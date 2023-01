Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 19ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 5 - 2 (1-0 2-1 2-1 ) Le 28/01/2023 Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] Les Yétis s’offrent le leader ! ​Après 3 déplacements consécutifs, les joueurs du HC Mont-Blanc (9èmes) au coup d'envoi, accueillaient l'Etoile Noire de Strasbourg, leader de Division 1 pour une rencontre qui sentait la poudre ! Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 29/01/2023 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



920 spectateurs Arbitres : M. Frossard, assisté de Mme Cheyroux et M. Pointet Buts :

Mont-Blanc : 01:54 Jérémy Fortin (ass Jérémy Arès et Kelvin Walz) ; 26:35 Jérémy Fortin (ass Jérémy Arès et Hugo Sarlin) ; 28:14 Bruno Zabis (ass Marius Ceret et Mikulas Bicha) ; 56:46 Kurt Sonne (ass Mikulas Bicha et Lassi Peltola) ; 58:44 Victor Orset (ass Samy Faure et Valérian Croz)

Strasbourg : ; 20:32 Timothée Franck (ass Jérémy Coté et Thomas Giorgi) ; 40:37 Sébastien Trudeau (ass Jérémy Coté et Louis Olive) Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 2 minutes contre Strasbourg Après une dernière semaine compliquée, la troupe de Rémi Peronnard retrouvait son antre de Saint-Gervais et son playmaker, Bruno Zabis, blessé lors des dernières rencontres. En face, Strasbourg affichait également un bel effectif avec des joueurs très bien placés au ranking des pointeurs de la Ligue. C’est au son de la fanfare musicale présente ce samedi que démarrait cette affiche, devant une patinoire bien garnie !



Mont-Blanc démarre fort, Hiadlovsky précieux



De débuts en fanfares, il en sera justement questions dès la première paire de minutes ! La première incursion est la bonne pour les locaux. Arès hérite du disque dans le territoire offensif et se présente côté droit, profitant du bon appel de Fortin pour servir ce dernier sur un plateau, 1-0 à 1’55. Alexandre JUILLET Arès offrait à Fortin le premier but de la partie ! Les locaux entrent parfaitement dans la rencontre face à des alsaciens ayant plus de difficultés à trouver leur rythme. Mont-Blanc obtient même une belle chance de doubler la mise, mais Hiadlovsky sauvait les siens dans le soupirail. Après une entame difficile, les strasbourgeois retrouvent leurs esprits à la mi-tiers. La meilleure situation sera offerte à Burgos en powerplay, qui voyaient Goy s’interposer sur un arrêt décisif. De retour à 5, la domination redevient alpine et le meilleur pointeur haut-savoyard, Bicha, est bien proche de doubler la mise. Les offensives sont franches et piquantes côté montagnard. Tour à tour, Chatellard puis Arès de près, auraient pu profiter de leur position pour donner plus d’ampleur au tableau indicateur, mais le portier brillait une autre fois. Sonne dans un festival à l’entrée de l’ultime minute réalise un beau numéro, se débarrasse du portier, mais manque de peu le geste final dans une fin de période ultra-dominée par les locaux, qui s’offraient une ultime opportunité face à un Hiadlovsky qui maintenait la tête des siens hors de l’eau. Mont-Blanc mène d’une petite longueur à la pause.



Mont-Blanc garde le cap !



Le retour des vestiaires est bien différent pour la troupe locale. Sur une sortie manquée de Zabis dans l’arrondi, Côté se saisit du disque et alerte Franck qui ne tremblait pas, 1-1 à 20’32. La rencontre est très agréable à suivre entre deux formations joueuses. Mont-Blanc, malgré son but encaissé en début de tiers avait retrouvé des solutions offensives, mettant en difficulté l’arrière-garde strasbourgeoise. Depuis la droite, Arès servait Fortin, qui après un contrôle dans le slot, touchait la partie supérieure pour redonner une avance aux siens, 2-1 à 26’35. Dans un véritable temps fort depuis quelques minutes, les Yétis en ajoutent un au compteur deux minutes plus tard ! Servi dans l’enclave, la solution de shoot s’ouvre pour Ceret. Le défenseur montblanais, qui astucieusement, profitait de l’excellente position de Bruno Zabis, lui adressait le disque ! Le letton envoyait un tir rageur au fond du filet de Hiadlovsky, 3-1 à 28’11. Les Yétis sont très en jambe et le trio 4 est également proche de participer à la fête. Samy Faure servi dans la neutre s’infiltrait et prenait un tir donc le cerbère disposait difficilement. Le 4ème passe tout proche sur l’action suivante pour Mathis Chatellard, trouvé complètement seul devant le portier et qui d’une feinte revers, voyait Hiadlovsky sauver les alsaciens. L’Etoile Noire vacille, mais l’offensive apporte tout de même du danger à l’image du bloc dirigée par Franck, ou d’une échappée offerte à Pousse qui avait manqué de peu le dernier geste face à Goy. Alexandre JUILLET Les duels ont été âpres ! Le deuxième acte touche à sa fin et Strasbourg, dominé mais toujours à portée, obtenait un jeu de puissance pour une action illicite signalée contre le défenseur montblanais Numa Besson. Mont-Blanc mène 3 buts à 1 après deux périodes.



