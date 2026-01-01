Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 19ème journée : Mont-Blanc vs Chambéry 4 - 1 (1-1 2-0 1-0) Le 13/01/2026 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Mont-Blanc impose sa cadence ! Mont-Blanc accueillait les Éléphants de Chambéry pour le derby des Savoie ce mardi. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 14/01/2026 à 18:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



720 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo assistés de MM. Aumeras et Margry Buts :

Mont-Blanc : 07.09 Denis Tsyganov (ass Vladimir Dzhig et Arslan Yamalov) ; 27.01 Vitali Teslenko (ass Charlie Robert et Vincent Delcroix) ; 30.15 Denis Tsyganov (ass Arslan Yamalov et Vladimir Dzhig) ; 59.01 Eliot Gouttry

Chambéry : ; 10.15 Sacha De Smitt* (ass Stepan Kolonin et Hugo Raveaud*) Pénalités 16 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Chambéry Les Yétis (12èmes) recevaient leurs voisins chambériens (7èmes) dans le cadre de la 19ème journée du championnat de Division 1, au Palais des Sports de Megève. Une rencontre importante pour les deux formations. Dans une dynamique délicate sur le plan comptable, les locaux ont démarré un important mois de Janvier par un lourd revers chez les Corsaires de Nantes (7-3) après un début de match totalement manqué. Une réaction était donc primordiale pour tenter de raccrocher le bon wagon et reprendre ses distances sur les équipes actuellement en position de jouer le maintien. Chambéry, de son côté, connait une série assez similaire avec deux succès en cinq rencontres disputées, mais compte une attaque plus prolifique et une défense moins permissive que son adversaire du soir. La partie s’annonçait donc engagée entre deux équipes très joueuses…



Des débuts disputés



Grabko était opposé à Debiak. La première salve d’attaques dangereuses est dans les crosses locales et initiée par un bon débordement de Fleutot qui tentait de trouver la solution petit côté. Debiak repoussait et les noirs bénéficiaient une minute plus tard du premier avantage numérique dans ce duel pour un accrocher de Rotolo. Chaudes alertes sur le jeu de puissance. Céret était tout proche de bénéficier d’un rebond cage ouverte, mais le puck fuyait le cadre dans un début de duel dominé par les hommes de Sadoine et Croz. Réaction savoyarde sur le retour à 5. L’échappée se trouve côté gauche, mais le tir, bien que difficilement détournée par Grabko ne débloque pas le tableau d’affichage. Un autre jeu de puissance est par la suite sifflé pour les locaux. Celui-ci paie. Yamalov décalait Dzhig sur la bleue. Le biélorusse décochait et trouvait sur sa trajectoire la palette de Tsyganov qui faisait dévier et donnait l’avantage aux siens, récompensant le bon début de match local, 1-0 à 7’09 [5-4]. Alexandre JUILLET Mont-Blanc ouvre la marque Les Eléphants sont jusqu’à lors absents du début de partie en terme d’intensité et le coach tente de réveiller ses troupes alors que Mont-Blanc avait failli doubler la mise par Guer en reprise dans le slot. Grabko sauvait les siens devant une belle embardée en réaction de Kolonin, qui obligeait le portier américain à cette intervention décisive. Après 10 minutes compliquée, les visiteurs ont une occasion de revenir. Un powerplay leur ai offert et Fleutot part à l’infamie pour cinglage. Occasion directement saisie par les jaunes. Plein centre, Kolonin est trouvé et armait. Grabko repoussait, mais De Smitt poussait le disque au fond face à un filet ouvert par la première avancée du portier, 1-1 à 10’15 [5-4]. Le momentum s’inverse. Chambéry bénéficie d’un nouveau jeu à un homme de plus suite à un faire trébucher d’Oksanen. Ce dernier ne paie pas, mais le temps fort chambérien persiste. Yétis et Eléphants auront ainsi eu à leur tour leur période de domination dans ce premier acte. Les deux équipes se séparent sur ce score de parité.



