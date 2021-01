Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 1ère journée : Mont-Blanc vs Chambéry 6 - 1 (0-0 3-1 3-0) Le 30/01/2021 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Mont-Blanc relance parfaitement sa saison Jour de reprise pour les Yétis du HC Mont-Blanc. Les joueurs de Saint-Gervais / Megève retrouvaient le Palais des Sports de Megève pour ce retour à la compétition. Quelques jours plus tôt et en match de préparation, les protégés du nouveau duo d’entraineurs Pouget/Lamblin s’étaient imposés 5 buts à 3 sur la glace du Buisson Rond à Chambéry. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 31/01/2021 à 11:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Frossard, assisté de MM. Fontaine et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 25.04 Eric Leger (ass Mikulas Bicha et Ivan Puzic) ; 28.15 Mathis Chatellard ; 39.38 Eric Leger (ass William Gignac et Mikulas Bicha) ; 40.41 Eric Leger (ass Mikulas Bicha) ; 43.33 William Gignac (ass Eric Leger et Mikulas Bicha) ; 52.11 Richard Aimonetto

Chambéry : ; 28.09 Axel Tarabusi (ass Matthew Newbury) Pénalités 32 minutes contre Mont-Blanc 18 minutes contre Chambéry Oublié ce dernier résultat et la première victoire acquise à Clermont-Ferrand en début de saison par des Yétis entreprenants.... Pour cette nouvelle opposition, cette fois-ci officielle face aux Eléphants de Chambéry, les compteurs étaient remis à zéro dans cette poule Est inédite et nouvellement dessinée dans ce Championnat de France de Division 1. A mesure exceptionnelle, horaire inhabituel. La troupe montblanaise, privé comme toutes les autres formations de leur public passionné démarrait sa nouvelle saison ce samedi à 17h !



On se règle !



Le début de rencontre est à mettre à l’actif des hommes de Pouget et Lamblin. Chacune des lignes offensives trouvaient des solutions intéressantes en entrée de territoire, et des lancers menaçants à l’image de ceux de Gignac et Bicha qui fleuretaient déjà avec les barres métalliques de Richer. Alexandre JUILLET Gignac à la lutte avec un défenseur chambérien au 1er TT Les Éléphants répondaient d’un contre rapide après 6 minutes et il fallait une excellente intervention de Victor Goy pour éviter l’ouverture du score. Des chambériens qui, après deux premières minutes passées dans leur zone défensive, réagissaient bien. Janda est d’ailleurs proche de trouver le haut du filet, et il s’en faut d'un cheveu pour que le tableau d’affichage n’évolue une premièrr fois dans cette partie. Dans la paire de minutes suivante, suite à une bonne récupération à la bleue, Coulon et Arès se présentent à 2 contre 1. Le premier remise au second, qui manquait de précision depuis la droite du filet. Un premier jeu de puissance est institué pour les locaux, mais ne donnera rien. De retour à 5, la situation s’inverse. Chambéry glane une bonne chance de compter, et se retrouve à son tour en supériorité numérique après cette séquence. Les savoyards contrôlent le disque sur leur jeu à 5 contre 4, et il faut même une nouvelle intervention décisive en dernier rempart et au deuxième poteau de Victor Goy pour maintenir les siens à hauteur. L’acte I de cette rencontre se conclut sur ce score de 0 à 0 dans une période marquée par de nombreuses imprécisions techniques de part et d'autre, malgré un jeu des deux formations, plutôt porté vers l’attaque.



