Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 1ère journée : Clermont-Ferrand vs Mont-Blanc 2 - 7 (1-2 0-3 1-2) Le 10/10/2020 Clermont-Ferrand - Patinoire Clermont Métrople [ Clermont-Ferrand ] [ Mont-Blanc ] Défaite logique pour Clermont Lors de la 1ère journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 1, les Sangliers Arvernes ont du s’incliner sur un score honorable (2-7) au vu d’une situation circonstanciée. En effet, sans préparation effective sur fond de crise sanitaire, avec une équipe entièrement remodelée et face à des Yétis d’expérience, les ingrédients de la partie pour une victoire n’étaient pas en faveur des Arvernes. (GB) Clermont-Ferrand - Patinoire Clermont Métrople, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 13/10/2020 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



477 spectateurs Arbitres : M. Bergamelli assisté de MM. Aman et Poulain Buts :

Clermont-Ferrand : ; 11.45 Filip Hudak (ass Radovan Cutt et Matej Hamrak) ; 44.34 Théo Vialatte (ass Pierre Trouvé)

Mont-Blanc : 05.30 Mikulas Bicha (ass William Gignac et Arthur Devouassoux) ; 18.24 Eric Leger ; 20.47 Eric Leger (ass Arthur Cocar) ; 28.07 William Gignac (ass Eric Leger et Mikulas Bicha) ; 37.25 Eric Leger (ass Ivan Puzic et William Gignac) ; 48.33 Arthur Coulon (ass Jan Soldan et Richard Aimonetto) ; 57.56 Arthur Devouassoux (ass Ivan Puzic et Arthur Coulon) Pénalités 30 Minutes dont 10 à Cutt et Hamrak contre Clermont-Ferrand 12 minutes contre Mont-Blanc







Contraint à une quatorzaine, les Sangliers ont vu la leur bien perturbée. Avec seulement 2 matchs dans les jambes, dont celui de la Coupe de France, contre Mont-Blanc, ils accusent forcément un retard physique et collectif. A titre comparatif les Yétis ont joué 6 rencontres + celle de la Coupe de France).

Or Clermont avec son effectif très profondément remanié et rajeuni, cela ne peut qu'être un handicap certain. La preuve en a d'ailleurs été donnée avec ce 1er tour de la coupe de France à St Gervais samedi dernier qui a vu les savoyards balayer les auvergnats 10 à 1.



Coté alpin, l'équipe est restée sur une certaine continuité, avec même un peu moins d'étrangers mais de l'expérience à revendre dont le plus beau symbole en est le vétéran, et toujours impactant, Richard Aimonetto. Pour autant l'équipe a su aussi se rajeunir avec les meilleurs éléments de son brillant centre de formation, le HC74. En fait le changement le plus notable est peut être celui de l'entraîneur puisque le coaching est dans les mains cette saison d’Eric Sarliève en provenance de . . . Clermont-Fd. C'est donc pour lui un court retour en terre arverne, tout comme l'arrière Jan Soldan, mais cette fois sur le banc d'en face.



Comme rappelé plus haut c'est donc la 2ème confrontation entre les 2 équipes en une semaine, cette fois dans le cadre du championnat. Ce n'est donc pas tout à fait le contexte d'une revanche. D'ailleurs peut-on envisager une revanche pour une équipe encore en pleine phase d'apprentissage. Le nouveau coach Ramon Sopko qui sort d'une remarquable carrière de gardien de haut niveau, est maintenant en pleine reconversion. En tant que coach il va d'abord demander à ses troupes de l'engagement et de concrétiser sur la glace le travail effectué aux entraînements. C'est une course contre la montre de toute l'équipe vers une élévation de son niveau de jeu digne d'une D1et elle demandera forcément un peu de temps.

Photographe Yannick Martin

1ère période :

Si Clermont remporte le coup d’envoi, on voit rapidement les visiteurs poser leur domination et mettre à contribution défense et gardien locaux. Il ne faut guère de temps pour que sous la pression les puydomois concèdent la première pénalité. Malheureusement pour eux ils concédent bêtement une seconde pénalité pour retard de jeu à la toute fin de la première. Et cette fois les Yétis, par l'intermédiaire de Mikulas Bicha (assist, Gignac et Devouassoux à 5'30'') – (1-0) en profitent pour ouvrir le score.

