikki et permet aux siens de mener d’une longueur, 0-1 à 14’39 [5-4]. Les punitions s’accumulent pour Mont-Blanc, et c’est au tour de Vepsalainen d’être chassé. Brest pousse, mais les Yétis résistent et profitent d’une occasion similaire quelques secondes plus tard pour revenir dans le match. M.Richier Vepsalainen égalise Vepsalainen trouve l’ouverture, décalé par Roberts, 1-1 à 18’30 [5-4]. Les deux équipes regagnaient donc les vestiaires sur ce score d'1 but partout, au terme d'un tiers engagé et globalement plutôt à l'avantage des locaux en terme d'occasions de buts.



Brest prend les commandes



Brest résiste à la fin de son infériorité et redonne le meilleur départ possible aux Albatros. Le puck demeure en territoire des Yétis. Dikis en hérite côté gauche et alerte Bernier qui avait été oublié par la défense locale, 1-2 à 21'42. A.Juillet Mont-Blanc butte sur le portier brestois. Les bretons poussent pour breaker, Mont-Blanc tente de revenir et la partie reste diablement disputée entre deux formations qui se livrent un combat épique à l'offensive. Brest obtient un 2 contre 1, puis une échappée solitaire, mais manque de tuer le match dans un temps faible local. Dans les instants qui suivent et à la mi-match, Mont-Blanc part en supériorité et reprend un peu de confiance offensive. Un jeu qui offre son lot de situations et d’arrêts à Martin Surek, qui brillait dans l’exercice. La partie est toujours très disputée entre les deux contingents et Mont-Blanc se fait menaçant aux abords du filet de Surek, qui se voyait frappé bien involontairement par un Eric Léger, emporté par son élan dans une tentative de débordement. Le cerbère restait quelques minutes sonné avant de sortir, touché. Gaubert entrait en lieu et place du portier brestois pour la fin du deuxième acte, sans encaisser le moindre but. 2 buts à 1 après quarante minutes de jeu.



Brest en contrôle



Mont-Blanc se montre menaçant dans les premiers instants. L'état d'esprit est bon, mais les solutions offensives sont trop peu mordantes. L’attitude positive des montagnards est contrariée par une solidarité défensive brestoise remarquable devant un Surek revenu devant son filet quelques minutes, avant d'en resortir. Le portier remplaçant allait donc terminer le match. La partie montait encore d'un cran en intensité, alors que le score demeurait à 2 buts à 1 pour l'équipe visiteuse. Balaz sortait, victime d’un saignement. Jenista, auteur de la faute, se voyait réprimandé de 2’ + 10’. Malgré l'infériorité, Mont-Blanc pousse dans le dernier dix, mais Gaubert résiste et la réussite s’en mêle également sur un palet qui mourrait à quelques centimètres du poteau. Malgré le temps fort local en fin de match, la résistance bretonne porte ses fruits. M.Richier Gaubert tient la barque pour les bretons ! Juntheikki, omniprésent prenait un lancer à priori anodin qui surprenait Goy depuis la bande droite, dévié involontairement semble-t-il, pas un joueur sur la trajectoire, 1-3 à 55'52. Les Yétis sont touchés mais jettent leurs dernières forces dans la bataille en sortant leur portier. Les Albatros sont défensivement hermétiques et défendent leurs 3 points avec abnégation, inscrivant même un 4ème et dernier but en cage vide par Jacquier, 1-4 à 59'56.



Victoire des Albatros de Brest, 4 buts à 1 sur la glace de Megève. Face à des Yétis du Mont-Blanc accrocheurs, mais trop peu réalistes offensivement, les joueurs bretons s'imposent et engrangent 3 points dans un long déplacement. Des brestois qui affronteront au prochain match Caen, en Bretagne. De son côté, le HCMB s'attend à toute une fin de semaine.

En effet, le week-end s'annonce extremement chargé pour les joueurs de Julien Guimard, qui défieront le leader, Cergy, samedi soir à Megève, avant d'affronter les Spartiates marseillais dans le match décalé et reprogrammé de la 10ème journée.

La reprogrammation de cette rencontre peut paraître surprenante et difficile à appréhender pour les Yétis, puisque ce report se disputera au POMGE, et interviendra moins de 19h après le coup de sifflet final de la rencontre face aux Jokers. Cette partie à rejouer, à l'extérieur, le dimanche à 17h, face à des Spartiates qui disputeront eux leur rencontre du samedi soir à domicile, face à Strasbourg aura donc tout d'un déplacement compliqué pour les haut-savoyards.

Un week-end corsé et éprouvant attend donc la troupe de Ville Vepsalainen, unique buteur du soir. Rappelons également que les feuilles de match devront rester identiques à celles entrevues au soir du 16 novembre dernier, lors de l'annulation de la rencontre au POMGE. A.Juillet Juntheikki a été le principal artisan du succès brestois. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article spartiates très puissants a écrit le 22/01/2020 à 15:57 Oui canadiens c'est une obligation reglementaire d'avoir la même feuille de match,sauf si un gardien est blessé avec seulement 2 portiers dans l'effectif, voire précédemment, avec l'absence de bicha on voit la différence pour les yetis ,en panne de résultats comme Marseille qui est loin d'être flamboyant, le match sera primordial pour les 2 équipes pour remonter au classement dans ce championnat serré, difficile pour le Mont-Blanc je ne crois pas,ça va être très disputé.

Oui c'est une aberration ces matchs à quelques heures d'intervalle,aucun intérêt alors que la saison se finit tôt,de la fatigue supplémentaire, et peut être des blessures, la d1 c'est pas la magnus avec plusieurs matchs par semaine ,ces 44 matchs ,22 déplacements (sauf cette année ) plus les play-offs Cornaffutée a écrit le 22/01/2020 à 15:32 Merci pour l'article.



"Rappelons également que les feuilles de match devront rester identiques à celles entrevues au soir du 16 novembre dernier, lors de l'annulation de la rencontre au POMGE"



C'est une obligation réglementaire, ou bien simplement une tournure de phrase pour dire que les effectifs des 2 équipes n'ont pas évolués depuis novembre ? Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







