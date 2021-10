Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 1ère journée : Mont-Blanc vs Cholet 3 - 2 (1-1 0-1 2-0) Le 09/10/2021 Palais des Sports, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cholet ] D1 : La première tient ses promesses ! Les Yétis du Mont-Blanc ouvraient leur championnat de France de Division 1 en accueillant les Dogs de Cholet dans le cadre de la 1ère journée. Palais des Sports, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 10/10/2021 à 12:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



370 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de MM. Fontaine et Aumeras Buts :

Mont-Blanc : ; 13:41 Eric Leger (ass Alexandre Renaud et Kevin Loppatto) ; 47:54 Alexandre Renaud (ass Eric Leger et Bruno Zabis) ; 57:25 Eric Leger (ass Alexandre Renaud et Numa Besson)

Cholet : 10:06 Ville Vepsalainen (ass Baptiste Couturier) ; 38:53 Marc Beckstead (ass Martin Borovsky) Pénalités 24 minutes dont 10 à Walz contre Mont-Blanc 6 minutes contre Cholet Une opposition qui s’annonçait déjà comme un excellent test pour l’une et l’autre des formations. Amputés de leur défenseur français Arnaud Lazzaroni, contraint de purger sa dernière rencontre de suspension, les Yétis comptaient sur le renfort offensif de l’attaquant des Pionniers de Chamonix Samuel Guer. L’occasion également de belles retrouvailles avec Joris Rama et Ville Vepsalainen, désormais pensionnaires du club choletais.



Premier vingt engagé



Chacune des deux formations s’offre une bonne opportunité en entame de rencontre. Cholet sur une bonne entrée de territoire pleine vitesse stoppée par Goy, Mont-Blanc par Valerian Croz auteur du premier tir dangereux depuis l’enclave. S’en suivait un contre rapide de la triplette Léger – Zabis – Renaud que Luba parvenait à contenir en deux temps. L’entame est disputée entre les deux formations et l’intensité mise en place est importante. Les situations vont d’un but à l’autre et ce sont les joueurs visiteurs qui ouvriront la marque lors de ce match de reprise en Division 1. L’ex-pensionnaire du Palais des Sports de Megève, Ville Vepsalainen décochait un lancer précis qui surprenait Goy dans la partie supérieure, 0-1 à 10’06. Alexandre JUILLET Vepsalainen a brillé face à ses ex-coéquipiers

Cette ouverture du score galvanise la troupe de Pihant. En face Mont-Blanc traverse une période moins propice et voit ses adversaires dicter le tempo. Goy est forcé de réaliser deux excellents arrêts pour maintenir la marque inchangée. Les Yétis repartent de l’avant la mi-tiers passée. Chatellard est seul, tente d’ajuster Luba, mais le disque fuit la lucarne droite. Les verts obtiennent le premier jeu de puissance pour une charge dangereuse de Lucas Besson sur Zago. Il ne faudra alors que 25 secondes aux hommes de Guimard et Lamblin pour effectuer leur retour au score. Après un bon travail en zone offensive, le puck parvient à Léger dans le slot. Ce dernier, d’un très beau revers, vient inscrire le premier but des siens cette saison, 1-1 à 13’41 [5-4].

Une situation qui s’inversera une minute plus tard. Cholet récupère le jeu de supériorité et Goy est obligé à deux arrêts dans les premières secondes de l’avantage numérique. Les Dogs jouent vite et s’ouvrent ainsi de bonnes positions de lancers, multipliant les tentatives en direction du but de Saint-Gervais/Megève. Les locaux résistent, mais seront à nouveau rappeler à l’ordre en fin de vingt. Le très jeune et prometteur défenseur Nathan Nicoud, pas encore 17 ans, écope de deux minutes de pénalité évitables juste avant la fin du premier acte pour un retard de jeu. Dans l’exercice, Goy est à nouveau précieux et les deux équipes se quittent sur ce score d’un but partout.