Les Sangliers tentent de réagir en s'engageant plus et patinant plus vite mais cela n'est pas sans entraîner beaucoup d'imprécisions dans la maîtrise du palet et des passes. Pour autant ils s'arc-boutent en défense et finissent par provoquer la première pénalité à l'encontre de leur hôte.

Si les Yétis arrivent à maîtriser cette infériorité ; ils n'en concéderont pas moins les premiers tirs sur leur gardien. Pourtant revenu à égalité les savoyards relâchent quelque peu leur emprise tant et si bien que Clermont par l'intermédiaire de Filip Hudak arrive à égaliser ( assist. Cutt et Hamrak à 11.45) – (1-1). Alors les visiteurs vont autant que possible reprendre la maîtrise de la rencontre, aidés en cela par des clermontois qui confondent vitesse et précipitation. Cependant ils réussissent par moment à poser quelques banderilles. De plus c'est avec beaucoup de travail et de sang froid que le jeune gardien espoir Gourdin repousse les tentatives. Toutefois il ne réussit pas à mettre en échec Eric Leger lors du tir de pénalité (18.24) – (2 - 1) concédé par les arvernes à moins de 2mn du terme.

Le score en restera là pour ce premier tiers.

Photographe Yannick Martin

2ème période :

Clermont entame bien cette période non seulement en gagnant l'engagement mais en proposant les 2 premiers tirs sur le gardien Goy qui repousse sans trembler. Par contre à leur première action dangereuse les Yétis ne manquent pas de concrétiser et c'est à nouveau le canadien Eric Leger qui marque son 2ème but qui ne sera pas le dernier (assist. Cocard à 20'47'') – (3 - 1). Les visiteurs vont faire preuve de plus de réalisme dans ce tiers. Cela sera fatal aux auvergnats qui eux vont en manquer cruellement. Ainsi la rencontre semble plus équilibrée avec des allers-retours incessants entre les 2 camps. Mais pêchant par leurs imprécisions ils se feront prendre en contre pour le 4ème but savoyard inscrit par William Gignac (assist. Leger et Bicha à 28'07'') – (4 - 1).

Une pénalité, puis une seconde se succédant à l'encontre des visiteurs ne permettra pas à des clermontois trop brouillon de revenir. D'autant que sur un fait de jeu antisportif et un retard de jeu c'est à Clermont de se faire sanctionner, sans conséquence sur le nombre de joueur sur la glace mais privent les Sangliers de 2 de leur recrues étrangères durant 2 et 10 mn. Ils se retrouvent même en supériorité numérique une dizaine de secondes plus tard. Les puydômois tentent alors de presser sur le camp adverse. Mais la réussite est pour les Yétis qui sur un contre voit de son aile Eric Leger remettre au centre un palet plutôt haut ; en tentant de l'intercepter au vol un joueur clermontois ne réussit qu'à le détourner dans la lucarne de son gardien pris au dépourvu (assist. Puzic et Gignac à 37'25'') – (5 - 1).

Les auvergnats ne sauront profiter de reste de la pénalité pour réagir et seront sous l'emprise alpine le reste du tiers temps.

Photographe Yannick Martin

3ème période :

Dès l'entame les Yétis s'installent en zone clermontoise et les Sangliers ont toutes les peines du monde à sortir le palet. Et cela ne s'arrange pas avec un des leurs sur le banc des pénalités. D'ailleurs très vite les savoyards semblent en profiter pour marquer leur 6ème but mais il sera jugé non valable par le corps arbitral pour l'avoir été marqué avec un patin.

Cela les aura-t-il déconcentré ? Toujours est-il que l'on vit une saine réaction des clermontois pourtant encore en infériorité. Ils réduisent même le score par l'intermédiaire du jeune Vialatte peu de temps après le retour à l'égalité numérique (assist. Trouvé à 44'34'') – (2 - 5). Mont Blanc réagit et reprend une domination certes réelle mais néanmoins quelque peu chahutée par les clermontois. Sans perdre leur sang froid les savoyards calment les ardeurs arvernes sur un tir gagnant d' Arthur Coulon (assist. Soldan et Aimonetto à 48'33'') – (6 - 2).

Une nouvelle pénalité contre Mont-Blanc permet à Clermont de s'offrir encore quelques intrusions en camp adverse. Mais l'abondance de fautes dans le contrôle du palet compromet trop souvent les initiatives locales. Revenus à égalité les Yétis reprennent plus que jamais la main sur la rencontre. Il faudra attendre une, puis une autre pénalité à l'encontre des visiteurs pour voir les puydomois proposer quelques rares actions dangereuses.