La fin d’un beau combat !



Le début de troisième démarre en infériorité pour l’équipe recevante. Comme lors de la précédente période, les alsaciens entrent fort et frappent sur leur première incursion. Servi par Côté depuis la gauche, ce diable de Sébastien Trudeau surgit côté droit et bat Goy, 3-2 à 40’37. Ce but redonne du cœur à une formation strasbourgeoise peu avare d’efforts et qui tentait de multiplier les lancers lointains, générant du trafic devant un Goy toujours très concentré depuis l’entame. Les Yétis sont en powerplay avant l’entrée dans les 10 dernières minutes de cette partie. Le premier PP local apportait un très gros danger sur le but d’un Hiadlovsky qui s’érigeait, une nouvelle fois, comme le sauveur des siens alors que s’amorce un instant important de cet affrontement. Les visiteurs n’avaient pas abdiqués et ces deniers répondaient sur le retour à 5 par une belle séquence offensive sur laquelle le portier alpin sortait vainqueur. Nouvelle situation chaude à 8’ du terme pour Hiadlovsky, qui effectuait une énième parade déterminante devant Sonne. La réussite fuit les locaux et le capitaine Arès sur l’action suivante, qui venait mourir juste au-dessus. Strasbourg souffle et reste en vie, alors que s’amorce le moneytime d’une rencontre disputée. Les alsaciens, toujours volontaires s’en remettent à leurs cadres. Après une incursion de Trudeau quelques secondes plus tôt, Burgos en pivot voit son tir mourir dans la bande postérieure. Mont-Blanc reste devant et sécurise même la victoire sur la séquence qui suit. Alexandre JUILLET Kurt Sonne profite de la belle atmosphère du soir ! Bicha décalait Sonne, qui cette fois ne tremblait pas, débordant le portier avant de glisser le disque dans son dos, 4-2 à 56’46. Strasbourg après un temps-mort, joue son va-tout. Servi par Croz, Samy Faure est contré, mais Orset qui avait suivi propulsait le disque dans le but vide sous les acclamations de son public, 5-2 à 58’44.



Victoire du Mont-Blanc 5 buts à 2 face à l’Etoile Noire de Strasbourg ! Une formation montblanaise dominatrice en 1ère, mais qui n’aura su que très peu récompenser sa belle domination du début de match. Rejoints en début de 2ème par des strasbourgeois accrocheurs, les haut-savoyards n’ont pas paniqué et ont appuyé sur l’accélérateur en milieu de période, parvenant à se détacher. Dans ce duel, il était écrit que personne ne lâcherait les points promis au vainqueur. Après un powerplay gagnant en entrée de 3ème et malgré de beaux efforts, les joueurs de l’Iceberg ont pourtant vu des locaux tranchants à l’offensive, sécuriser leur victoire à 3 minutes de la fin de la partie. Avec un peu plus de réalisme en entrée de rencontre, les Yétis auraient bien pu se rendre cette rencontre plus aisée à maitriser ! Une opposition qui aura également été l’occasion de célébrer publiquement et devant une patinoire bien remplie, l’anniversaire de sa légende, Richard Aimonetto pour ses 50 ans !

Un véritable combat qui permet également à Mont-Blanc de raccrocher le Top 5 avant une intense semaine à venir. Strasbourg voit les Corsaires de Dunkerque reprendre provisoirement le fauteuil de leader de la Division 1. Alexandre JUILLET 2 gâteaux pour le Légendaire Richard Aimonetto