Avantage Yéti



En début de deuxième période, Chambéry obtient un jeu de puissance. Joie de courte durée puisque les hommes de Sylvain Roy sont repris par la patrouille par deux fois. Mont-Blanc profite de cette double supériorité numérique pour prendre le lead. Manquant de précision jusqu’ici, l’attaque débloque la situation. Léger reprend de près un service de Puzic pour conclure une première fois, 1-0 à 25’04 [5-3]. Moins de trois minutes seront nécessaires aux jaunes et noirs pour recoller dans cet affrontement. Chambéry réagit rapidement et profite d’une perte de palet à la ligne bleue offensive des Yétis. Le contre part, Newbury trouve Tarabusi devant le but pour l’égalisation, 1-1 à 28’09. Piqure et réaction immédiate. Mont-Blanc reprend le lead sept secondes plus tard ! Sur un disque amené dans la zone technique, Soldan trouve la faille sur un tir en pivot, 2-1 à 28’15. Pourtant, la formation haut-savoyarde est appelée deux fois au banc des insoumis et doit résister à une première double infériorité numérique dans ce tiers médian. Victor Goy et sa défense brillent dans l’exercice et maintiennent l’avance d’une longueur aux prix de sacrifices défensifs. Alexandre JUILLET Victor Goy a réalisé des arrêts capitaux en 2ème ! Le jeu est haché par de nombreuses pénalités dirigées de part et d’autres. Les Yétis écopent une novuelle fois de deux punitions successives évitables et sont à nouveau soumis à un 5 contre 3, comme plus tôt dans la période. Une fois encore, l'effort défensif est remarquable. Les chambériens tentent de pousser pour revenir à la marque, mais la défense est hermétique. Chambéry manque ainsi l’occasion de revenir à la marque, la faute notamment, à un portier local très en jambe. De multiples sauvetages qui vont d’ailleurs permettre aux Yétis d’accroitre leur avance en toute fin de deuxième. Léger reprend depuis l’enclave un service de Gignac et permet aux siens de breaker dans cette rencontre, 3-1 à 39’38 [5-4]. Si Mont-Blanc mène de deux longueurs à la pause, les locaux ont également vu leur jeune attaquant français Andreas Fleutot, quitter les siens, touché à un genou. Chambéry a laissé passer une grande chance de revenir dans le match, ne profitant pas de ses deux doubles supériorités. Ils ne reverront jamais les Yétis au tableau indicateur.



Mont-Blanc parachève son succès



Mont-Blanc profite d’un bon début de tiers et d’une supériorité numérique pour prendre un avantage plus conséquent en troisième. Dès l'entame de ce qui sera le dernier acte de cette rencontre, Bicha prend sa chance en force, le disque frappe le poteau, pour la 4ème fois de la soirée côté montblanais, mais Léger qui trainait aux abords de la zone dangereuse permettait aux siens de mener de trois longueurs désormais, 4-1 à 40’41. Un avantage qui va profiter pleinement aux joueurs du tandem Pouget/Lamblin, qui conservent une attitude combattive dans la construction de leur jeu. Des efforts qui se verront récompensés de belle manière. En break, Gignac, servi par Léger, s’échappe et fusille le portier en lucarne, 5-1 à 43’33. Les Yétis dominent ce troisième acte. Alexandre JUILLET Aimonetto trouve la lucarne du gardien chambérien Richer Le récital offensif se poursuit, et c’est au tour du vétéran, Richard Aimonetto, de faire trembler les filets de Richer d’un tir précis dans la lucarne droite, quelques jours après avoir soufflé ses 48 bougies, 6-1 à 52’11. Les Verts contrôlent la fin d’une rencontre globalement dominée et empochent les 3 points de la victoire face à une équipe chambérienne, disons-le, moins inspirée que lors du précédent affrontement disputé quelques jours plus tôt.



Victoire du HC Mont-Blanc 6 buts à 1 face aux Éléphants de Chambéry. Un succès construit avec patience et abnégation. Si tout n’était pas parfait dans cette rencontre de reprise, la solidarité locale a permis aux joueurs du Mont-Blanc de se détacher et de s’offrir un confortable matelas avant d’entamer une troisième période qui n’aura offert que quelques rares occasions dangereuses aux visiteurs. Mention spéciale au portier de Saint-Gervais / Megève, Victor Goy, auteur d’une excellente prestation et qui aura contenu bien des assauts dans les périodes de temps plus faibles des siens. Grâce à son large succès, le HC Mont-Blanc prend provisoirement la tête du classement de la Poule B et se déplacera le week-end prochain à Clermont-Ferrand. De son côté, Chambéry accueillera Marseille à Buisson Rond Alexandre JUILLET Mont-Blanc remercie ses supporters devant les caméras Fanseat © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