Semblant accuser la fatigue plus que leurs adversaires, les clermontois concèdent un nouveau but. C'est sur un superbe mouvement collectif partant de leur zone que les savoyard concluent, avec Arthur Devouassoux à la finition, avec ce 7ème et dernier but (assist. Puzic et Coulon à 57'56'') – (7 - 2).

Le Mont-Blanc termine en roue libre, se contentant de dominer outrageusement des clermontois qui ne feront que dégager les palets de leurs zones, palets revenant directement en crosses adverses.

Photographe Yannick Martin

Epilogue :

Il n'y eu pas de miracle et il est somme toute logique de voir qu'une bonne préparation et l'expérience cela paye. Mais ne jetons pas la pierre à ces clermontois, très jeunes pour la plupart, néophytes à ce niveau de compétition et qui ont connu une intersaison compliquée, dont la quatorzaine imposée en pleine avant saison n'est pas la moindre. Ils ont été courageux, se sont battus avec leurs armes et avec une grande débauche d'énergie. Mais elle eut un coût et explique en partie cette impression de manque de jambes, de clairvoyance sur la fin de rencontre.

Beaucoup de travail les attend cette saison et ce sera le grand défi du nouvel entraîneur Ramon Sopko. Il va falloir attendre une opposition plus relevée pour mieux juger de la valeur de cette équipe du Mont-Blanc mais elle semble bien équilibrée entre maturité et jeunesse. Il lui faudra peut être mieux savoir profiter de ses temps forts qui n'ont pas manqué ce soir et il n'en sera pas toujours de même.



Arbitrage soigné et juste même si certains ont tendance à oublier qu'une décision bonne ou mauvaise ne se discute pas, surtout sur un match sans histoire. Le tout est de ne pas se laisser dépasser par le scénario...