Les Yétis prennent un double avantage



Le deuxième acte de ce match, jusque-là très disputé, démarrait. Le premier jeu de puissance était dirigé contre les locaux. Sur une charge avec la crosse sifflée dans l’arrondi droit de la zone offensive locale, Larroque était envoyé au banc d’infamie. Les Eléphants mettent en place le jeu de puissance. Grabko réalisait une parade exceptionnelle en extension sur une reprise backdoor de Povse, mais le cerbère écopait d’une pénalité évitable faisant obstruction à De Smitt à gauche de sa zone technique. Les Yétis, qui terminaient 5 secondes plus tard leur résistance, sont contraints de la reprendre immédiatement. Malgré l’infériorité, c’est sur un contre que les Yétis se montreront menaçants. Les haut-savoyards se projettent. Tsyganov est en contrôle, Céret avait fait le stretch pour appuyer l’offensive, mais le russe choisissait la petite lucarne, contré par Debiak. Chambéry a son occasion autour du filet. Grabko frustrait Kolonin sur une bonne reprise, et les deux formations restaient à égalité sur le retour à 5 local. Kolonin encore lui en avait une autre, cette fois à bout touchant juste après la sortie de prison, mais le cerbère fait encore obstacle. La réponse du Mont-Blanc ne traine pas. Delcroix tente de mettre le puck au net. Ce dernier est contré, mais revenait pleine palette de Teslenko, qui décochait un lourd frappé dont il a le secret, sans se poser de question. Le caoutchouc frappait la lucarne avant de laisser l’arrière fêter son but avec sa célébration signature et remettre les siens devant, 2-1 à 27’01. Une autre punition est enregistrée par les hommes du Palais des Sports juste après le face-off qui suivait. Yamalov était envoyé au banc des insoumis pour obstruction alors que la mi-match n’était pas encore atteinte. La partie, pourtant agréable en première était désormais plus hachée dans son rythme par les nombreuses pénalités signifiées. La suivante est pour Chambéry et son portier, qui avait, comme son opposant précédemment, fait obstruction. Les Yétis sont cliniques sur leur tentative. Après un relais par le centre avec Tsyganov, le puck parvient à Dzhig sur la ligne bleue. Le biélorusse décochait plein axe et profitait de la déviation de Valer’ Croz devant le but pour voir trembler les filets à mi-partie, 3-1 à 30’15 [5-4]. Un temps mort est posé par Alexandre Rouillard. Chambéry tentait de rapidement se porter vers l’attaque, mais les locaux sont impliqués dans leur jeu défensif. La tension montait d’un cran entre Mathis Chatellard et Enzo Rotolo au duel, et les deux hommes partent à l’infamie en simultanée, laissant le jeu se dérouler à 5 contre 5. Larroque, de retour au jeu se mettait alors en évidence sur une belle embardée en solitaire, conclue par un tir du revers que Debiak montait dans les airs. Ce deuxième vingt aura été en grande partie marqué par le grand nombre de punitions distribuées, et les dernières minutes le confirment. Robert est puni et Chambéry en unité spéciale. Guidoux défiait Grabko, qui emportait le duel. Alexandre JUILLET Grabko s'interpose au devant d'une déviation dans le slot Le boxplay de Saint-Gervais/Megève œuvrait de manière remarquable sur la séquence et permettait aux joueurs de Sadoine et Croz, trop pénalisés à cet instant, mais diablement solidaires, de repartir avec un double avantage à la deuxième sirène. Avantage qui aurait même pu s’accroitre sur une situation énorme que s’était ouverte Yamalov, seul à 2 mètres de la cage et dont le puck mourrait au-dessus de la transversale. Mont-Blanc mène 3 buts à 1.



Mont-Blanc tient le rythme



Le troisième acte pouvait s’initier. Les locaux étaient devant, mais Chambéry dans son style très offensif, allait tenter de jouer les trouble-fêtes. Letellier à la manœuvre sur la première incursion n’inquiétait pas Grabko. Patrick aurait pu rapprocher les siens après 3’10 sur un tir qui avait en fait été propulsé au fond du but avec l’aide de sa main. L’Eléphant n’opposait pas de contestation et les montblanais conservaient leur avance. Le premier cinq passe de manière plutôt tranquille pour les Yétis, mais la partie n’avait pas encore livré tous ses secrets. Dzhig faisait preuve de solidarité dans l’arrière garde en se jetant sur un tir venu de la bleue et les joueurs locaux, sans doute désireux d’effacer leurs dernières contre-performances, faisaient bloc. Fleutot en solitaire, s’offrait une belle séquence, mais le #9 des Yétis était contrarié par une bonne intervention de Debiak. La mi-tiers approche, et elle passera sous boxplay pour la tribu haut-savoyarde, sur un trébucher, cette fois très peu évident signifié contre Charlie Robert, alors que son opposant avait semblé perdre l’équilibre avant ce duel avec le jeune joueur du Mont-Blanc. Ce jeu de puissance visiteur est important à bien des égards. D’abord parce que le chronomètre s’égrène pour la troupe de Rouillard, ensuite parce qu’un but encaissé à cet instant rebattrait les cartes pour des locaux jusque-là très sérieux dans leur prestation globale. Alexandre JUILLET Les duels ont été nombreux ce mardi Le danger est renvoyé en territoire des Éléphants, Mont-Blanc est à 5 et là encore, le doit à un bon travail défensif et à de solides interventions de son portier. Les noirs sont toujours de deux buts en avance alors qu’il restait moins de 8 minutes à faire. Une sanction tombe avec 6’31 restantes au chrono pour les savoyards, et les affaires allaient désormais être très compliquées. Sadoine colle son time-out à cet instant. La pénalité de Nicoud n’a pas d’incidence directe au score et les deux équipes sont désormais entrées dans les 5 dernières minutes. Debiak quittait son filet dans la dernière paire de minutes à jouer. Gouttry concluait la soirée dans un filet désert depuis sa zone défensive et Mont-Blanc tenait son succès, 4-1 à 59’01.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 4 buts à 1 face aux Eléphants de Chambéry. Dans une partie solide et appliquée, les locaux ont trouvé de la régularité et travaillé fort dans les 2 zones pour s’offrir 3 points bienvenues. Une prestation aboutie et une constance sur 60 minutes qui a cruellement manqué aux haut-savoyards ces derniers mois et qui ce soir, a été l’un des ingrédients de ce retour au premier plan. Le come-back de Théo Larroque aura également beaucoup apporté ce mardi, mais c’est avant tout une victoire collective qui s’est dessinée face à des chambériens qui ont connu des soirs plus inspirés. En face, les savoyards ont en effet semblé plus contrastés qu’à l’accoutumée. Malmenés dès l’entame, ils ont su recoller, mais n’ont pas profité des nombreuses unités spéciales en leur faveur dans le tiers médian pour rendre la vie difficile à leurs hôtes du soir. Avec un peu plus d’efficacité dans cet exercice, gageons que cette partie aurait pu connaître un tout autre scénario. Mais les Eléphants, empruntés ont rendu une copie d’1 jeu gagnant en 7 tentatives sur leur powerplay.

Prochaines rencontres pour les deux équipes, samedi soir 19h30 à Megève face à Dunkerque pour les Yétis, et réception du co-leader, Neuilly sur Marne, pour les Eléphants chambériens sur la glace de Buisson Rond dès 20h00. Alexandre JUILLET 3 points précieux et importants pour les Yétis dans le derby