Pluie de pénalités sur le Mont-Blanc



Cholet imprime le rythme de la première paire de minutes de jeu en deuxième. Léger sonne la révolte locale en cadrant un premier lancer dans la période. Le canadien sera d’ailleurs chassé du jeu durant deux minutes sur sa fin de présence. Les pénalités se succèdent et empêchent les locaux de pouvoir développer leur jeu dans les minutes qui suivaient. En face, le contingent choletais profite pour installer son jeu de possession en territoire des Yétis. La troupe de Pihant obtient une chance à 5 contre 3 durant une quinzaine de secondes, mais les locaux résistent à cette première situation de désavantage et s’en sortiront sans encombre grâce à un arrêt salvateur de leur portier dans les ultimes secondes de résistance à 4. De retour au complet, Mont-Blanc parvient à se projeter davantage. Sur une bonne sortie, Renaud alertait Léger. Le canadien partait en échappée, jouant l’équilibriste entre les crosses qui semblaient le retenir, mais trouvait tout de même un angle de tir. Le quatuor arbitre ne signalait pas d’infraction aux règles du jeu. Alexandre JUILLET Luba remporte un important duel face à Léger Les pénalités continuaient de pleuvoir dans ce tiers médian et Aimonetto visite pour la seconde fois de la soirée le banc d’infamie. Les Dogs sont à nouveau à un de plus, et continue de mettre beaucoup de pression sur la cage haut-savoyarde, obtenant de bonnes munitions pour forcer le déblocage du tableau indicateur. Une fois encore, la défense montblanaise fait preuve de solidarité et de rigueur dans l’effort face à des Dogs dominateurs territorialement depuis plusieurs minutes. Une équipe de Maine et Loire qui sera logiquement récompensée de ses nombreuses tentatives. Suite à une bonne entrée en zone offensive, Bobrovsky hérite du disque à la bleue. Le lancer puissant en première intention voyait Beckstead permettait aux siens de repasser devant au score sur une déviation, 1-2 à 38’53.

Malgré ce but à un instant clé, Mont-Blanc répond immédiatement. Chatellard entre en territoire offensif côté gauche et sert Walz. L’américain coupe, mais le disque fuit le cadre. Cholet mène 2 buts à 1 après quarante minutes de jeu.



Les Yétis tranchent au meilleur moment



Les Yétis se jettent corps et âme dans ce troisième vingt. En un contre un, Besson hérite d’un excellent relais et se présente seul face à Luba. L’ex-portier des Éléphants de Chambéry s’interpose d’un arrêt décisif, privant les locaux d’un retour au score. Cet acte III est âprement disputé. Les deux formations donnent leur 100%. L’une pour préserver l’avance, l’autre pour la combler. Cholet est joueur et prend des tirs en pratiquant un jeu simple et basé sur sa vitesse de patinage. En face, les montblanais répondent par de très bonnes pressions offensives jusqu’à voir leurs efforts récompensés. Servi par Zabis et Léger, Renaud déborde sur le flanc gauche et voit sa tentative de passe finir au fond des filets, 2-2 à 47’54.

La rencontre est indécise et les deux formations croient encore en leurs chances alors que s’amorcent les dix dernières minutes du temps réglementaire. Zago se créé une bonne occasion alors qu’il reste 8’30 à faire. Le cerbère est le plus prompt. En face, Bouchy profite d’une hésitation pour subtiliser le puck à son opposant en zone offensive, mais Goy veille et bloque la tentative. L’échange de politesse se poursuit. Walz est tout proche de faire vaciller Luba, qui dégageait impeccablement du bouclier pour maintenir son équipe à flot. La tension est palpable sur les bancs alors qu’approche la fin de la rencontre. Pourtant, Mont-Blanc passe devant au meilleur des moments. Léger bénéficie d’un une-deux particulièrement bien inspiré avec Numa Besson, qui parvenait à effectuer un merveilleux relais pour le canadien. Le sniper ne se faisait pas prier et trouvait la faille sur Luba, 3-2 à 57’25. Alexandre JUILLET Cholet pousse pour revenir en fin de rencontre

Cholet n’a alors plus rien à perdre et pousse dans les ultimes instants de cette rencontre à 6 contre 5 après le retour au banc du portier visiteur, sans parvenir à forcer la tenue d’une période supplémentaire de prolongation.



Victoire du HC Mont-Blanc 3 buts à 2 face aux Dogs de Cholet. Dominés au chapitre des tirs par une équipe choletaise particulièrement menaçante offensivement durant les deux tiers de cette opposition, les Yétis sont parvenus à rester au contact, notamment grâce à la très bonne performance de leur gardien, Victor Goy, auteur de 44 arrêts pour sa première sortie de la saison. Les Dogs pourront de leur côté nourrir des regrets de n'avoir pas su profiter davantage de leurs périodes de temps forts, à l'image d'une nette domination territoriale en première période, ou de nombreuses opportunités en supériorité numérique dans le tiers médian. La troupe de Guimard et Lamblin, plus réaliste aux moments clés s'est ouvert les portes d'un premier succès cette saison. Alexandre JUILLET Avec 44 arrêts, Goy a été un des artisans de la victoire des siens