Il est bon de voir les ténors de l'arbitrage autre part que dans l'élite même pour une retraite anticipée. (GB) Contexte de début de saison très particulier, incontestablement troublé par les restrictions sanitaire conséquent à la pandémie actuelle. Si, contrairement à d'autres rencontres (2 reportées dans le cadre de cette première journée), cette confrontation Clermont-Fd/Mont-Blanc a pu être maintenue, le niveau de préparation d'avant saison n'a pu être le même pour les 2 équipes.Contraint à une quatorzaine, les Sangliers ont vu la leur bien perturbée. Avec seulement 2 matchs dans les jambes, dont celui de la Coupe de France, contre Mont-Blanc, ils accusent forcément un retard physique et collectif. A titre comparatif les Yétis ont joué 6 rencontres + celle de la Coupe de France).Or Clermont avec son effectif très profondément remanié et rajeuni, cela ne peut qu'être un handicap certain. La preuve en a d'ailleurs été donnée avec ce 1er tour de la coupe de France à St Gervais samedi dernier qui a vu les savoyards balayer les auvergnats 10 à 1.Coté alpin, l'équipe est restée sur une certaine continuité, avec même un peu moins d'étrangers mais de l'expérience à revendre dont le plus beau symbole en est le vétéran, et toujours impactant, Richard Aimonetto. Pour autant l'équipe a su aussi se rajeunir avec les meilleurs éléments de son brillant centre de formation, le HC74. En fait le changement le plus notable est peut être celui de l'entraîneur puisque le coaching est dans les mains cette saison d’Eric Sarliève en provenance de . . . Clermont-Fd. C'est donc pour lui un court retour en terre arverne, tout comme l'arrière Jan Soldan, mais cette fois sur le banc d'en face.Comme rappelé plus haut c'est donc la 2ème confrontation entre les 2 équipes en une semaine, cette fois dans le cadre du championnat. Ce n'est donc pas tout à fait le contexte d'une revanche. D'ailleurs peut-on envisager une revanche pour une équipe encore en pleine phase d'apprentissage. Le nouveau coach Ramon Sopko qui sort d'une remarquable carrière de gardien de haut niveau, est maintenant en pleine reconversion. En tant que coach il va d'abord demander à ses troupes de l'engagement et de concrétiser sur la glace le travail effectué aux entraînements. C'est une course contre la montre de toute l'équipe vers une élévation de son niveau de jeu digne d'une D1et elle demandera forcément un peu de temps.Si Clermont remporte le coup d’envoi, on voit rapidement les visiteurs poser leur domination et mettre à contribution défense et gardien locaux. Il ne faut guère de temps pour que sous la pression les puydomois concèdent la première pénalité. Malheureusement pour eux ils concédent bêtement une seconde pénalité pour retard de jeu à la toute fin de la première.Les Sangliers tentent de réagir en s'engageant plus et patinant plus vite mais cela n'est pas sans entraîner beaucoup d'imprécisions dans la maîtrise du palet et des passes. Pour autant ils s'arc-boutent en défense et finissent par provoquer la première pénalité à l'encontre de leur hôte.Si les Yétis arrivent à maîtriser cette infériorité ; ils n'en concéderont pas moins les premiers tirs sur leur gardien.Alors les visiteurs vont autant que possible reprendre la maîtrise de la rencontre, aidés en cela par des clermontois qui confondent vitesse et précipitation. Cependant ils réussissent par moment à poser quelques banderilles. De plus c'est avec beaucoup de travail et de sang froid que le jeune gardien espoir Gourdin repousse les tentatives.Le score en restera là pour ce premier tiers.Clermont entame bien cette période non seulement en gagnant l'engagement mais en proposant les 2 premiers tirs sur le gardien Goy qui repousse sans trembler.Les visiteurs vont faire preuve de plus de réalisme dans ce tiers. Cela sera fatal aux auvergnats qui eux vont en manquer cruellement. Ainsi la rencontre semble plus équilibrée avec des allers-retours incessants entre les 2 camps.Une pénalité, puis une seconde se succédant à l'encontre des visiteurs ne permettra pas à des clermontois trop brouillon de revenir. D'autant que sur un fait de jeu antisportif et un retard de jeu c'est à Clermont de se faire sanctionner, sans conséquence sur le nombre de joueur sur la glace mais privent les Sangliers de 2 de leur recrues étrangères durant 2 et 10 mn. Ils se retrouvent même en supériorité numérique une dizaine de secondes plus tard. Les puydômois tentent alors de presser sur le camp adverse.Les auvergnats ne sauront profiter de reste de la pénalité pour réagir et seront sous l'emprise alpine le reste du tiers temps.3ème période :Dès l'entame les Yétis s'installent en zone clermontoise et les Sangliers ont toutes les peines du monde à sortir le palet. Et cela ne s'arrange pas avec un des leurs sur le banc des pénalités.Cela les aura-t-il déconcentré ? Toujours est-il que l'on vit une saine réaction des clermontois pourtant encore en infériorité.Mont Blanc réagit et reprend une domination certes réelle mais néanmoins quelque peu chahutée par les clermontois.Une nouvelle pénalité contre Mont-Blanc permet à Clermont de s'offrir encore quelques intrusions en camp adverse. Mais l'abondance de fautes dans le contrôle du palet compromet trop souvent les initiatives locales. Revenus à égalité les Yétis reprennent plus que jamais la main sur la rencontre. Il faudra attendre une, puis une autre pénalité à l'encontre des visiteurs pour voir les puydomois proposer quelques rares actions dangereuses.Semblant accuser la fatigue plus que leurs adversaires, les clermontois concèdent un nouveau but.Le Mont-Blanc termine en roue libre, se contentant de dominer outrageusement des clermontois qui ne feront que dégager les palets de leurs zones, palets revenant directement en crosses adverses.Il n'y eu pas de miracle et il est somme toute logique de voir qu'une bonne préparation et l'expérience cela paye. Mais ne jetons pas la pierre à ces clermontois, très jeunes pour la plupart, néophytes à ce niveau de compétition et qui ont connu une intersaison compliquée, dont la quatorzaine imposée en pleine avant saison n'est pas la moindre. Ils ont été courageux, se sont battus avec leurs armes et avec une grande débauche d'énergie. Mais elle eut un coût et explique en partie cette impression de manque de jambes, de clairvoyance sur la fin de rencontre.Beaucoup de travail les attend cette saison et ce sera le grand défi du nouvel entraîneur Ramon Sopko. Il va falloir attendre une opposition plus relevée pour mieux juger de la valeur de cette équipe du Mont-Blanc mais elle semble bien équilibrée entre maturité et jeunesse. Il lui faudra peut être mieux savoir profiter de ses temps forts qui n'ont pas manqué ce soir et il n'en sera pas toujours de même. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo